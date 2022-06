Galax brengt ddr4-geheugensets met snelheden tot 5000MT/s uit in Azië

Galax heeft enkele nieuwe ddr4-geheugensets uitgebracht in Azië, waaronder een 16GB-kit die snelheden tot 5000 megatransfers per seconde moet halen. Die set krijgt een adviesprijs van omgerekend 426 euro. Het is nog niet bekend of het geheugen ook in Europa beschikbaar komt.

Galax, dat in Europa producten uitbrengt onder de merknaam KFA2, kondigt de producten aan op zijn Chinese website. Het bedrijf komt met drie nieuwe productseries voor geheugenkits: HOF OC Lab Phantom, HOF OC Lab Diamond, en een rgb-variant van die laatstgenoemde serie. De fabrikant komt vooralsnog alleen met geheugensets die bestaan uit twee 8GB-modules, voor een totaal van 16GB. Alle geheugensets die Galax deze week aankondigt, hebben Samsung B-Die-geheugen.

De HOF OC Lab Diamond-geheugensets (links) en de OC Lab Phantom-variant. Afbeeldingen via Galax en PConline

Met name de nieuwe sets in de HOF OC Lab Diamond-serie vallen op; deze geheugenkits halen volgens Galax een maximale snelheid van 5000MT/s via xmp, met timings van 19-26-26-46. De Diamond RGB-serie komt echter beschikbaar met een maximale snelheid van 4800MT/s. De Phantom-varianten komen op hun beurt beschikbaar in lagere snelheden tot 4000MT/s met verschillende timings.

De geheugendimms hebben zwarte pcb's en zijn voorzien van witte heatspreaders. De geheugenmodules in de Diamond-serie zijn daarnaast versierd met diamant-achtige patronen, al dan niet met rgb-leds aan de bovenkant. De Phantom-serie beschikt op zijn beurt enkel over rgb-leds, maar heeft verder een relatief simpel ontwerp. De rgb-verlichting kan worden aangestuurd via de software van moederbordfabrikanten als ASRock, Asus, Gigabyte en MSI.

Op het moment van schrijven heeft Galax de geheugensets alleen uitgebracht in Azië. Het is niet bekend of de modules ook beschikbaar komen in Europa. Op het moment van schrijven staan de geheugensets bijvoorbeeld nog niet op de website van KFA2. Het bedrijf maakt dan ook geen europrijzen bekend, hoewel het wel Chinese adviesprijzen noemt. Naar verwachting zullen deze echter afwijken van eventuele Europese adviesprijzen.

Galax-geheugensets (2x8GB) Serie Snelheid Timings Adviesprijs (omgerekend)* HOF OC Lab Diamond 5000MT/s 19-26-26-46 426 euro HOF OC Lab Diamond RGB 4800MT/s 19-22-22-46 365 euro HOF OC Lab Diamond 4800MT/s 19-22-22-46 353 euro HOF OC Lab Diamond RGB 4600MT/s 18-26-26-42 316 euro HOF OC Lab Diamond 4600MT/s 18-26-26-42 304 euro HOF OC Lab Diamond RGB 4400MT/s 18-22-22-42 243 euro HOF OC Lab Diamond 4400MT/s 18-22-22-42 231 euro HOF OC Lab Diamond RGB 4266MT/s 17-22-22-38 194 euro HOF OC Lab Diamond 4266MT/s 17-22-22-38 182 euro HOF OC Lab Diamond RGB 4000MT/s 17-19-19-38 158 euro HOF OC Lab Diamond 4000MT/s 17-19-19-38 146 euro HOF OC Lab Phantom 4000MT/s 17-19-19-38 134 euro HOF OC Lab Phantom 4000MT/s 19-25-25-25 134 euro HOF OC Lab Phantom 3866MT/s 16-18-18-36 126 euro HOF OC Lab Phantom 3600MT/s 16-16-16-36 122 euro HOF OC Lab Phantom 3600MT/s 17-18-18-38 116 euro

*omgerekend vanuit Chinese yuan. Eventuele europrijzen zullen naar verwachting afwijken