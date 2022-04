Nederlandse e-bikebezitter is ouder dan Belgische en Duitse

In Nederland ligt de gemiddelde leeftijd onder consumenten die op zoek zijn naar een e-bike gemiddeld hoger dan in onze buurlanden, blijkt uit een onderzoek van GfK. In België en Duitsland zijn 50-plussers minder sterk vertegenwoordigd onder e-bikekopers dan in Nederland.

In de jaarlijkse e-bikemonitor van onderzoeksbureau GfK blijkt dat in Duitsland en België de kopers van e-bikes een stuk jonger zijn dan in Nederland. Dit is volgens GfK deels te verklaren door het type fiets dat in België en Duitsland wordt gekocht. Waar in Nederland de elektrische stadsfiets het goed doet, is dat bij de buurlanden de sportieve e-bike.

Daarnaast constateert GfK dat de e-bikemarkt in Nederland volwassener is dan in België en Duitsland. In 2020 had 30 procent van de Nederlandse potentiële e-bikekopers al een eerste e-bike in bezit. In Duitsland en België is dit respectievelijk 13 en 18 procent van de kopers.

In Nederland wordt er komend jaar ook een verschuiving verwacht in het type e-bike dat wordt gekocht. Uit een onderzoek dat Multiscope eerder dit jaar publiceerde bleek dat het aandeel van elektrische stadsfietsen mogelijk zal afnemen in 2021. Toch wordt verwacht dat er in 2021 nog 61 procent van de verkochte e-bikes een stadsfiets zal zijn.

Het onderzoek van GfK is gebaseerd op een steekproef onder 2010 Nederlandse respondenten, 1004 Duitse respondenten en 998 Belgische respondenten.