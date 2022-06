Cooler Master start verkoop Raspberry Pi 4-behuizing voor 25 euro

Cooler Master introduceert de Pi Case 40 in Europa. De behuizing voor Raspberry Pi 4-systemen is te bestellen voor 25 euro en komt in november beschikbaar. De behuizing had in juli een succesvolle crowdfundingcampagne.

Cooler Master brengt de Pi Case 40 in Europa uit nadat het Kickstarter-project dat in juli van start ging een succes bleek. Het doel was om 9000 euro op te halen om de productie van de behuizing te financieren en dat bedrag was binnen een uur behaald. Na afloop van de campagne stond de teller op 314.000 euro, toegezegd door 5468 mensen.

De Pi Case 40 is een aluminium behuizing met afmetingen van 96x68x28mm die een Raspberry Pi passief koelt. Het compacte omhulsel biedt directe toegang tot de interfaces van de Raspberry Pi. De gpio-poorten zijn bijvoorbeeld 90 graden gedraaid en toegankelijk via een zijklep.

Op de behuizing is een knop aanwezig om het computingboard aan en uit te zetten; deze is configureerbaar voor andere toepassingen. Dit herconfigureren kan met behulp van de Pi Tool, die Cooler Master heeft ontwikkeld en waarvan de broncode via GitHub is vrijgegeven. De tool is ook te gebruiken om de temperatuur van de Broadcom-quadcoresoc van de Raspberry Pi 4 te monitoren en overklokprofielen toe te passen.

Bij de crowdfunding zijn ook vier stretchdoelen behaald. Dat betekent dat Cooler Master vier VESA-brackets meelevert voor de bevestiging van de behuizing en een adapter voor de voeding. Daarnaast beloofde het bedrijf de schematische tekeningen openbaar te maken, zodat gebruikers zelf bevestigingen kunnen ontwerpen en 3d-printen. Ook gaat Cooler Master de mogelijkheid bieden om te stemmen op alternatieve bevestigingspanelen van gebruikers, waarvan de cadtekeningen gepubliceerd worden of die Cooler Master zelf zal produceren.

Cooler Master verwacht de Pi Case 40 ergens tussen 17 en 30 november te kunnen leveren. De adviesprijs bedraagt 25 euro. Er zijn meer behuizingen voor de Raspberry Pi 4, waaronder de Raspberry Pi 4 Case van Raspberry zelf.