Firefox 83 met 'https-only'-modus verschijnt

Mozilla heeft Firefox 83 uitgebracht. De ontwikkelaars van de browser hebben een optie voor https-only toegevoegd. Zodra een gebruiker een website bezoekt die niet via https beschikbaar is, krijgt de gebruiker een waarschuwing.

De https-only-optie is standaard niet geactiveerd. Gebruikers kunnen dat vanaf versie 83 van Firefox, die dinsdag is verschenen, instellen bij het Privacy & Security-menu. De modus is voor alle vensters of alleen voor privévensters in te schakelen. De browser zal dan alleen nog sites die https ondersteunen direct openen.

Als een gebruiker een site wil bezoeken die nog niet via https beschikbaar is, toont Firefox een waarschuwing dat een beveiligde verbinding niet te maken is. De gebruiker kan die waarschuwing negeren en de site toch bezoeken, Firefox schakelt de https-only-modus dan tijdelijk voor die site uit. Via het slotje in de url-balk is de modus ook handmatig uit te zetten, bijvoorbeeld als sites er niet correct uitzien omdat ze deels nog via http werken, wat met bijvoorbeeld afbeeldingen het geval kan zijn.

Een andere wijziging bij versie 83 van Firefox is dat de prestaties van JavaScript-engine SpiderMonkey verbeterd zijn en dat deze 8 procent minder geheugen inneemt. Ook is pinch-to-zoom voor webpagina's ingeschakeld voor touchscreens van Windows-apparaten en het trackpad van Macs. Verder kunnen gebruikers voortaan met de pijltjestoetsen vooruit- en terugspoelen bij video's die picture-in-picture draaien.

Inmiddels is duidelijk dat de volgende versie van Firefox, versie 84, de laatste is die nog npapi-plug-ins draait. Bij versie 85 laadt de browser npapi-plug-ins niet meer. Npapi is verouderde en onveilige plug-in-technologie, die te herleiden is tot Netscape Navigator 2.0 uit 1995. Mozilla staakte de ondersteuning al bij Firefox 52 in 2017, maar ook Adobe Flash was een npapi-plug-in en daarvoor bleef ondersteuning aanwezig.