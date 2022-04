Satya Nadella voortaan ook voorzitter raad van bestuur Microsoft

Microsoft-ceo Satya Nadella is unaniem verkozen tot voorzitter van de raad van bestuur van Microsoft. Dat maakt het bedrijf zelf bekend in een persbericht. Hierdoor wordt de man de eerste ceo sinds Bill Gates die zowel ceo als bestuursvoorzitter bij Microsoft is.

In het persbericht staat te lezen dat Nadella de agenda voor de toekomstige bijeenkomsten van de raad van bestuur zal voorbereiden, de juiste strategische opportuniteiten zal aandragen en risicostrategieën mee moet helpen bepalen.

Satya Nadella werkt sinds 1992 voor Microsoft dat toen nog werd geleid door medeoprichter Bill Gates. Gates nam in januari 2000 ontslag als ceo van het bedrijf maar zetelde tot in 2020 nog in de raad van bestuur. In 2014 werd Satya Nadella aangesteld als ceo nadat Steve Ballmer in 2013 op zijn beurt zijn ontslag had aangekondigd. Nadella was toen president van de Server- en Tools-divisie van Microsoft en had met succes de Azure-clouddienst op poten gezet.