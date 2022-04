SiFive kondigt twee RISC-V cpu-cores aan, onder meer voor nieuwe Intel-processor

Chipontwikkelaar SiFive heeft twee nieuwe RISC-V-processor cores aangekondigd, de SiFive Performance P270 en de SiFive Performance P550. Die tweede is volgens het bedrijf de krachtigste RISC-V-cpu core tot nu toe en komt in de aankomende 7nm-cpu van Intel.

De Performance P550 is volgens SiFive de krachtigste cpu core tot nu toe, met een SPECint 2006-benchmarkscore van 8,65 per GHz. Volgens SiFive nemen vier P550-cores evenveel ruimte in op een cpu als een enkele ARM Cortex-A75-core, terwijl de core betere performance levert.

De core heeft een '13-staps triple-issue, out-of-order pipeline' volgens SiFive en is gebaseerd op de SiFive U84-microarchitectuur. De iets minder krachtige P270 heeft een 4,6 per GHz-benchmarkscore en heeft een 8-staps dual-issue in-order architectuur. Hardwareinfo legt uit dat de core ondersteunend kan zijn aan 64-bits besturingssystemen.

Volgens Intel moet de P550-core van SiFive onderdeel worden van de aanstaande 7nm-cpu van het bedrijf, met de bijnaam 'Horse Creek'. Volgens Liliputing is het nog niet bekend of het betekent dat de processor uitsluitend aangedreven zal worden door de RISC-V-cores van SiFive of dat ze gepaard worden met Intels eigen x86-cores.

Onlangs werd nog bekend dat Intel volgens geruchten van plan is om chipfabrikant SiFive over te nemen voor ruim twee miljard dollar. SiFive is met adviseurs in gesprek wat het daarmee aan moet, want het zou zelf mogelijk liever onafhankelijk blijven. In september vorig jaar kondigde SiFive de eerste RISC-V-computer aan, die het in mei dit jaar begon te leveren als mini-ITX-board.