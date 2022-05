ACM geeft Apple extra miljoenenboete voor 'onredelijke' eisen aan datingapps

Apple heeft een boete van nog eens 5 miljoen euro gekregen voor het nog steeds niet voldoen aan de eisen van de ACM. In Nederland moeten datingapps vooralsnog een aparte versie in de App Store aanbieden om een alternatief betalingssysteem te mogen gebruiken.

De Nederlandse Autoriteit Consument & Markt concludeert dat Apples vereisten voor datingapps in Nederland onnodig zijn: "De aangepaste voorwaarden die Apple stelt aan datingapp-aanbieders zijn onredelijk en werpen een onnodige drempel op. (...) Appaanbieders kunnen niet hun bestaande app aanpassen."

Volgens de toezichthouder worden ontwikkelaars van datingapps op deze manier 'gedwongen om extra kosten te maken' als ze een alternatief betaalsysteem willen gebruiken. Ook de consument zou benadeeld worden, aangezien een gebruiker een nieuwe versie van de datingapp zou moeten installeren als deze overstapt naar een ander betaalsysteem.

De App Store-uitbater had tot en met eind januari de tijd om zich aan de nieuwe richtlijnen van de ACM aan te passen. Aangezien het overheidsorgaan nu concludeert dat de huidige voorwaarden van Apple nog steeds niet aan de vereisten voldoen, wordt het boetebedrag met 5 miljoen euro verhoogd naar in totaal 20 miljoen euro.

Apple kreeg eind 2021 de opdracht van de ACM om alternatieve betaalsystemen voor datingapps in Nederland toe te staan. Dit honoreerde Apple vanaf halverwege januari en stelde daarom specifiek voor de Nederlandse markt nieuwe regels voor appontwikkelaars op, waaronder het afdwingen van een nieuwe versie in de App Store. Ondanks de toezegging van Apple verandert er voor ontwikkelaars overigens nauwelijks iets, aangezien het bedrijf 27 procent commissie blijft vragen. Voor een betaling via de App Store is dit percentage doorgaans 30 procent.