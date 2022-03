MangoPi toont Linux-computermodule ter grootte van SD-kaart

MangoPi heeft de eerste beelden van zijn komende computer-on-module getoond. Deze M-Core-module heeft ruwweg de omvang van een SD-kaart en ondersteunt Linux. Het is niet bekend wanneer het systeem uitkomt.

MangoPi toont beelden van de M-Core op Twitter, waarop is te zien dat de module iets kleiner is dan een SD-kaart. Het bedrijf zegt dat deze module 1080p60 ondersteunt via HDMI en momenteel Tina-Linux draait. Op het MangoPi-forum is verder te zien dat het systeem beschikt over vier Cortex-A53-cores van Arm. Ook de term 'H616' wordt vermeld. Vermoedelijk wordt daarmee gedoeld op een Allwinner H616-soc, merkt ook Liliputing op. Die soc beschikt eveneens over vier A53-kernen, naast een G31-gpu en ondersteuning voor maximaal 4GB werkgeheugen.

De M-Core-module moet overigens wel op een I/O-bord geplaatst worden om bruikbaar te zijn, net als bijvoorbeeld een Raspberry Pi Compute Module. Op zo'n los bord zitten aansluitingen voor displayoutput en opslag. Het M-Core-testbord dat MangoPi toont op Twitter beschikt bijvoorbeeld over twee USB-A-poorten, een USB-C-aansluiting voor stroom, een HDMI-connector, een micro-SD-kaartlezer en een vermoedelijke ethernetpoort.

MangoPi schrijft dat het momenteel werkt aan een Armbian-port voor de M-Core. Verdere details over de module zijn niet bekend. Het is bijvoorbeeld nog niet duidelijk wanneer het systeem uitkomt of wat de module gaat kosten.

Afbeeldingen door MangoPi via Twitter