Bètafirmware maakt booten via usb-opslag voor Raspberry Pi 4 mogelijk

Ontwikkelaars van Raspberry Pi zijn een test gestart voor firmware die het mogelijk maakt om usb 3.0-opslag in plaats van de micro-sd-kaartlezer in te zetten om versie 4 Model B van het compacte computingboard te booten.

De ontwikkelaars benadrukken dat de release van de nieuwe firmware voor de Raspberry Pi 4 Model B zich nog in bètafase begeeft, maar dat de standaardrelease niet lang meer op zich laat wachten. Het ontwikkelteam zet in het kort de stappen voor een snelle test met de gewijzigde bootloader en een usb-kaartlezer in plaats van de directe sd-bootprocedure op een rij. De ontwikkelaars waarschuwen dat booten via een usb-kaartlezer langzamer dan via de geïntegreerde sd-kaartlezer zal gaan en dat het alleen om een snelle test gaat.

De bedoeling is dat gebruikers met de nieuwe firmware vanaf snelle usb 3.0-opslag kunnen booten en een sd-kaart hier dan niet meer voor noodzakelijk is. Anders dan bij de Raspberry Pi 3 was het bij de Pi 4 vanaf de introductie niet mogelijk om vanaf netwerk of usb-opslag te booten. De netwerkbootfunctionaliteit is sindsdien toegevoegd, maar booten vanaf usb nog niet. Op korte termijn komt daar dus verandering, al is niet bekend wanneer de brede release plaatsvindt.