HiFive Pro 550-board met RISC-V-chip van Intel en SiFive komt in zomer 2023 uit

Het developmentboard dat Intel en SiFive samen ontwikkelen wordt in de zomer uitgebracht en krijgt de naam HiFive Pro P550 mee. De singleboardcomputer bevat Intels RISC-V-soc met de bijnaam 'Horse Creek' en vier 64bit-SiFive Performance P550-cpu-cores van SiFive.

De HiFive Pro P550 bevat verder 16GB aan intern DDR5-geheugen, twee PCle 5.0-slots en twee M.2-gleuven. De ene biedt toegang tot componenten van 22x80mm, en de andere van 22x32mm. Ook wordt er 10GbE-ondersteuning geboden en zijn er meerdere USB-3- en twee USB-2-poorten aanwezig.

Het board werd afgelopen oktober aangekondigd door beide bedrijven. De SiFive Performance P550-cores werden een jaar eerder uit de doeken gedaan. Deze worden geproduceerd op het Intel 4-procedé en bevatten een SPECint 2006-benchmarkscore van 8,65 per GHz, L2-geheugen met 128KB per core en in totaal 2MB aan gedeeld L3-geheugen. De pipeline van de cpu-cores is in 13 stappen onderverdeeld en er kunnen drie instructies parallel worden uitgevoerd.

De singleboardcomputer is bedoeld voor algemeen gebruik, bijvoorbeeld om software mee te gebruiken en te ontwikkelen, schrijft Intel. De P550 is net zo groot als de MicroATX-standaard. Dat wil zeggen: 244x244mm. Het is nog niet bekend hoeveel het developmentboard kost wanneer het in de zomer uitgebracht wordt.