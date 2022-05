Raspberry Pi Compute Module 4 heeft PCIe-ondersteuning en nieuwe formfactor

De Raspberry Pi-organisatie brengt de Compute Module 4 en het bijbehorende IO Board uit. Er is keuze uit 32 uitvoeringen, met en zonder draadloze connectiviteit, met 1 tot 8GB aan Lpddr4-geheugen en met of zonder eMMC-flashopslag. Prijzen beginnen bij 25 dollar.

De Compute Module 4 heeft een nieuwe formfactor. Voor de Compute Model 3 gebruikt de Raspberry Pi-organisatie nog de DDR2 Sodimm-standaard, maar het nieuwe model bestaat uit een bordje van 55x40mm met aan de onderkant twee 100pins-aansluitingen. Via die connectors kan de Compute Module geïntegreerd worden in hardware, of aangesloten worden op het IO Board dat de Raspberry Pi-organisatie zelf uitbrengt.

In de basis is de Compute Module 4 wat hardware betreft gelijk aan de Raspberry Pi 4. Zo heeft de module dezelfde BCM2711-quadcore-soc, met Cortex-A72-kernen op 1,5GHz. Het bordje kan H.265-video's decoderen in 4k-resolutie met 60fps en er is hardwarematige ondersteuning voor het coderen van H.264 in 1080p30 en decoderen in 1080p60. Nieuw is de PCIe-ondersteuning. Er is één lane beschikbaar.

Er zijn 32 uitvoeringen van de Compute Module 4 beschikbaar. Kopers kunnen kiezen voor een versie met of zonder draadloze connectiviteit en iedere versie is weer beschikbaar in uitvoeringen met 1, 2, 4 of 8GB Lpddr4-geheugen. Iedere geheugenvariant kan gecombineerd worden met 8, 16 of 32GB eMMC-flashopslag. De goedkoopste versies hebben geen flashopslag. Prijzen beginnen bij 25 dollar voor de uitvoering met 1GB ram zonder wifi en flashopslag. Het duurste model met 8GB ram, 32GB eMMC en wifi, kost 90 dollar.

De Compute Module 4 heeft geen aansluitingen, maar wel de daarvoor benodigde interfaces aan boord. Er is ondersteuning voor gigabit ethernet, twee keer HDMI en PCI Express 2.0. Via laatstgenoemde kunnen gebruikers bijvoorbeeld NVMe-ssd's gebruiken met een adapter, of een USB 3.1-controller toevoegen.

Het optionele IO Board voor de Compute Module 4 kost 35 dollar en heeft alle genoemde aansluitingen. Ook kan er een MicroSD-kaartje gebruikt worden in het IO Board, maar dat werkt alleen in combinatie met de Compute Module 4-uitvoeringen die geen eMMC-opslag hebben. Verder brengt de Raspberry Pi-organisatie een Antenna Kit uit. Die bevat een wifiantenne die aangesloten kan worden op de Compute Module 4-bordjes die draadloze verbindingen ondersteunen.

Software-ontwikkelaar Jeff Geerling heeft een review van de Compute Module 4 en het IO Board gepubliceerd. Hij beschrijft onder andere de werking van NVMe-ssd's op de nieuwe hardware. Die zijn nog niet te gebruiken als bootdrive en ondersteuning voor het NVMe-protocol moet eerst geactiveerd worden in software.

Volgens Geerling werkt het bedrijf Turing Pi aan een nieuwe versie van zijn bord waarmee de rekenkracht van meerdere Compute Modules gecombineerd kunnen worden. Bij de huidige versie kunnen zeven exemplaren van de Compute Module 3 in het bord geprikt worden. Vanwege de nieuwe formfactor is een nieuw ontwerp nodig.

Vlnr: Raspberry Pi Compute Module 4, 100pins-connector van CM4, IO Board, Antenna Kit