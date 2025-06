Renders en specificaties van GoPro Hero 12 Black lekken uit

Er zijn renders en specificaties van GoPro's onaangekondigde Hero 12 Black-actioncam verschenen. De camera krijgt verbeterde beeldstabilisatie en behoudt dezelfde 5,3k-sensor als zijn voorganger. De camera moet 13 september uitkomen voor 450 euro.

De GoPro Hero 12 Black krijgt een uiterlijk dat vergelijkbaar is met zijn voorganger, blijkt uit renders die in handen zijn van Duitse techwebsite WinFuture. De grotendeels zwarte behuizing krijgt deze generatie wel blauwe 'spikkels', waar de Hero 11 Black volledig zwart is. De schermen aan de voor- en achterkant behouden verder een diagonaal van respectievelijk 1,40"- en 2,27". De afmetingen en het gewicht blijven ook hetzelfde.

De sensor van de GoPro Hero 12 Black is eveneens ongewijzigd. De actioncam krijgt opnieuw een 1/1,19"-sensor die 24,7-megapixelfoto's kan maken en 5,3k-videobeelden op 60fps kan opnemen. GoPro claimt volgens WinFuture wel dat de Hero 12 Black met HyperSmooth 6.0 betere beeldstabilisatie kan bieden. De software is grotendeels ongewijzigd, blijkt uit datasheets die de Duitse techwebsite heeft ingezien.

Verder moet de komende actioncam een betere accuduur krijgen. De Hero 12 Black gebruikt opnieuw accu's met een capaciteit van 1720mAh, maar de actioncam zou 70 minuten lang 5,3k-beelden kunnen opnemen op 60fps. Dat is negen minuten langer dan de Hero 11 Black. Op 30fps gaat de nieuwe Hero 12 Black volgens WinFuture ruim 90 minuten mee, waar dat bij de voorganger maximaal 80 minuten was in die opnamemodus.

Uitgelekte renders van de GoPro Hero 12 Black. Bron: WinFuture