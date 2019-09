Overklokker zet ddr4-snelheidsrecord op 6017MT/s

Overklokker Toppc is er in geslaagd om ddr4-geheugen te laten draaien op 3008,4MHz, waardoor voor het eerst de ddr4-6000-grens is doorbroken. Het snelheidsrecord werd gevestigd met G.Skill Trident Z Royal Memory op een Intel-systeem.

Het systeem waar de Taiwanese overklokker de recordsnelheid mee neerzette bestaat uit een MSI MPG Z390I Gaming Edge AC-moederbord, Intel Core i9-9900K-processor en G.Skill-geheugenreepje van 8GB. De snelheid van 3008,4MHz, wat resulteert in 6016,8MT/s, werd gehaald met timings van 31-63-63-63-2.

Toppc maakt melding van zijn snelheidsrecord op Facebook en de validatie is te zien op de HWBot-website. G.Skill heeft een persbericht uitgestuurd waarin het zegt dat het samen met MSI heeft gewerkt om de hoge geheugensnelheid mogelijk te maken.

Het nieuwe record is gehaald met behulp van LN 2 -koeling en Toppc verbeterde zichzelf. Hij had al de hoogste ddr4-snelheid op zijn naam staan; in juni kwam hij op de Computex-beurs in Taiwan tot een snelheid van ddr4-5886.

G.Skill verkoopt in zijn serie van Trident Z Royal-geheugenreepjes latjes waarbij een snelheid tot ddr4-4800 officieel ondersteund wordt. Hogere snelheden zijn eventueel mogelijk, maar afhankelijk van de kwaliteit van de chip.