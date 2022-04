G.Skill introduceert opvallende mini-ITX-behuizing Z5i

G.Skill heeft zijn eerste pc-behuizing getoond, de Z5i. Het gaat om een mini-ITX-behuizing die van bovenaf gezien vijf hoeken heeft. Ook zijn er twee glazen deuren van 4mm dik. Prijs en beschikbaarheid noemt G.Skill nog niet.

De Z5i bestaat uit een van aluminium gemaakt single-piece frame met een dual-chamber-ontwerp. Aan de rechterzijde is plek voor een enkele videokaart. Deze mag maximaal drie slots in beslag nemen en 330mm lang zijn. Aan de linkerkant past een mini-ITX-moederbord en een sfx-voeding.

Verder passen er drie opslagschijven in de behuizing; twee 2,5"-ssd's en een derde slot waar een 2,5"- of 3,5"-ssd of -hdd past. Aan de achterzijde is ruimte voor een enkele 280mm-aio-radiator of twee 140mm-ventilatoren.

Aan de voorzijde zitten drie usb-poorten. Het gaat om twee USB-3.0-poorten en een enkele USB-3.1-Type-C-poort. De behuizing kent verder aan de onderkant rgb-verlichting via een 3-pin 5V-stekker en aan de bovenzijde is een magnetisch stoffilter.