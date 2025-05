HowLongToBeat: Elden Ring is meest uitgespeelde en meest opgegeven game uit 2022

Elden Ring is volgens HowLongToBeat de meest uitgespeelde maar ook meest opgegeven game uit 2022. Bijna 6000 gamers meldden dat ze de Soulsborne-game hebben uitgespeeld terwijl zo'n 263 gamers aangeven het spel niet meer te willen verderspelen.

Op basis van de statistieken van HowLongToBeat is Elden Ring verreweg de meest uitgespeelde game die in 2022 uitkwam, boven onder meer Stray, Pokémon Legends: Arceus en God of War: Ragnarök. Tegelijkertijd was er geen game die volgens door leden ingestuurde statistieken zo vaak werd weggelegd dan de berucht moeilijke actie-rpg. Elden Ring zou tenminste ruim twee keer zo vaak zijn opgegeven als Tunic, Pokémon Legends: Arceus en Vampire Survivors, zo merkte Kotaku oorspronkelijk op.

De cijfers moeten met een kleine korrel zout genomen worden, omdat gameplatform HowLongToBeat gebruikmaakt van statistieken ingestuurd door leden om te benaderen hoelang het duurt om een spel uit te spelen. Er kwam geen game in 2022 uit die volgens de leden vaker werd opgegeven dan Elden Ring, maar het is niet te zeggen welk deel van de gamers hun ogenschijnlijke verlies kwam toegeven op het platform en wie in stilte leed of het spel slechts tijdelijk weglegde.

Elden Ring was volgens het platform ook de meest voorkomende game in de backlog van gebruikers, ontving de meeste gebruikersrecensies en bleek gemiddeld genomen de langste game uit 2022. HowLongToBeat neemt hiervoor de speelduur van het hoofdverhaal, sidequests en een complete playthrough van de game mee in de berekening.