Cooler Master onthult Orb X-gamingcockpit en watergekoelde Sneaker X-pc

Cooler Master kondigt de futuristische Orb X-gamingpod met ingebouwde speakers en geautomatiseerde stoel aan. Daarnaast toont het merk meerdere onconventionele gaming-pc's, in de vorm van sneakers en haaien.

De uiteenlopende producten maken onderdeel uit van een bulkonthulling van allerlei aan gaming gerelateerde producten van Cooler Master. Het merk toont in een persbericht alvast tientallen nieuwe behuizingen, muizen en koptelefoons in aanloop naar een uitgebreid onthullingsevenement op 16 februari. Het merk heeft nog geen Europese prijzen beschikbaar gemaakt.

De Orb X valt op in contrast met de meer conventionele producten. De gaming- of werkstoel werd al tijdens meerdere beurzen getoond en het merk deelt nu meer technische specificaties. Zo is de stoel omgeven door een halve koepel, een monitorhouder en een bureau met ingebouwde USB-aansluitingen en een draadloze oplader. De semigesloten cockpit heeft plek voor één 49-inchbreedbeeldmonitor of maximaal drie 27-inchschermen, die aan de gemotoriseerde koepel vastzitten en omhoog geklapt kunnen worden. De zetel is ook gemotoriseerd, waarbij de gebruiker door middel van een afstandsbediening zes onderdelen van de stoel kan aanpassen. Onder meer de rugsteun, de onderrugleuning en het hoofdkussen kunnen op deze manier versteld worden.

Verder laat Cooler Master weten dat de Orb X is voorzien van een surroundgeluidsysteem met twee 2-inchhoofdspeakers, twee 2-inchtweeters en een 5-inchsubwoofer. Achterin de behuizing van de stoel zit een 'geheim' compartiment waar gebruikers pc's en consoles kwijt kunnen. De aangesloten systemen kunnen van maximaal 1200 watt aan stroom voorzien worden. Via interne buizen kunnen kabels van het gamingsysteem op de monitors en het speakersysteem aangesloten worden.

De Orb X-gamingpod weegt exclusief pc's, monitoren en andere apparatuur maar liefst 358 kilogram. De futuristische stoel is bijna 2 meter hoog, 1,3 meter breed en ruim 1,7 meter diep.

Daarnaast kondigt Cooler Master enkele opvallende custom-pc's aan. Zo maakt het merk in samenwerking met CMODX de Sneaker X, een gaming-pc in de vorm van een sportschoen, uitgerust met een geïntegreerd waterkoelingssysteem. De computer moet ruimte bieden voor de 'nieuwste high-end grafische kaarten' en andere geavanceerde pc-onderdelen. De Shark X hanteert hetzelfde principe, maar zoals de naam al doet vermoeden, gaat het hierbij om een watergekoelde gaming-pc in de vorm van een haai.

De Sneaker X kan vanaf het derde kwartaal besteld worden, maar over de Shark X heerst nog onduidelijkheid. Cooler Master meldt dat de 'mogelijke release' van de haaivormige pc in Q4 van dit jaar zou plaatsvinden.