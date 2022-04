Nederlands bedrijf e-bike to go introduceert nieuw fietsmerk en e-bike

Het Nederlandse bedrijf e-bike to go introduceert een nieuw elektrischfietsenmerk Noord en een nieuwe, zelfontwikkelde e-bike. De e-bike is gemaakt van gerecycled aluminium, bevat een verwisselbare accu van 505Wh en heeft een gemiddeld bereik van 70 kilometer.

De nieuwe e-bike is volgens het merk Noord ontwikkeld door de oprichter, technisch ontwerper en de operationeel manager van e-bike to go. De fiets beschikt over een riemaandrijving in plaats van een ketting, antilekbanden met verbeterde grip, mechanische abs-remmen, een dubbel slot van het merk ABUS en een ingebouwde gps-tracker, zodat de fiets snel te lokaliseren is via de daarbij horende MyBike-functie.

Met de verwisselbare accu van 505Wh kan de e-bike 110 kilometer ver rijden in ecomodus, 70 kilometer in de normale modus en 50 kilometer als er in een hoge intensiteit gereden wordt. Volgens Noord is de accu in drie uur voor 80 procent opgeladen.

De e-bike is los te verkrijgen voor 3500 euro of via een abonnement waarbij de gebruiker 21,5 euro per week betaalt. Voor 27,5 euro per week kan een all-in abonnement afgesloten worden waarin een schade- en diefstalverzekering is opgenomen. De fietsen worden vanaf juli geleverd. Geïnteresseerden kunnen een preorder plaatsen op de website.

Update, 17u45: de vermoedelijk correcte energiecapaciteit van de accu ingevoerd.