Xiaomi brengt elektrische vouwfiets uit in Nederland en België voor 999 euro

Xiaomi brengt zijn Mi Smart Folding Bike uit in Nederland en België. De vouwfiets heeft een 250W-motor en is voorzien van een 208,8Wh-accu, die goed zou moeten zijn voor een actieradius van 45km. De fiets weegt 14,5kg.

De vouwbare e-bike van Xiaomi heeft 16"-wielen, drie versnellingen en een frame dat gemaakt is van een aluminiumlegering. De aandrijving bestaat uit een borstelloze 250W-motor met vier verschillende standen voor rijondersteuning. De maximale snelheid bedraagt 25km/u en de 208,8Wh-accu is volgens Xiaomi in vier uur volledig op te laden.

Op het stuur zit een 1,8"-lcd waar gebruikers details over de snelheid en de accustatus kunnen aflezen. Ook geeft het scherm een waarschuwing als er een onderdeel stuk is, aldus de fabrikant. De schermverlichting wordt automatisch aangepast aan het omgevingslicht. De fiets is voorzien van Bluetooth 4.2 en daarmee kan de Mi Home-app op een smartphone gekoppeld worden. Via die app zijn meer details uit te lezen.

Xiaomi heeft de Mi Smart Electric Folding Bike al een aantal jaar in zijn assortiment. De Chinese fabrikant brengt de vouwfiets nu ook uit in Nederland en België, voor een adviesprijs van 999 euro. Begin oktober opende Xiaomi zijn eerste winkel in Nederland. De fiets is onder andere verkrijgbaar bij die winkel in Rotterdam.