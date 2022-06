Raspberry Pi Foundation introduceert PoE+-uitbreiding - update

De Raspberry Pi Foundation komt met een nieuwe Power-over-Ethernet-module. Deze nieuwe HAT implementeert de 802.3at-standaard voor PoE+, waar de eerste generatie enkel de reguliere PoE-standaard ondersteunde.

De nieuwe Raspberry Pi PoE+-module komt beschikbaar naast het origineel uit 2018, laat de Raspberry Pi Foundation weten in een blogpost. Die oudere variant maakte gebruik van een bepaalde chip die door de tekorten slecht leverbaar is. De nieuwe PoE+-variant moet begin juni beschikbaar komen bij resellers, zo meldt het bedrijf. De module kan bij Nederlandse webshops vooruit worden besteld voor ongeveer 25 euro. De oude variant blijft ook in productie.

Gebruikers kunnen de PoE+-uitbreiding bovenop hun Raspberry Pi 3B+ of Pi 4B plaatsen. Daarmee kunnen gebruikers hun Pi via de ingebouwde RJ45-ethernetaansluiting van stroom en internet voorzien, mits ze beschikken over een PoE-switch of -router. Gebruikers kunnen ook een PoE-injector gebruiken. De module wordt geleverd met een 25mm-fan voor koeling.

Afbeeldingen via de Raspberry Pi Foundation

Dankzij de ondersteuning voor de 802.3at-standaard, kan de PoE+-module een input met maximaal vermogen van 25,5W aan. Dat is volgens de Raspberry Pi Foundation voldoende om een Raspberry Pi 4 van stroom te voorzien, maar wellicht niet genoeg om tegelijkertijd USB-accessoires die veel stroom verbruiken aan te sturen. De nieuwe module behoudt overigens ook ondersteuning voor de reguliere 802.3af-standaard. Daarmee werkt de PoE+-uitbreiding ook met reguliere PoE-switches, -routers of -injectors.

Naast ondersteuning voor 802.3at, biedt de nieuwe uitbreiding ook een ingebouwde stroomsensor. De module krijgt daarnaast een planar transformator, die efficiënter en compacter moet zijn dan de wire-wound transformator uit de originele PoE-uitbreiding.

Update, dinsdag: Europrijzen toegevoegd aan het artikel.