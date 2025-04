SEGA gaat achtste Yakuza-game in 2024 uitbrengen onder de naam Like a Dragon 8

SEGA heeft woensdag de achtste game in de Yakuza-serie aangekondigd. Het actiespel wordt uitgebracht onder de naam Like a Dragon 8 en moet in 2024 verschijnen voor de PlayStation-consoles, Xbox-consoles en pc. Meer details over de game zijn nog niet bekend.

Woensdag heeft SEGA een teaser gepubliceerd van Like a Dragon 8. Daarin zijn de hoofdpersonages Ichiban Kasuga en Kazuma Kiryu te zien. Like a Dragon 8 gaat hetzelfde gevechtssysteem gaat bevatten als Yakuza: Like a Dragon, meldden de ontwikkelaars tijdens de RGG Summit-presentatie. Verder zijn er weinig details bekend over het spel, zoals andere gameplay-elementen en het verhaal.

SEGA heeft tevens de spin-offgame Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, aangekondigd, die in 2023 uitkomt voor PlayStation-consoles, Xbox-consoles en pc. Het verhaal van het spel draait om de gebeurtenissen in Kiryu's leven tussen Yakuza 6 en Like a Dragon 8. De lengte van de game bedraagt ongeveer de helft van een gemiddelde Yakuza-game, meldt producent Masayoshi Yokoyama. Dat zou tussen de tien en twintig uur kunnen zijn.