SiFive stopt productie HiFive Unmatched-RISC-V-pc, richt zich op nieuwe modellen

SiFive heeft aangekondigd dat het de productie van zijn HiFive Unmatched-ontwikkelbord met RISC-V-soc stopt. Dat doet het bedrijf vanwege de aanhoudende chiptekorten. De fabrikant gaat zich richten op een volgende generatie HiFive-systemen.

SiFive maakt de productiestop kenbaar in een forumpost, merkte techwebsite Hackster.io op. SiFive geeft aan dat de vraag naar het Unmatched-systeem zijn 'hoge verwachtingen heeft overtroffen'. Het bedrijf is inmiddels bijna door zijn productievoorraad van de HiFive Unmatched heen, schrijft SiFive-medewerker Phil Dworsky.

"Gezien de problemen met de toeleveringsketen die we bij de eerste levering hebben overwonnen, maar waar we nog steeds last van hebben, hebben we besloten ons te concentreren op de volgende generatie SiFive HiFive-systemen in plaats van te proberen in 2022 een nieuwe build van het HiFive Unmatched-platform samen te stellen." De fabrikant deelt nog geen details over zijn volgende generatie HiFive-systemen, maar meldt dat er binnenkort meer nieuws volgt.

SiFive kondigde de HiFive Unmatched in 2020 aan en begon mei vorig jaar met leveringen. Het betreft een mini-ITX-ontwikkelbord met een Freedom U740-soc met vier SiFive U74-cores en een SiFive S7-kern op basis van de RISC-V-instructiesetarchitectuur. Het systeem beschikt daarnaast over 16GB DDR4-geheugen, een PCIe 3.0- en twee M.2-slots, naast USB-connectors en een RJ45-aansluiting voor gigabitethernet. De HiFive Unmatched had een adviesprijs van 665 dollar.

De SiFive HiFive Unmatched