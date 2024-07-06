Apple keurt Europese iOS-versie Epic Games Store alsnog goed

Je hebt gelijk, ik kan van alles zeggen, ik poogde gewoon wat context te geven. Je mag het gewoon negeren, het is niet nodig om mijn punten te volgen.
Je doet echter allerlei aannames waar ik me niet in kan vinden:
De hele markt stuurt aan op vendor lock-in met als excuus security en veiligheid. Platforms horen open te zijn, niet om wat er nu is, maar om wat mensen dan de ruimte krijgen om nieuw te verzinnen.
De hele markt stuurt aan op vendor lock-in? Welke markt precies? Bedoel je in de IT? Ik zie juist het tegenovergestelde. Eind jaren ‘90, in de 2000’s, had je veel meer proprietary standaarden. Tegenwoordig is er veel meer interoperabiliteit tussen fabrikanten en zijn protocollen en interfaces gestandaardiseerd in RFC’s en industriestandaarden. Bijvoorbeeld TCP/IP, TLS, JSON, PKCS12, BASE64, Matter, HTML5, OAuth, Kubernetes, WebSockets, enzovoort.
Als ik nu een product koop, dan is het normaal als dat product HTTPS, SSH, Syslog en OAuth ondersteunt, ongeacht welke fabrikant het levert.
Er is geen enkele reden om te denken dat openheid gepaard moet gaan met minder veiligheid. En gebrek aan kennis bij de consument is het ook niet. Anders kunnen we iedereen wel voor zijn veiligheid gaan opsluiten. Zoals in de film iRobot.
Ten eerste zeg ik nergens dat openheid gepaard moet gaan met minder veiligheid. Maar wat is jouw definitie van open in deze context? Elke fabrikant moet alle appstores toestaan van andere bedrijven? Is dat meer open? Mijn definitie zou zijn dat alle source code van de verschillende developers beschikbaar is voor auditing door een derde partij. Maar jij bedoelt waarschijnlijk iets anders.
Trouwens, dat open source per definitie veiliger is, is een oude stelling die allang niet waar is gebleken. Vasthouden aan zulke stellingen wordt al snel ideologisch, IMHO. En ik ben een grote fan van open source en ik heb zelfs eigen software beschikbaar als open source.
Er zijn genoeg manieren om veilige communicatie tussen verschillende systemen te doen en het is aan de consument om te kiezen welk bedrijf ze vertrouwen, niet aan een bedrijf dat vooral hecht aan zijn eigen inkomsten.
Genoeg manieren om veilige communicatie tussen verschillende systemen te realiseren? Dat is maar één aspect van cybersecurity, transportbeveiliging. Maar er is ook authenticatie, autorisatie, gegevensintegriteit, indringingsdetectie, encryptie, endpointbeveiliging, patchmanagement, toegangscontrole, malwarebescherming, kwetsbaarheidsbeheer, enzovoort. En dan heb ik het nog niet eens over privacy gehad. Met alle respect, met die opmerking laat je je onervarenheid met cybersecurity een beetje doorschijnen.
Je hebt al weer helemaal gelijk, de consument moet zelf kiezen welk bedrijf ze vertrouwen en welk product ze kopen. Niets dat Apple doet, verplicht jou om hun producten te kopen. Jij hebt waarschijnlijk zelf geen Apple-producten bijvoorbeeld.
Oh, en geen enkel bedrijf heeft alleen oog voor zijn eigen inkomsten. Dat zou betekenen dat een bedrijf gevoelens had. Een bedrijf heeft alleen maar drijfveren en voor commerciële bedrijven zoals Apple, EA, enzovoort, is dat inderdaad vooral geld verdienen. Waar je naar moet kijken is of de doelstellingen van het bedrijf voor hoe ze dat geld verdienen in lijn liggen met die van jou.
Apple bijvoorbeeld laat keer op keer blijken (niet alleen zeggen, maar uit daadwerkelijke acties) dat ze privacy en security hoog in het vaandel hebben staan. Ze delen geen gegevens met derden in de app store, ze hebben functies om je email te verbergen in al hun apps, en ook je IP-adres te verbergen bijvoorbeeld van je Mac. Ook zijn ze anti-reclame. Dit is een van de redenen dat Apple zo populair is bij cybersecuritymensen (dat en dat Macs fijne engineeringplatformen zijn die standaard allerlei open source software aan boord hebben zoals VIM, bash, zsh, Python, enzovoort)
Facebook is gratis voor de gebruikers, maar de echte klanten zijn hun adverteerders. Facebook deelt dan ook zoveel mogelijk informatie met hun klanten. Hetzelfde geldt voor Google. Daarom gebruiken cybersecuritymensen liever geen Google-services bijvoorbeeld.