SK hynix ontwikkelt HBM3e-geheugenmodules met bandbreedtes tot 1,15TB/s

SK hynix heeft zijn eerste HBM3e-chips ontwikkeld. Deze geheugenmodules bieden volgens het bedrijf bandbreedtes tot 1,15TB/s. SK hynix levert nu samples aan klanten. HBM3e komt in de eerste helft van volgend jaar algemeen beschikbaar, zei SK hynix eerder.

Bron: SK hynix

SK hynix heeft de ontwikkeling van zijn HBM3e-geheugenchips naar eigen zeggen voltooid. De chips bieden bandbreedtes die ongeveer 40 procent hoger liggen dan die van de huidige HBM3-modules van het bedrijf, die bandbreedtes tot 819GB/s halen. SK hynix claimt in zijn persbericht dat de chips 'de beste specificaties ter wereld' hebben, hoewel Micron onlangs al HBM3 Gen2-chips met bandbreedtes van 1,20TB/s ontwikkelde.

De nieuwe chips worden volgens SK hynix ook geleverd met een 'verbetering van tien procent' in de warmteafvoer en zijn backwards compatible met de huidige HBM3-chips van het bedrijf. Huidige HBM3-producten kunnen bij release dus zonder verdere aanpassingen voorzien worden van snellere HBM3e-chips.

HBM, ook wel High Bandwidth Memory, biedt zoals de naam doet vermoeden relatief hoge bandbreedtes. Het geheugen wordt vooral gebruikt in videokaarten; AMD gebruikte dergelijke chips eerder in zijn R9 Fury-gpu's, hoewel HBM tegenwoordig vooral wordt gebruikt in datacenter-gpu's. Intel introduceerde eind vorig jaar overigens ook versies van zijn Sapphire Rapids-serverprocessors met geïntegreerd HBM2e.