Gerucht: Intel wil chipmaker SiFive overnemen voor ruim twee miljard dollar

Intel heeft volgens anonieme Bloomberg-bronnen een bod van ruim twee miljard dollar uitgebracht op start-up-chipbedrijf SiFive. Dit bedrijf zou ook van andere partijen overnameboden hebben gekregen. Mogelijk wil SiFive liever onafhankelijk blijven.

SiFive is volgens de anonieme Bloomberg-bronnen in gesprek met mogelijke adviseurs om te kijken hoe het bedrijf met Intels overnamebod om moet gaan. Wanneer Intel het bod van omgerekend ruim 1,64 miljard euro heeft gedaan, is niet duidelijk. Wel schrijft Bloomberg dat de gesprekken zich nog in een vroeg stadium bevinden. Mogelijk blijft SiFive liever onafhankelijk; het bedrijf heeft gesprekken lopen met investeerders om op die manier geld op te halen.

In 2020 werd SiFive nog gewaardeerd op zo'n 500 miljoen dollar. Het bedrijf ontwerpt chips op basis van de opensource RISC-V architectuur. In mei leverde het bedrijf zijn eerste HiFive Unmatched-pc's met eigen RISC-V-soc aan distributeurs. Dit mini-itx-ontwikkelbord is niet bedoeld voor consumenten, maar vooral voor ontwikkelaars.

Volgens het financieel persbureau is de interesse in SiFive het afgelopen jaar groter geworden, nadat Nvidia aankondigde Arm te willen kopen voor 40 miljard dollar. Arm's klanten zouden bang zijn dat Arm minder goed met ze samen gaat werken, wanneer deze overname door Nvidia rond is. Deze klanten zouden dan wellicht over kunnen stappen naar SiFive, is de gedachte.