LEGO brengt puzzelgame Builder's Journey uit voor Switch, pc en Apple Arcade

LEGO heeft een nieuwe versie van de geometrische puzzelgame Builder's Journey uitgebracht voor de Nintendo Switch, Apple Arcade en pc via Steam en de Epic Games Store. Op de pc heeft de game ondersteuning voor Nvidia RTX en realtime raytracing.

In de puzzelplatformer werkt de speler zich als een zoon en vader op een reis door een wereld van puzzels heen. Volgens ontwikkelaar Light Brick Studios heeft de game de 'best gerenderde legoblokjes tot nu toe'. Het spel was al eerder uit voor iOS, maar komt nu in een vernieuwde versie naar de Nintendo Switch en de pc. Op de pc krijgt het spel bovendien ondersteuning voor DLSS en realtime raytracing met Nvidia RTX.

Op veel manieren lijkt het spel op de populaire iOS- en Androidgame Monument Valley. Ook dat is een sfeervolle puzzelplatformer in een geometrische wereld. Het grote verschil is dat spelers in dit spel spelen met legoblokjes en dat die het onderscheidende onderdeel vormen van de game. Spelers moeten zelf objecten maken en deels bedenken om verder te komen in de wereld. Art Director Jonas Norlen roept spelers op vooral ook het spel te zien als een moment van bezinning en ontspanning. "Het is nergens voor nodig om door de game te rushen", zegt hij in een making-of-video. "Zie dit als een pauze van alle andere dingen in je leven. Doe het rustig aan, relax."