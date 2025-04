GoPro presenteert Hero11 Black en compacte Hero11 Mini

GoPro kondigt de nieuwe Hero11-actiecameraserie aan, bestaande uit de Hero11 Black en Hero11 Mini. De camera's hebben grotendeels dezelfde functies maar komen in een iets andere formfactor. Daarnaast is er een Creator Edition-bundel met accessoires voor vloggers.

De Hero11-serie maakt voortaan beelden met 10bit-kleurendiepte en heeft de mogelijkheid om ultrawidebeelden te schieten. De vernieuwde camerasensor maakt beelden in een 8:7-beeldverhouding en kan deze in de HyperView-modus omzetten naar 16:9. GoPro meldt dat de beeldsensor groter is dan voorheen; de Hero10 en Hero9 hadden een sensor van 1/2,3", de Hero11-reeks gebruikt een 1/1,9"-beeldsensor. Beide modellen komen standaard met de verbeterde Enduro Battery, die ook compatibel is met de twee voorgaande generaties Hero-actiecamera's. Deze accu biedt in de Hero11 Black een tot 38 procent langere opnametijd.

Beide Hero11-actiecamera's hebben een 27-megapixelsensor die video's kan schieten met een maximale resolutie van 5,3 met 60 frames per seconde. Ook zijn 4k met 120fps en 2,7k met 240fps mogelijk in beeldverhoudingen van 16:9, 4:3, en 8:7. Framegrabs uit video's hebben een resolutie van 24,7 megapixel. De voorganger had een sensor en framegrabresolutie van respectievelijk 23 en 15,8 megapixel, al zijn de opnameresoluties en bijbehorende framerates wel hetzelfde.

De GoPro Hero11 Black Creator Edition, Hero11 Black en Hero11 Mini

Het voornaamste verschil tussen de Hero11 Black en Hero11 Mini is de omvang. De reguliere Hero11 Black heeft zowel voor als achter een scherm, vrijwel identiek aan de Hero10 Black. De Hero11 Mini is aanzienlijk kleiner omdat deze actiecamera geen schermen heeft, afgezien van een klein monochroom informatieschermpje aan de bovenkant. Ook gebruikt de Mini slechts één knop voor de volledige bediening van de camera.

De GoPro Hero11 Black is vanaf nu verkrijgbaar voor grofweg 600 euro. De Creator Edition bevat dezelfde Hero11 Black en komt met enkele accessoires, waaronder een batterijgrip en een licht. Deze bundel kost iets minder dan 895 euro. De GoPro Hero11 Mini is vanaf 'later in het jaar' verkrijgbaar in Nederland en België. Deze variant van de actiecamera kost voor afnemers van de GoPro Subscription 350 euro. De reguliere prijs van de Hero11 Mini is nog niet bekend, al zou dat afgaande op de prijsverhouding van de twee andere Hero11 Black-varianten naar schatting grofweg 460 euro moeten zijn.