Een nieuw jaar, een nieuwe actioncamera van GoPro. Dat klinkt als een luie openingszin voor deze review, maar in het afgelopen decennium was GoPro de enige fabrikant die met de regelmaat van de klok elk jaar een of meer actioncamera’s op de markt bracht. Sommige modellen waren daarbij een grote stap vooruit, andere brachten slechts kleine verbeteringen of waren juist bedoeld als goedkope prijsbrekers. De nieuwe GoPro HERO9 Black valt in al deze categorieën; op papier is de camera een grote stap vooruit, maar het hangt af van de manier waarop je actioncams gebruikt, wat je daar in de praktijk van merkt. En hoewel de officiële adviesprijs van 480 euro juist iets hóger is dan de introductieprijs van de HERO8 Black, valt ook daar wat op af te dingen. De Black-versie die wij bespreken, is overigens de enige variant van de HERO9 die GoPro op de markt brengt. Net als bij de HERO8 van vorig jaar is er ook van deze nieuwe camera geen goedkopere Silver- of White-versie, zoals bij eerdere modellen wel het geval was.

Naaste de nieuwe HERO9 Black houdt GoPro ook de HERO8 Black en de oudere HERO7 Black in het productgamma, waarbij die camera's een prijsverlaging naar respectievelijk 380 en 280 euro krijgen. In deze test vergelijken we de nieuwe HERO9 Black met zijn twee voorgangers en concurrerende modellen in de vorm van de Instra360 One R Twin Edition - een hybride 360-graden- én actioncamera - en de Osmo Action van DJI.

More Everything

Van een afstandje bekeken lijkt de nieuwe HERO9 Black sterk op de HERO8 Black van vorig jaar. De nieuwe camera is in alle richtingen wat gegroeid en ook het gewicht is ruim dertig gram toegenomen. Dat klinkt niet veelbelovend, maar daar zet GoPro wel wat tegenover. Het grotere touchscreen aan de achterzijde én een nieuwe grafisch scherm aan de voorkant vallen direct op. Dat laatste is vakkundig gekopieerd van DJI, dat zijn Osmo Action-camera vorig jaar al voorzag van een kleurenschermpje aan de voorkant. Het extra scherm is handig om selfies te maken en om met de camera te vloggen, maar kan in krappe ruimtes ook gewoon helpen om een normaal shot uit te lijnen. Het binnenwerk van de camera heeft eveneens een upgrade gekregen. De HERO9 Black beschikt over een grotere accu dan zijn voorganger, goed voor een langere werktijd, en heeft een gloednieuwe beeldsensor. Sinds de HERO3+ uit 2013 maken alle high-end GoPro camera’s gebruik van 12-megapixelsensors; de HERO9 beschikt over een 23,6-megapixelmodel waarmee de camera video in 5k-resolutie en 20-megapixelfoto’s kan schieten.

GoPro HERO8 Black (links) en GoPro HERO9 Black

Die nieuwe sensor is gekoppeld aan dezelfde GP1-processor als in de HERO8 wordt gebruikt. Met de nieuwe camera weet GoPro méér uit de chip te halen, waardoor HyperSmooth Boost - de beste elektronische beeldstabilisatie die de camera biedt - nu in alle resoluties en bij alle framerates beschikbaar is van 1080p240Hz tot 5k30Hz. In een beperkt aantal beeldmodi is het nu ook mogelijk om direct in de camera horizon leveling toe te passen, waarbij het beeld perfect waterpas blijft, ook als de camera dat zelf niet is. Een andere nieuwe functie is HindSight, waarmee beeld continu in een buffer wordt opgeslagen zodat je opnames kunt starten tot dertig seconden vóórdat je op de recordknop drukt. Daarnaast kan de camera nu als webcam worden gebruikt en is het mogelijk om opnames vooraf met een timer te plannen. Op alle punten belooft de HERO9 dus nét wat meer dan zijn voorganger. GoPro vat de camera daarom zelf samen met de slogan: More Everything.