Ubisoft brengt demo uit van Trials Rising

Ubisoft brengt dinsdag een demo uit van zijn cross- en stuntgame Trials Rising. De volledige game kwam al in februari uit, maar er is nu ook een gratis probeerversie. De demo komt gelijktijdig met nieuwe dlc en de start van seizoen 3.

In de gratis demo zitten vijf singleplayertracks, een multiplayertrack en drie motoren. De demo is verkrijgbaar voor de PlayStation 4, de Xbox One, Windows en de Nintendo Switch. Dat zijn alle platformen waar de game eerder dit jaar voor verscheen.

Ubisoft brengt de demo uit op het moment dat het tweede dlc-pakket voor de game gereed is. Die heeft de titel Crash & Sunburn en bevat 37 nieuwe tracks die gesitueerd zijn in omgevingen geïnspireerd op Zuid-Amerika, Afrika, Australië en Antarctica. Ook gaat er een nieuw seizoen van start voor alle spelers. Seizoen 3 is getiteld Welcome to the Future en items die bij dat thema passen worden in de loop van het seizoen toegevoegd.

Trials Rising kwam op 26 februari uit. Tweakers publiceerde in het voorjaar een review van de game. Het spel is te koop voor de pc en consoles voor zo'n twintig euro. Trials Rising is ook onderdeel van Ubisofts abonnementsdienst voor pc-games Uplay+.