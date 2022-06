Afbeeldingen en details van GoPro Hero 10 Black verschijnen online

Er zijn afbeeldingen en details van een onaangekondigde GoPro Hero 10 Black uitgelekt. De actiecamera zou onder andere een nieuwe processor krijgen. De prijs en releasedatum van de GoPro Hero 10 Black zijn nog niet bekend.

De focus van de GoPro Hero 10 Black zou de vernieuwde GP2-soc zijn, schrijft de Duitse techwebsite WinFuture, die geregeld correcte informatie deelt over onaangekondigde producten. Deze processor moet het onder andere mogelijk maken om video's op te nemen met hogere framerates. Zo zou de actiecamera 5,3k-video's op kunnen nemen op 60fps. 4k-opnames zouden met maximaal 120 beelden per seconde gaan en WinFuture spreekt ook over 2,7k-video's op 240fps.

De actiecamera zou verder voorzien worden van een nieuwe camerasensor met een iets hogere resolutie; de effectieve fotoresolutie zou 23 megapixel bedragen, tegenover 20 megapixel in de GoPro Hero 9 Black. Verder zouden de marketingmaterialen van GoPro spreken over HyperSmooth 4.0 voor beeldstabilisatie. De GoPro Hero 10 Black krijgt verder een automatische uploadfunctie om video's te delen en moet waterproof zijn tot 10 meter diepte. De behuizing van de camera is vergelijkbaar met die van zijn voorganger.

Afbeeldingen via WinFuture