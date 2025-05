Onderzoeker vindt downgradekwetsbaarheid in Windows Update

Een beveiligingsonderzoeker van SafeBreach heeft een kwetsbaarheid gevonden in Windows Update, waardoor delen van het besturingssysteem gedowngraded kunnen worden. Zo kunnen kwaadwillenden eerder gepatchte kwetsbaarheden alsnog misbruiken.

De beveiligingsonderzoeker maakte een Windows Downdate-tool om aan te tonen dat de kwetsbaarheden te misbruiken zijn. Die tool downgradet onder meer Windows 10 en 11 'onzichtbaar en onomkeerbaar', waarbij ook Windows Update denkt dat er geen beveiligingsupdates meer zijn om te downloaden. De tool downgradet onder meer dll's, drivers en de NT-kernel.

Microsoft zegt dat om de Downdate-tool te gebruiken, er misbruik wordt gemaakt van twee kwetsbaarheden in Windows: CVE-2024-21302 en CVE-2024-38202. Voor de 38202-kwetsbaarheid moeten aanvallers een admingebruiker ervan overtuigen een system restore uit te voeren, om de kwetsbaarheid te kunnen gebruiken. Het bedrijf zegt aan een oplossing te werken, maar zegt ook dat het om een 'ingewikkelde' situatie gaat waar veel testwerk voor nodig is. Microsoft Defender for Endpoint moet de exploit inmiddels ook kunnen herkennen en gebruikers kunnen waarschuwen.