Raspberry Pi 4 krijgt op termijn ondersteuning voor Vulkan

De Raspberry Pi Foundation laat weten dat het ondersteuning voor Vulkan gaat toevoegen aan de Raspberry Pi 4. Het is nog onbekend wanneer het vorig jaar uitgebrachte ontwikkelbordje precies ondersteuning voor de opensourceversie van de Vulkan-driver krijgt.

De Raspberry Pi Foundation laat weten dat de Vulkan-ondersteuning een veelgevraagde feature is en dat het inmiddels is begonnen met het hiervoor benodigde ontwikkelproces. Daarbij werkt het bedrijf achter de ontwikkelbordjes samen met Igalia, dat de start van het ontwikkelproces ook heeft bevestigd. Volgens de Raspberry Pi Foundation is Igalia pas enkele weken hiermee bezig en volgt er nog een lange routekaart voordat de driver daadwerkelijk beschikbaar is voor gebruikers.

Onlangs hebben Khronos en Igalia al een project voltooid waarmee de Raspberry Pi 4 Model B overweg kan met OpenGL ES 3.1. Dit model kwam in juni uit en bevat de Broadcom BCM2711-cpu met een Videocore VI-gpu die al ondersteuning had voor de OpenGL ES 3.0-api. Deze api's helpen ontwikkelaars om 2d- en 3d-graphics te renderen. Vulkan wordt ook wel beschouwd als een doorontwikkeling of evolutie van OpenGL ES, waarmee het stroomverbruik, prestaties en het inzetten van meerdere cores moeten verbeteren.