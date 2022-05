BalenaEtcher-ontwikkelaar komt met apparaat dat zestien SD-kaarten kan flashen

De ontwikkelaar van de BalenaEtcher-software komt met de EtcherPro. Dit apparaat laat gebruikers gelijktijdig een OS-image naar maximaal zestien SD-kaarten of USB-sticks flashen. De EtcherPro wordt later dit jaar geleverd en kost omgerekend en met btw zo'n 972 euro.

De EtcherPro is afkomstig van de ontwikkelaars van BalenaEtcher, een opensourceprogramma waarmee gebruikers OS-images naar opslagmedia als USB-sticks of SD-kaarten kunnen flashen. De EtcherPro moet fungeren als 'hardware-extensie' van deze software, zo meldt de maker op zijn website. BalenaEtcher kondigde het apparaat in 2018 al aan.

Het apparaat kan met de BalenaEtcher-software images naar maximaal zestien apparaten tegelijkertijd flashen. Ook kan de EtcherPro de inhoud van een USB-stick, SD-kaart of Micro-SD-kaart dupliceren naar andere opslagmedia. Gebruikers kunnen de EtcherPro daarnaast gebruiken om een Raspberry Pi Compute Module met emmc-opslag direct te flashen.

Gebruikers kunnen images flashen via een lokaal opslagmedium of direct naar de EtcherPro downloaden via een url. Het apparaat beschikt over wifi en gigabit-ethernet en houdt zichzelf daarmee ook up-to-date. Gebruikers kunnen verder tot tien EtcherPro-apparaten met elkaar verbinden. Daarmee kan een image gelijktijdig naar maximaal 160 drives geflashed worden.

Volgens de fabrikant haalt het apparaat schrijfsnelheden tot 200MB/s wanneer naar een enkele drive wordt geschreven. Wanneer gebruikers zestien opslagmedia tegelijkertijd flashen, bedraagt de maximale schrijfsnelheid 52MB/s. De EtcherPro wordt bediend via een 7"-touchscreen. De producent noemt geen schermresolutie.

Het apparaat heeft een adviesprijs van 990 dollar. Omgerekend en inclusief btw komt dat neer op 970 euro. Daarmee is de EtcherPro niet bedoeld voor consumenten. Bedrijven kunnen het apparaat bijvoorbeeld gebruiken om USB-sticks of SD-kaarten met een voorgeïnstalleerd OS te leveren bij singleboardcomputers als de Raspberry Pi. De speciale, grijze editie van het toestel wordt binnen twee tot drie maanden geleverd maar is inmiddels uitverkocht. De reguliere blauwe uitgave wordt binnen vier tot zes maanden verzonden.