Mozilla heeft een derde update voor versie 82 van zijn webbrowser Firefox uitgegeven. In versie 82 zijn er onder meer verbeteringen aangebracht in het afspelen van video's. Verder moet de browser ook sneller starten en pagina's sneller laden, en wordt de WebRender nu op nog meer configuraties gebruikt. In versie 82.0.3 is het volgende beveiligingsprobleem verholpen:

CVE-2020-26950: Write side effects in MCallGetProperty opcode not accounted for

Impact: critical



Description In certain circumstances, the MCallGetProperty opcode can be emitted with unmet assumptions resulting in an exploitable use-after-free condition. References Bug 1675905

De volgende downloads zijn beschikbaar:

Mozilla Firefox 82.0.3 voor Windows (32bit, Nederlands)

Mozilla Firefox 82.0.3 voor Windows (64bit, Nederlands)

Mozilla Firefox 82.0.3 voor Linux (32bit, Nederlands)

Mozilla Firefox 82.0.3 voor Linux (64bit, Nederlands)

Mozilla Firefox 82.0.3 voor macOS (Nederlands)

Mozilla Firefox 82.0.3 voor Windows (32bit, Engels)

Mozilla Firefox 82.0.3 voor Windows (64bit, Engels)

Mozilla Firefox 82.0.3 voor Linux (32bit, Engels)

Mozilla Firefox 82.0.3 voor Linux (64bit, Engels)

Mozilla Firefox 82.0.3 voor macOS (Engels)

Mozilla Firefox 82.0.3 voor Windows (32bit, Fries)

Mozilla Firefox 82.0.3 voor Windows (64bit, Fries)

Mozilla Firefox 82.0.3 voor Linux (32bit, Fries)

Mozilla Firefox 82.0.3 voor Linux (64bit, Fries)

Mozilla Firefox 82.0.3 voor macOS (Fries)