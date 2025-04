DJI kondigt Osmo Action 3-actioncam aan met twee touchscreens en grotere accu

DJI heeft de Osmo Action 3-actioncam aangekondigd. De opvolger van de DJI Action 2 valt mede op door de touchscreens aan de voor- en achterkant en hij heeft ook een accu met een grotere capaciteit.

De Osmo Action 3 wijkt van het ontwerpconcept van zijn voorganger af en heeft op dat vlak meer weg van het eerste model uit de reeks, de Osmo Action. De nieuwe actioncam heeft niet meer het modulaire ontwerp met een reeks van magnetische accessoires van de Action 2. Dit concept is verlaten, al zijn er nog andere accessoires en toevoegingen beschikbaar, zoals een waterdichte case, een bescherming voor de lens en allerlei statiefjes. De camera is overigens waterdicht zonder case tot een diepte van 16 meter.

De Osmo Action 3 heeft een ingebouwd systeem waarmee de camera direct te bevestigen is aan bijvoorbeeld stangen of helmen en is er een verbeterd quick-release system. Middels de nieuwe Horizontal-Vertical Protective Frame-behuizing is dit bevestigingssysteem in een verticale oriëntatie te plaatsen; volgens DJI is dat 'perfect voor socialemediaplatforms'. Gebruikers die dus verticaal willen filmen, hebben deze meegeleverde case nodig.

Wat verder opvalt is dat de Osmo Action 3 twee touchscreens heeft. Volgens de fabrikant geeft dat gebruikers de mogelijkheid om de instellingen gemakkelijker te kunnen raadplegen, zonder dat de camera daarvoor in een afwijkende positie hoeft te worden bewogen.

Standard Combo

De actioncam heeft een 1/1,7"-sensor die net als zijn voorganger beelden in 4k120 kan opnemen. Dat gaat bij de nieuwe camera in een beeldhoek van 155 graden. DJI's elektrische beeldstabilisatie RockSteady 3.0 werkt ook bij het opnemen in 4k-resolutie en 120fps. Daarnaast is er een functie die de horizon in beelden stabiel kan houden, ook als er over grote hobbels wordt gereden of bij 360-graden-rotaties. Tevens is er een functie die de horizon op correcte wijze kantelt tot een hoek van 45 graden; deze functie gaat niet verder dan 4k60-opnames. Volgens DJI heeft de camera een 'verbeterd hittemanagementsysteem waarmee continue opnames in 4k60 mogelijk zijn tot de accu leeg is'.

De accu heeft een capaciteit van 1770mAh, waarmee volgens de fabrikant opnames tot 160 minuten mogelijk zijn. Dat betreft een testuitkomst bij 25 graden Celsius, 1080p/30 en zonder elektrische beeldstabilisatie. Deze opnametijd zal dus flink teruglopen als de beeldstabilisatie wordt gebruikt en bijvoorbeeld beelden in 4k120 worden opgenomen. Opladen van 0 naar 80 procent duurt 18 minuten en van 0 naar 100 procent neemt 50 minuten in beslag. De camera is bestand tegen temperaturen tot -20 graden Celsius.

De Osmo Action 3 kost 359 euro in de vorm van de Standard Combo, waarbij de zogeheten Extreme Battery van 1770mAh aanwezig is, alsmede de Horizontal-Vertical Protective Frame-behuizing, een quick-release-vatting en een Adhesive Base Kit. Er is ook een uitgebreider pakket met extra accessoires voor 459 euro.