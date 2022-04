Raspberry Pi 400

Er is een periode geweest, ergens tussen de tijd dat een computer het grootste deel van een etage opslokte en de tijd van de beige pc, dat een computer in een toetsenbord was gevat. De hele pc bestond uit een enkel pcb, dat in een extra groot keyboard was ingebouwd en je bijvoorbeeld op je tv kon aansluiten, want gebogen lcd's of zelfs een 4:3-cga-computerscherm waren er nog niet. De Pi 400 brengt ons terug naar die tijd, maar dan wel in een modern en uiterst tweakervriendelijk jasje.

Een korte introductie van de Raspberry Pi en de organisatie erachter: de Raspberry Pi Foundation is een liefdadigheidsorganisatie met als doel computers en techniek naar een zo breed mogelijk publiek te brengen. De Raspberry Pi is een kleine computer, een singleboardcomputer of sbc, die zo goedkoop mogelijk mensen in aanraking moet brengen met computers en programmeren. De prijs van de instapmodellen is altijd ongeveer 40 euro geweest en de organisatie biedt een opensource-besturingssysteem. Daarnaast kan een Pi tal van andere besturingssystemen en bijbehorende software draaien. De eerste Raspberry Pi werd in 2012 uitgebracht en inmiddels is de Raspberry Pi 4 de actuele versie. Daarnaast is diverse randapparatuur uitgebracht. De 'Pi' is voorzien van een Broadcom-soc met cpu- en gpu-cores, on-board geheugen, netwerk, USB- en videouitgangen, en diverse andere poorten, waaronder de programmeerbare gpio -poorten.

Met het verschijnen van de Pi 400 heeft de Raspberry Pi Foundation, de organisatie achter de Pi's, een nieuwe telg in de familie. In het verleden produceerde de RPF altijd de reguliere singleboardcomputers, bekend als de Model B-varianten. Andere varianten die het bedrijf produceert, zijn de Model A's, die minder poorten hebben en goedkoper zijn, en de Compute Modules. Daarnaast is er de op de RPi 1 gebaseerde Raspberry Pi Zero (W), een zeer compacte variant. Onder het toetsenbord van de Pi 400 gaat een nieuw bordje schuil: de RPi-foundation heeft niet simpelweg een Compute Module of een Model B in een toetsenbord geschoven.

In deze review kijken we naar die Pi 400, welke hardware erin zit en hoe die hardware anders is dan de bestaande Pi 4-varianten. We kochten daartoe een complete kit van de Pi 400, uitgerust met voeding, muis, geheugenkaartje en boekje. Het setje kost ongeveer 120 euro, maar je kunt ook het losse keyboard met Pi 400 voor ongeveer 70 euro kopen. We vergelijken de sbc met een reguliere Pi 4, die we voor de gelegenheid inbouwen in Cooler Masters nieuwste Pi-behuizing, de Pi Case 40. Die moet net als de Pi 400 voor passieve koeling van de Arm-soc zorgen. Voor welke doelgroep is de Pi 400 bedacht en biedt hij voldoende meerwaarde boven de reguliere RPi 4?