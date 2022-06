'EU start formeel onderzoek naar overnameplannen Arm door Nvidia in september'

De EU zal begin september een formeel onderzoek naar Nvidia's overname van Arm starten. Dat melden anonieme bronnen aan de Financial Times. Nvidia zou het overnamevoorstel in de week van 6 september indienen bij de Europese Commissie.

Het formele EU-antitrustonderzoek naar de overname begint naar verwachting nadat Nvidia dit verzoek heeft ingediend, schrijft Financial Times. Het is echter mogelijk dat deze datum nog verandert, melden twee anonieme bronnen aan de zakenkrant. Nvidia dient het verzoek in na 'maanden van informele gesprekken' tussen de toezichthouders en het chipbedrijf, melden de bronnen.

Nadat Nvidia zijn verzoek indient bij de Europese Commissie, zal de toezichthouder van de EU beginnen met een vooronderzoek van 25 werkdagen, schrijft ook Reuters. "Het is onwaarschijnlijk dat Nvidia in deze periode concessies zal doen, hetgeen vervolgens zal leiden tot een volledig EU-onderzoek van 90 werkdagen", meldt dat persbureau op basis van eigen bronnen.

Nvidia meldde aanvankelijk dat de overname van Arm in maart 2022 moet worden afgerond, maar het is nog niet bekend of dit haalbaar is. Bronnen van Reuters meldden in juni dat deze deadline mogelijk wordt overschreden, mede doordat het EU-onderzoek pas in september zou beginnen, na de zomerperiode.

Naast het EU-onderzoek kan de overname ook nog op weerstand van andere mededingingsautoriteiten stuiten. De toezichthouders van het Verenigd Koninkrijk en China buigen zich momenteel bijvoorbeeld ook over de overname. Bloomberg meldde eerder deze maand dat het VK overweegt om de overname tegen te houden vanwege 'potentiële risico's voor de nationale veiligheid'. China zou de overname op zijn beurt vertragen, schreef The Information in juli.

De overnameplannen van Nvidia werden met kritiek ontvangen in de chipsector. Techgiganten als Google, Microsoft en Qualcomm hebben hun zorgen over de overname geuit bij verschillende toezichthouders. De medeoprichter van Arm stelde vorig jaar dat de overname door Nvidia 'funest is voor het bedrijfsmodel van Arm'.

Arm biedt zijn klanten licenties voor chipontwerpen en de Arm-instructiesetarchitectuur aan. Zij kunnen daar hun eigen chips op baseren. Klanten van Arm zijn bang dat het in de toekomst moeilijker of duurder wordt om Arm-licenties af te nemen voor concurrenten van Nvidia, dat zelf ook chips ontwerpt. Nvidia beloofde bij de overnameplannen dat Arm zijn open-licentiemodel en de neutrale houding richting klanten behoudt.