G.Skill introduceert geheugensets met snelheden tot 4400MT/s en cl17-timings

Geheugenfabrikant G.Skill heeft een aantal nieuwe geheugensets aangekondigd. Deze sets worden uitgebracht in de Trident Z Royal-serie, en hebben snelheden tot 4400 megatransfers per seconde en timings van 17-18-18-38. Het bedrijf brengt de geheugensets later dit jaar op de markt.

De Trident Z Royal-modules

G.Skill komt naar eigen zeggen met negen verschillende sets, met snelheden tot maximaal 4400MT/s. Het bedrijf brengt de geheugensets ook uit met snelheden van 4000, 4133 en 4266MT/s.

Bij iedere snelheid kunnen gebruikers kiezen uit sets met twee geheugenmodules van 8 of 16GB. Er is ook een ddr4-4400-kit met vier geheugenmodules van 8GB beschikbaar. Alle sets hebben daarnaast dezelfde timings van 17-18-18-38. De spanningen rangeren tussen de 1,4 en 1,5V, afhankelijk van de gekozen snelheid.

G.Skill voorziet de modules van Samsung B-die-geheugenchips. Aangezien de modules worden uitgebracht in de Trident Z Royal-serie, worden de heatspreaders voorzien van een patroon van edelstenen en individueel addresseerbare rgb-leds. G.Skill brengt de sets in het derde kwartaal van dit jaar op de markt. Over adviesprijzen wordt nog niet gerept.