VK onderzoekt overname Arm door Nvidia wegens 'nationale veiligheid'

Het Verenigd Koninkrijk laat formeel een onderzoek instellen naar de overname van Arm door Nvidia. Dat onderzoek moet uitwijzen wat de gevolgen zijn voor de nationale veiligheid. Op 30 juli moet het onderzoek klaar zijn.

De Britse minister Oliver Dowden van het Department for Digital, Culture, Media and Sport heeft een intervention notice aangekondigd. Daarmee laat hij onderzoeken wat de overname van het Britse Arm door Nvidia betekent voor de nationale veiligheid. De Britse Competition and Markets Authority gaat dat onderzoek uitvoeren en moet dat op 30 juli bij de minister ingediend hebben.

Inhoudelijke details over de beslissing geeft het Britse ministerie niet. De minister zegt advies ontvangen te hebben waarop het besluit is gebaseerd. Nvidia maakte vorig jaar bekend Arm over te willen nemen van SoftBank. Daar is een bedrag van 40 miljard dollar mee gemoeid.

De overname is controversieel, omdat Nvidia nu een afnemer is van Arm, net als veel concurrenten van Nvidia. Als Nvidia Arm zelf in handen krijgt, zou de fabrikant daarmee een voorkeurspositie kunnen krijgen ten opzichte van de concurrenten. Een medeoprichter van Arm noemde de overname funest voor het bedrijfsmodel van de chipontwerper. Nvidia stelt dat de onafhankelijkheid en het bedrijfsmodel van Arm gewaarborgd blijven na een overname.

Nvidia en Arm en hun aandeelhouders zijn het eens over de overname, maar die moet nog goedgekeurd worden door mededingingsautoriteiten. Naast het Verenigd Koninkrijk moeten ook China, de Verenigde Staten en Europa zich buigen over de overname. Die instanties hebben nog geen formele onderzoeken bekendgemaakt.

Nvidia-ceo Jensen Huang zei onlangs in een interview met VentureBeat nog dat hij ervan overtuigd is dat de overname uiteindelijk goedgekeurd zal worden. Bij de aankondiging van de overname zeiden de bedrijven dat het 18 maanden zou duren om alles af te ronden. Dat zou betekenen dat de overname eind 2022 is afgerond.