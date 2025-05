Roguelike indiegame Vampire Survivors komt eind augustus naar PlayStation 4 en 5

De roguelike indiegame Vampire Survivors komt op 29 augustus naar PlayStation 4- en 5-consoles. Het spel verscheen in 2022 voor pc, Xbox-consoles en kwam later ook naar Android, iOS en Switch. De game won onder meer de Britse Bafta-prijs voor beste game.

Vampire Survivors is een bullet hell-game waarbij het personage automatisch vijanden aanvalt. De speler moet die vijanden zien te ontwijken. Als de speler wordt gedood, moet hij of zij opnieuw beginnen. Er zijn wel permanente upgrades en nieuwe personages te ontgrendelen. Het is niet bekend hoeveel het spel voor PlayStation-consoles gaat kosten; op Xbox kost het spel 5 euro. Het spel kreeg positieve reacties van gebruikers en won de prijs voor beste game op de Bafta Game Awards in april vorig jaar.