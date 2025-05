Apple past onder druk van EU communicatieregels voor appontwikkelaars aan

IOS-appontwikkelaars krijgen meer vrijheid om te verwijzen naar externe sites of diensten voor aanbiedingen en abonnementen. Dit heeft Apple bepaald nadat de EU dreigde met een boete. Appontwikkelaars moeten daarnaast een andere commissie afdragen aan Apple.

Apple zegt dat de nieuwe regels vanaf de herfst gelden en ervoor zorgen dat ontwikkelaars zelf mogen kiezen naar welke app of dienst ze verwijzen als ze willen communiceren over aanbiedingen of abonnementen. Voorheen mochten ontwikkelaars bijvoorbeeld alleen verwijzen naar eigen sites. Straks mag de link in de app ook naar een alternatieve appwinkel gaan, een andere app, of externe website.

Ontwikkelaars die besluiten gebruik te maken van dit nieuwe beleid, moeten wel aangepaste tarieven betalen. Er komt een klantverwervingsvergoeding van 5 procent voor nieuwe klanten en een appwinkeldienstentarief van 10 procent voor alle betalingen binnen een jaar na installatie van de app. 9to5Mac merkt op dat dit zo'n 2 tot 10 procentpunt minder is, afhankelijk van of de ontwikkelaar meedoet aan een programma voor kleine appontwikkelaars.

De nieuwe regels zijn een gevolg van een besluit van de Europese Commissie. Die stelde eind juni dat Apple de Digital Markets Act overtrad omdat ontwikkelaars klanten niet vrij mochten informeren over goedkopere manieren om diensten af te nemen buiten de App Store om. Hoewel het bedrijf destijds aangaf dat het het niet eens was met de Commissie, maakte Apple donderdag bekend de regels te wijzigen. De Commissie moet nog reageren op het aangepaste beleid van Apple. Mocht de wijziging wat de Commissie betreft niet ver genoeg gaan, kan de Commissie een boete opleggen van maximaal tien procent van Apples wereldwijde omzet.