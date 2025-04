Xbox-app voor pc laat zien hoe lang het duurt om een spel uit te spelen

De Xbox-app voor pc gaat vanaf woensdag integratie met de website HowLongToBeat bevatten. Hiermee kunnen spelers op de informatiepagina van een game zien hoe lang het duurt om het uit te spelen, zonder dat ze de app hoeven te verlaten.

HowLongToBeat is een site waarbij de duur van spellen wordt bijgehouden. Daarbij wordt er niet alleen rekening gehouden met het uitspelen van de hoofdverhaallijn van de game, maar ook het behalen van de achievements en het voltooien van alle sidequests.

Microsoft is momenteel bezig met het uitrollen van de functie, dus het is nog niet beschikbaar voor iedere gebruiker. De informatie is terug te vinden onder het kopje 'Details'. Er staat onder meer hoe lang het duurt om de hoofdverhaallijn uit te spelen en hoe lang het duurt om het spel volledig af te ronden. Gebruikers kunnen via de functie ook hun eigen speeltijden indienen onder 'Bekijk Details'. Daar staat ook aanvullende informatie, zoals gebruikersreviews en welke speelstijlen andere spelers hebben toegepast om de game uit te spelen.

Verder schrijft Microsoft dat het de prestaties en stabiliteit van de Xbox-app voor heeft verbeterd. Zo moet de app voortaan tot 15 procent sneller opstarten.