Apple keurt Europese iOS-versie Epic Games Store alsnog goed

Apple heeft groen licht gegeven voor de iOS-versie van de Epic Games Store in Europa. Het Amerikaanse techbedrijf had de digitale gamewinkel deze week nog geweigerd omdat het ontwerp van bepaalde knoppen naar verluidt te veel leek op dat van knoppen uit de App Store.

Het is niet duidelijk of Epic Games aanpassingen heeft gedaan of Apple een fout had gemaakt. Het Amerikaanse techbedrijf gaf geen details in zijn verklaring aan Reuters, maar stelt wel dat de Fortnite-app inmiddels ook groen licht heeft gekregen.

Eerder deze week claimde Tim Sweeney, de ceo van Epic Games, nog dat Apple de release van de iOS-app opzettelijk dwarsboomt. Apple had de digitale gamewinkel tot twee keer toe afgewezen omdat het ontwerp van bepaalde knoppen te veel zouden lijken op die in de App Store. Epic Games had volgens Apple ook namen gebruikt die te veel leken op de termen die Apple gebruikt. Het gamebedrijf zei daarop dat meerdere appwinkels zonder problemen dezelfde termen hanteren en dat het 'de standaardconventies voor knoppen in iOS-apps volgt'. Het bedrijf noemde de afwijzing van Apple 'tegenstrijdig, obstructief en in strijd met de Digital Markets Act' en was naar de Europese Commissie gestapt. Die wilde nog niet reageren op de zaak.

Epic Games werkt al geruime tijd aan een Epic Games Store voor zowel iOS als Android. De digitale gamewinkel zou volgens het bedrijf tegen het einde van dit jaar moeten uitkomen.

Epic Games Store voor Android en iOS
Epic Games Store voor Android en iOS

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 06-07-2024 13:30
156 • submitter: jdh009

06-07-2024 • 13:30

156

Submitter: jdh009

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Reacties (156)

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JeroenNietDoen 6 juli 2024 13:36
Het is te hopen dat we deze trend snel zien doorkomen in alles. Thirdparty stores op Xbox en Playstation bijvoorbeeld zodat er meer geconcurreerd kan worden.
Sfynx @JeroenNietDoen6 juli 2024 13:54
Ik hoop juist van niet. Het is een drama voor mensen die niet jan en alleman hun persoonlijke (betaal)gegevens willen geven en willen kunnen vertrouwen op de kwaliteitscontrole van Apple.

Hoe gaat dit systeem trouwens werken met het Volume Purchase Program waarmee bedrijven gecentraliseerd via Apple Business Manager apps kunnen inkopen en installeren op apparaten van werknemers? Dat werkt immers met de app catalogus bij Apple.

En inderdaad, je hoeft het niet te gebruiken. Nu nog wel. Nu kan ik third party app stores nog uitschakelen zodat ik nog een overzichtelijk en veilig platform kan onderhouden voor mijn ouders en andere niet heel technisch aangelegde mensen. We staan nu echter wel op het punt dat de eerste exclusives ontstaan die niet meer bij Apple te krijgen zijn, zeg maar het punt dat Netflix uit elkaar begon te vallen in de streamingwereld. Als deze geschiedenis zich hier gaat herhalen en populaire apps uit de Apple store worden gehaald word je gedwongen eraan mee te doen. Ik zie het nog wel gebeuren dat WhatsApp ooit alleen nog maar in een of andere Meta store wordt bijgehouden.
jdh009 FP ProMod @Sfynx6 juli 2024 14:18
Ik zie je probleem eigenlijk niet zo en vraag me af waarom het door jou aangegeven probleem de keuzevrijheid van anderen in de weg moet zitten. Bij Windows, Linux, Android en macOS kun je toch ook van alles installeren wat je wilt. Deze platforms zijn ook gewoon te beheren via centrale beheeroplossingen en daar is nog veel meer keuzevrijheid. Waarom zou dat bij het openstellen van de App Store op iOS opeens bij Apple niet mogelijk zijn?

Op Windows, macOS, Android en andere platforms kunnen gebruikers al apps van third-party stores installeren zonder wijdverspreide problemen met persoonlijke (betaal)gegevens. Apple zou hier prima op kunnen inspelen in hun OS. Hun tegenargumenten spelen vooral in op het gevoel van de gebruiker om het ecosysteem gesloten te houden. Zie ook de centrale beheeroplossingen die er zijn voor bedrijven, zoals Android Enterprise en Microsoft Intune, waarmee gebruikers centraal apps kunnen beheren en installeren op (bedrijfs)apparaten. legio oplossingen, die mogelijk zelfs beter kunnen gaan werken voor jouw ouders als je kijkt naar alle parent/kids/beheer control applicaties op bijv. Windows.

Exclusieve apps voor specifieke app stores op Android, Windows en macOS zijn nooit een groot probleem geweest en hebben, voor zover ik weet, nooit tot grote problemen geleid voor gebruikers. Populaire apps zullen zeker nog beschikbaar blijven in de officiële stores, omdat ontwikkelaars hun bereik geoon willen maximaliseren. Ja, windows mobile (store) had problemen met apps maar dat kwam omdat het marktaandeel van Windows Mobile beperkt was en niet opwoog tegen de kosten van het ontwikkelen van een derdre variant van een app naast Andriod en iOS. Dat zal bij het opengooien van third party stores echter geen argument zijn gezien iOS gewoon hetzelfde blijft en je dus niet perse anders hoeft te ontwikkelen (zolang Apple geen bomen op de weg gooid).

Daarnaast is keuzevrijheid een belangrijk aspect van technologische vooruitgang en gebruikersvrijheid. Door het openstellen van de App Store op iOS kunnen gebruikers profiteren van een breder scala aan apps en diensten. Dit stimuleert ook innovatie, omdat ontwikkelaars meer vrijheid hebben om nieuwe en unieke toepassingen te creëren zonder beperkt te worden door de strikte richtlijnen van een enkele app store.

En inderdaad, je hoeft het niet te gebruiken. En andere platformen laten zien dat dit gewoon een kloppend statement is. Al zal Apple je doen geloven dat dit niet zo is.

[Reactie gewijzigd door jdh009 op 22 juli 2024 14:45]

supersnathan94
@jdh0096 juli 2024 15:46
Ik zie je probleem eigenlijk niet zo en vraag me af waarom het door jou aangegeven probleem de keuzevrijheid van anderen in de weg moet zitten.
Waarom moet jouw “drang” voor keuze vrijheid mijn keuzevrijheid om dat niet te hoeven in de weg gaan zitten? Laten we het even omdraaien. Jij hebt alle andere platformen waar je zelf kan bepalen wat je doet. Maar ik mag niet kiezen voor een platform wat mij juist niet die keuzevrijheid geeft en voor mij gewoon een aantal zaken regelt (die er straks ws niet meer zijn)
Bij Windows, Linux, Android en macOS kun je toch ook van alles installeren wat je wilt. Deze platforms zijn ook gewoon te beheren via centrale beheeroplossingen en daar is nog veel meer keuzevrijheid. Waarom zou dat bij het openstellen van de App Store op iOS opeens bij Apple niet mogelijk zijn?
Heb je ooit vanuit een beheerde windows laptop wat gedaan met de windows app store? Dat werkt vrijwel nooit want dat wordt gewoon dicht gezet. Volume licensing en andere zaken worden dan ook bijna niet gedaan via de windows store maar bijna altijd via een selfserviceportaal van de MDM provider. Curated apps in de windows store is meestal een ramp, want dat zijn er dan 3 ofzo en de rest staat allemaal dicht.

Apple volume licensing werkt via de app store en ik vraag me af of dat straks gaat werken met alternatieve stores.

Overigens is het wel zo dat beheerde devices direct op slot worden gegooid voor praktisch alles wat maar met keuzevrijheid te maken heeft. Logisch wel, want governance en compliance. Het is allemaal niet zo simpel meer als het bedrijfsgegevens omvat. No way dat ik bij toestellen in beheer het installeren van alternatieve stores ga toestaan. Ne hebt geen idee wat daar allemaal inzit en hoe ze met curation omgaan.
Populaire apps zullen zeker nog beschikbaar blijven in de officiële stores, omdat ontwikkelaars hun bereik geoon willen maximaliseren.
Dit statement plaatsen onder een bericht over een epic store is niet zo slim, want op zowel iOS als Android is dat gewoon niet waar. Alleen fortnite al gaat nooit beschikbaar komen in een store anders dan deze van Epic. Waarom? Nou simpelweg omdat ie op de officiële stores van beide platformen al banned is en epic hem nooit in andere stores heeft geplaatst. Ze hadden namelijk prima in de samsung store gekund right? Of die van Huawei. Maar hebben ze niet gedaan.

Epic zal altijd exclusives leveren. Doen ze nu namelijk ook al.
Exclusieve apps voor specifieke app stores op Android, Windows en macOS zijn nooit een groot probleem geweest en hebben, voor zover ik weet, nooit tot grote problemen geleid voor gebruikers.
Groot niet, maar irritant wel. Kijk naar het hele launcher gebeuren met steam games en EGS. Wil je valorant spelen heb je alsnog alle bijbehorende troep van riot erbij hebben inclusief launcher software en accounts.

Zelfde geldt voor heel veel ubisoft games en wat dacht je van de recente heisa mbt hell divers 2? Allemaal puur om een beetje meer marktaandeel en geld.
jdh009 FP ProMod @supersnathan946 juli 2024 18:15
Waarom moet jouw “drang” voor keuze vrijheid mijn keuzevrijheid om dat niet te hoeven in de weg gaan zitten? Laten we het even omdraaien. Jij hebt alle andere platformen waar je zelf kan bepalen wat je doet. Maar ik mag niet kiezen voor een platform wat mij juist niet die keuzevrijheid geeft en voor mij gewoon een aantal zaken regelt (die er straks ws niet meer zijn)
Het openstellen van het platform biedt gebruikers de mogelijkheid om écht zelf te kiezen of ze gebruik willen maken van third-party stores. Dit dwingt niemand om deze stores te gebruiken, maar biedt wel de optie voor degenen die dat willen. Jouw keuze om niet voor een andere store te kiezen blijft volledig intact. Dit betekent dat jouw keuzevrijheid niet ten koste gaat van die van anderen, terwijl dat andersom wel het geval is. De Digital Markets Act (DMA) ondersteunt dit standpunt en stelt daarom dat platforms zoals iOS open moeten worden gesteld voor third-party stores, zodat de keuzevrijheid van alle gebruikers gewaarborgd blijft.

Apple kan instellingen en functies behouden die gebruikers in staat stellen om third-party stores uit te schakelen als ze dat willen. Hierdoor blijft de gebruikservaring voor diegenen die het huidige, gesloten storesysteem prefereren hetzelfde als nu. Er is geen bewijs dat de App Store zal verdwijnen of minder belangrijk zal worden als third-party stores worden toegestaan. Ze kunnen er dus altijd voor kiiezen om de App Store te blijven promoten als de veiligste en meest gebruikersvriendelijke optie dat 'gewoon' een aantal zaken voor je regelt.
Heb je ooit vanuit een beheerde windows laptop wat gedaan met de windows app store? Dat werkt vrijwel nooit want dat wordt gewoon dicht gezet. Volume licensing en andere zaken worden dan ook bijna niet gedaan via de windows store maar bijna altijd via een selfserviceportaal van de MDM provider. Curated apps in de windows store is meestal een ramp, want dat zijn er dan 3 ofzo en de rest staat allemaal dicht.

Apple volume licensing werkt via de app store en ik vraag me af of dat straks gaat werken met alternatieve stores.

Overigens is het wel zo dat beheerde devices direct op slot worden gegooid voor praktisch alles wat maar met keuzevrijheid te maken heeft. Logisch wel, want governance en compliance. Het is allemaal niet zo simpel meer als het bedrijfsgegevens omvat. No way dat ik bij toestellen in beheer het installeren van alternatieve stores ga toestaan. Ne hebt geen idee wat daar allemaal inzit en hoe ze met curation omgaan.
Je punten zijn terecht in de context van beheer en compliance, maar mijn punt sluit dat helemaal niet uit. Het openstellen van iOS voor third-party stores hoeft niet te betekenen dat deze beperkingen en beveiligingsmaatregelen niet gehandhaafd kunnen worden. Het ene sluit het andere namelijk niet uit.

MDM-oplossingen zijn flexibel en kunnen worden aangepast om te bepalen welke functionaliteiten worden toegestaan. Organisaties kunnen ervoor kiezen om third-party stores te blokkeren, net zoals ze nu doen met de App Store, als dat nodig is voor hun beveiligingsbeleid.

Het is mogelijk dat alternatieve stores samenwerken met Apple om te zorgen dat volume licensing en andere bedrijfsoplossingen naadloos blijven werken. Beheerde devices zullen altijd strenge beveiligings- en compliance-eisen hebben, en third-party stores kunnen net zo goed gecertificeerd en gecontroleerd worden om aan dezelfde beveiligingsstandaarden te voldoen als de App Store. Dit werkt hier in de organisatie prima voor zowel iOS als Android. Beheerders kunnen ervoor kiezen om deze mogelijkheid uit te schakelen voor beheerde devices, waardoor de keuzevrijheid van organisaties intact blijft.

Het openstellen van iOS biedt meer flexibiliteit en keuzevrijheid zonder de huidige beheer- en beveiligingsopties te ondermijnen, Apple draagt onder de DMA nu een bepaalde verantwoordelijkheid om dit ook zo te houden. Als er enige ondermijning zou plaatsvinden, lijkt dit eerder te wijten aan mogelijke belemmeringen door Apple zelf dan aan de open markt, maar daar doen we beide een aannamen (doelende op je "die er straks ws niet meer zijn"-opmerking.)
Dit statement plaatsen onder een bericht over een epic store is niet zo slim, want op zowel iOS als Android is dat gewoon niet waar. Alleen fortnite al gaat nooit beschikbaar komen in een store anders dan deze van Epic. Waarom? Nou simpelweg omdat ie op de officiële stores van beide platformen al banned is en epic hem nooit in andere stores heeft geplaatst. Ze hadden namelijk prima in de samsung store gekund right? Of die van Huawei. Maar hebben ze niet gedaan.

Epic zal altijd exclusives leveren. Doen ze nu namelijk ook al.
Hoewel je punt over Fortnite terecht is, is dit een specifieke casus en niet representatief voor alle populaire apps. N=1, ik trek het breder. Namelijk: de meeste ontwikkelaars willen hun bereik maximaliseren en zullen daarom hun apps in zoveel mogelijk stores aanbieden, inclusief de officiële stores. Fortnite is nu helemaal niet te spelen en maakt juist alleen een comeback door de nieuwe DMA-regels.

Als je Fortnite als een toevoeging beschouwt, dan gaat iOS hierdoor er netto op vooruit wat betreft keuzevrijheid omdat het spel, zoals jij zelf ook aangeeft, eerst niet te spelen was. En nogmaals, je hoeft het niet te installeren. De beslissing van Epic om Fortnite niet in andere stores te plaatsen, zoals die van Samsung of Huawei, is gebaseerd op strategische overwegingen. Dit betekent echter niet dat andere ontwikkelaars dezelfde keuze zouden maken of kunnen maken. Bij kunnen is het maar een heel select groepje dat dit ook echt voor elkaar krijgt op bijvoorbeeld Android.

Grappig dat jij juist over Ubisoft begint, gezien die juist een goed voorbeeld hiervan zijn, die na een periode van exclusiviteit op hun eigen Uplay launcher (en de Epic Games Store), nu weer hun games, zoals Assassin's Creed Valhalla, beschikbaar maakt op Steam om een breder publiek te bereiken​. Zelfs Sony brengt PS exclusives uit op Steam...

Onze drang naar keuzevrijheid is nu wettelijk verplicht door de DMA en staat jouw gebruik op geen enkele manier in de weg. Het is niet eens een kwestie van "je hoeft het niet te gebruiken", installeer gewoon geen third-party stores en je zult er nooit last van hebben. De bezwaren die je noemt, lijken vooral theoretische problemen die in de praktijk niet bestaan.

[Reactie gewijzigd door jdh009 op 22 juli 2024 14:45]

Tronlord @jdh0097 juli 2024 05:32
Het openstellen van het platform biedt gebruikers de mogelijkheid om écht zelf te kiezen of ze gebruik willen maken van third-party stores. Dit dwingt niemand om deze stores te gebruiken, maar biedt wel de optie voor degenen die dat willen.
Dit klopt ondertussen ook al niet meer voor een app als Delta. In heel de wereld staat die in de App Store, maar in Europa kan je die enkel vinden als je Altstore Pal gebruikt. En ja, het is hypothetisch en nog niet gebeurd bij grotere apps, maar als Epic een succes wordt, zie ik Meta, Microsoft en nog andere diensten ook die weg opgaan. Dan is er geen optie meer om die stores niet meer te gebruiken tenzij je de “luxe” van Whatsapp of Office wil opgeven. Het is zoals @supersnathan94 zei: mensen die specifiek voor iOS kozen omdat ze het gemak van geen keuze op een gesloten platform verkozen boven keuzevrijheid op een open platform (m.a.w. Android) hebben nu/binnenkort die optie niet meer. Tweakers hier die graag prutsen met software en hardware vergeten soms dat de meerderheid van de gebruikers van die diensten gewoon een toestel willen dat “gewoon werkt” en waar ze niet door 35 keuzeschermpjes moeten gaan voor ze een foto kunnen nemen voor hun story. Ik ben het ook niet altijd eens met Apple’s manier van werken, maar de DMA lijkt mij vooral in het voordeel van ontwikkelaars die meer geld willen slaan uit hun producten dan voor consumenten die ze gebruiken.
jerisson @Tronlord7 juli 2024 10:26
Delta en Altstore Pal zijn van dezelfde ontwikkelaar, Riley Testut. Altstore Pal is in het leven geroepen omdat Apple Delta niet toeliet in de App Store. Zowel Delta als Altstore Pal zijn uitgebracht in 2019, maar Altstore Pal moest dan via omwegen geïnstalleerd worden.

Delta is een emulator, en dat was niet toegestaan tot april dit jaar. Net door de DMA heeft Apple wereldwijd besloten om emulators toe te staan, en heeft de gewone gebruiker nu een keuze om een emulator te gebruiken. Dat Testut besloten heeft om in de EU Delta enkel in zijn eigen store uit te brengen zal te maken hebben met zelfpromotie van zijn store, en is ergens wel jammer.

Maar laten we eerlijk zijn. Dit is absoluut niet de gangbare manier van werken. Facebooks en Microsofts producten zijn vanaf dag 1 toegelaten in de store. Had Apple destijds Delta toegelaten, dan was er van Pal nu ook geen sprake geweest.
Tronlord @jerisson7 juli 2024 10:44
Er is een verschil tussen Altstore en Altstore Pal: de gewone Altstore was inderdaad een manier om zonder jailbreaken apps te sideloaden. Delta was daar een van, maar de meerderheid waren apps van derden die vooral dienden om legaal grijs (bvb youtube zonder reclame of pokemon go met een locatiespoofer) of zelfs helemaal “illegaal” te gaan (bvb gratis spotify premium). Die bestaat inderdaad al een paar jaar. Altstore Pal is de versie specifiek voor de Europese markt uitgebracht in april van dit jaar, waar nu enkel Delta en een geavanceerde clipboard-manager in te krijgen zijn. De reden dat de minder of niet legale apps daar niet in te vinden zijn is omdat Apple elke app die in stores van derden komt moet voorzien van een certificaat dat ze veilig zijn en dat weigeren te doen voor een adblock-youtube of een gratis spotify-premium.
NPlatenkamp @Tronlord7 juli 2024 08:26
Je vergeet hierin dat dat gewoon betekend dat Apple een niet competitieve appstore aanbied als Delta het niet als lucratief genoeg ziet om op de officiële appstore aan te bieden. Mensen vergeten hier het grotere plaatje.
Tronlord @NPlatenkamp7 juli 2024 10:20
Of dat Delta geen geld durft te vragen via de App Store uit vrees voor Nintendo, maar het geld wel kan vragen voor Altstore omdat dat dan niet rechtstreeks is voor de emulator ¯\_(ツ)_/¯
Nephalem82 @jdh0096 juli 2024 23:07
Maar als je ubisoft games op steam koopt heb je toch echt nog steeds ubisoft connect nodig. Steam start gewoon ubiconnect op hoor.
SCIxX @jdh0097 juli 2024 19:27
Je lijkt niet te begrijpen dat sommige gebruikers niet *willen* kiezen. Keuzes maken kost tijd, dat wil niet iedereen altijd.
Gubbel @supersnathan946 juli 2024 17:28
Onze "drang" naar keuze vrijheid is gewoon een wettelijke verplichting en staat jou op geen enkele manier ik de weg. Het is niet eens "dat je het niet hoeft te gebruiken", installeer het gewoon niet en dan heb jij nooit ergens last van. Ik zie letterlijk alleen maar bedachte problemen in je commentaar.
Phanthix @Gubbel7 juli 2024 02:59
Er is wel degelijk een probleem waar ik een goed voorbeeld voor heb. De Delta emulator app is alleen verkrijgbaar in Europa via hun eigen App Store, welke 2 dollar per jaar kost. In de rest van de wereld is deze app gewoon gratis beschikbaar in de App Store. Ik ben nu dus verplicht (als ik de app wil gebruiken) om EN een nieuwe App Store op m'n toestel te installeren EN te betalen voor deze App Store. Ik zie niet hoe de fragmentatie van app stores je "keuze vrijheid" gaat geven, omdat Apple altijd zorgt dat zij de controle houden en ook elke app van derde app stores door Apple goedgekeurd moeten worden.
Gubbel @Phanthix7 juli 2024 13:47
Eh... Je snapt hopelijk toch zelf wel dat dat door jouw geliefde Apple komt die tot een maand geleden alle vormen van gaming ematoren op diens eigen App Store verbood? Dus je keuze was tot voor kort nog simpeler: 1. Een Apple apparaat en geen Delta emator of 2. Een ander apparaat waar de Delta emulator wel beschikbaar is.

Dankzij de EC, heb je nu optie 3. Een Apple apparaat met de Delta emulator.
supersnathan94
@Gubbel6 juli 2024 19:05
Onze "drang" naar keuze vrijheid is gewoon een wettelijke verplichting
Ja omdat het dus zo de spuigaten uit is gelopen en door gelobby van allerlei grote uitgevers die meer geld willen.
Ik zie letterlijk alleen maar bedachte problemen in je commentaar.
Gek he? Er is nog weinig aan precedent dus dat kan ook nog helemaal niet anders.
bzuidgeest
@supersnathan947 juli 2024 00:21
Geen precedent? Heb je niet goed gelezen hier? Android, windows, Linux etc allemaal platforms waar je de keuze hebt, de wereld is er niet van ontploft.
supersnathan94
@bzuidgeest7 juli 2024 13:27
Stuk voor stuk allen andere platformen met ditto issues en de wereld heeft er wel degelijk last van.

Virussen, malware, ransomware. Stuk voor stuk zaken die met die keuze om de hoek komen kijken.

Ook de gebruikersgroepen zijn anders. Ik vind deze platformen dan ook niet vergelijkbaar.

Maar goed. Apple heeft nog steeds de controle over apps, dus echt keuze heb je niet. Voor de consument veranderd er niks behalve dat het meer irritant is om een app te vinden.
wouter079 @bzuidgeest8 juli 2024 12:35
En jij ziet geen verschil in de gebruikerservaring op Android, Windows, Linux en iOS? Serieus? De kwaliteit, stabiliteit en veiligheid van Android, Windows en Linux laten heel wat te wensen over ten opzichte van iOS, waar alles simpelweg werkt en zelden malware in de App Store staat. Juist dat is het grote voordeel van iOS. Dus ik snap de kritiek wel.

Uiteraard zit daar een (grote) keerzijde aan: je kunt op iOS vele malen minder (minder keuzevrijheid, minder naast de gebaande paden lopen) dan op Android, Windows en Linux. Zelf ben ik dan ook na jaren iOS gebruikt te hebben overgestapt op Android. Maar voldoende gebruikers willen juist niet die vrijheid, en juist zonder nadenken iedere app kunnen downloaden zonder bv veiligheidsrisico. Vraag me af in hoeverre dat overeind blijft als gebruikers feitelijk gedwongen worden om allerlei appwinkels te installeren om hun favoriete apps als WhatsApp te kunnen blijven gebruiken.
bzuidgeest
@wouter0798 juli 2024 13:56
Overdrijf je niet een beetje? Ja de app store van android heeft iets meer zooi erin. Daarin tegen is er ook meer te vinden voor minder kosten. Je betaalt wel een premium op iOS en niet iedereen wenst dat te betalen.
Dan is er ook nog dat je geen extra app stores etc hoeft te downloaden of te gebruiken. Dus er veranderd helemaal niets aan die veiligheid als je dat niet wil. Als je extra app stores installeert moet je dat als gebruiker moedwillig doen. En dan accepteer je de potentiële gevolgen. De keus hoort bij de consument. En het is ook een keuze.

Ik zie in de kritiek vooral paranoia en weigering om een verandering te accepteren waar je geen last van hebt. Als je de nieuwe vrijheid niet wil hoef je niets te doen en veranderd er niets voor je. De vrijheid van anderen heeft geen invloed op die minderheid die deze vrijheid niet wil.

Anderen hebben het al gesteld, maar opnieuw. Epic of zo maakt wellicht een eigen store waar je minder betaalt. Maar genoeg zullen alleen kopen in de Applestore. Dus ook daar zal al het belangrijke spul gewoon blijven. Het zal op zijn hoogst duurder zijn vanwege apple zijn mark-up. Maar dat is dan de prijs van paranoia.
Whatsapp moet verplicht kunnen gaan communiceren met andere chat apps. Dus ook als dat naar een andere store verhuist is er niets aan de hand. Dus niemand word gedwongen.
smooc @jdh0096 juli 2024 14:45
> Op Windows, macOS, Android en andere platforms kunnen gebruikers al apps van third-party stores installeren zonder wijdverspreide problemen met persoonlijke (betaal)gegevens.

Je bedoelt MET wijdverspreide problemen met persoonlijke betaalgegevens. Probeer maar eens de NYTimes op te zeggen of Adobe Creative Suite. En dat zijn zeer zichtbare apps. Gaan we nu voor elke random app een app store krijgen of voor elk bedrijf dat denk dat ze belangrijk genoeg zijn MET aparte betalingsconstructies?

De keuzevrijheid is die voor developers hier. Heeft niets met consumenten te maken. Daar wordt het alleen maar ingewikkeleder voor en dus ondoorzichtiger.

Ik, als gebruiker, zit helemaal niet op een Windows of Android eco systeem te wachten. De ongeloofelijke meuk die daar is die virus scanners verplicht en je hele privacy te grabbel gooien. Dat is de meeste "innovatie". Dat hebben die ecosystemen al lang laten zien inderdaad. "Uniek" in je batterij opeten en "vrij" om je betalingen moeilijk te maken om op te zeggen. "Uniek" in een eigen store account nodig hebben (apple, epic, adobe, bla bla bla).

Nee, je hoeft het niet te gebruiken. Maar ja, als whatsapp opeens over gaat wordt het lastig he. Dat is namelijk een ander monopolie. Of Adobe dus bv. Nu moet ik dus van de AH naar de Dirk naar de Vomar naar de Aldi gaan om de boodschappen te halen die ik nodig heb. En die mogen allemaal op hun eigen manier regelen hoe je daar gaat betalen. Alleen cash, alleen creditcard, alleen loyalty. En ik moet gaan bijhouden waar ik betaald heb. En ja dat vind ik een probleem. Eeen probleem wat eerst niet bestond.

Je kan alles vinden van de App Store met de kosten die ze rekenen etc, maar qua gebruiksvriendelijkheid, controle over je betalingen en transparantie en dus vertrouwen zijn ze briljant.

Edit: blijkbaar is mijn toon niet helemaal wat het moet zijn. Wat ik bedoel is dat ik hoop dat de regels op zijn plek blijven om het vertrouwen in het ecosysteem te houden en dat wat het Apple ecosysteem uniek maakt is dat vertrouwen. Verder denk ik dat het innovatieve aspect van meer vrijheid qua app stores wordt overschat en de risico's worden onderschat. Dat is, wat mij betreft, wat de andere ecosystemen bewijzen.

[Reactie gewijzigd door smooc op 22 juli 2024 14:45]

Houtenklaas @smooc6 juli 2024 15:49
Elke keer die voorbeelden die volledig uit de lucht gegrepen zijn. Ook al blijft maar 10% van de Apple populatie op de appstore hangen, dan is die markt veel te groot om te laten liggen. Ontwikkelaars willen immers een zo groot mogelijk marktaandeel voor hun app (lees: winstmaximalisatie). Jij kan dus keurig naar de AH om al al je boodschappen te doen, maar je weet dat een aantal identieke producten bij de Vomar of Aldi goedkoper zijn. Aan jou de keuze.

Keuze voor de consument is altijd goed. Dat je geen keuze hebt bij Apple vind ik een probleem, een probleem wat al veel te lang bestaat.

O ja, Apple en privacy? Lees deze eens ... Geen haar beter dan Google ... Overigens vermoed ik dat minstens 90% van de Apple populatie daar blijft hangen. Domweg omdat die geen zin hebben in gedoe en die paar euro ze niet zullen missen.

[Reactie gewijzigd door Houtenklaas op 22 juli 2024 14:45]

smooc @Houtenklaas6 juli 2024 16:33
Ik weet niet waar je precies op reageert en je zegt dat mijn voorbeelden uit de lucht gegrepen zijn? Hoezo? Deze zijn algemeen bekend. En Epic is het voorbeeld waarbij dit niet geldt: Fortnite op de Mac is al tijden een oude versie.

Keuze voor de consument is altijd goed? Dat is dogmatisch. Er zijn legio voorbeelden waarbij dat niet het geval is. Denk aan het spoor bv (Engeland: keuze genoeg, kosten rijzen de pan uit en kwaliteit is bedroevend). Er zijn ook voorbeelden andersom maar wat je zegt is niet per definitie waar.

Daarnaast denkt men dat er keuze ontstaat voor consumenten, maar de regelgeving gaat over bedrijven. De aanname dat dit voordeel gaat opleveren voor de consument - met name zoals jij zegt lagere prijzen, is nog te bezien. Het bewijs lijkt te duiden op het tegenover gestelde: Tinder hoeft minder af te dragen maar is nog net zo duur of duurder geworden.

En ik heb niets gezegd over privacy.

[Reactie gewijzigd door smooc op 22 juli 2024 14:45]

Houtenklaas @smooc6 juli 2024 18:50
Nee, is niet algemeen bekend, er is geen één app verdwenen uit de Apple store ten gevolge van deze ruling. Geen één. In ik denk dat er ook geen één gaat verdwijnen ook omdat de appmakers een economisch motief hebben om ook hun app te laten staan in de appstore. Pas als dat gebeurt heb je een keuze. Accepteren dat het zo is, je principes trouw blijven en de app niet te kopen, of door de knieën gaan en toch kopen. Allebei is prima overigens. Als Apple slim is laten ze de prijzen net zoveel zakken dat het niet loont om een eigen appstore te hebben. Ook best.

En ja, je kunt altijd voorbeelden vinden dat het niet werkt, maar laten we het generiek houden, keuze is per definitie goed.
En ik heb niets gezegd over privacy.
Werkelijk?
Ik, als gebruiker, zit helemaal niet op een Windows of Android eco systeem te wachten. De ongeloofelijke meuk die daar is die virus scanners verplicht en je hele privacy te grabbel gooien. Dat is de meeste "innovatie".
smooc @Houtenklaas6 juli 2024 18:56
Zeker wel "algemeen" bekend:

https://www.nirandfar.com/cancel-new-york-times/
https://www.reddit.com/r/...allow_you_to_cancel_your/

https://www.fastcompany.c...-adobe-deceptive-patterns
nieuws: Adobe wordt aangeklaagd om 'misleidende, lastig opzegbare abonnementen'

Deze act is vrij nieuw. Er zijn nog weinig stores. En er zijn wel degelijk incentives om apps uit iemand anders App store te halen (denk 30% bv).

En ik heb werkelijk niets gezegd over de privacy van Apple of de App Store zelf. Wel over de apps die in de App store of in andere ecosystemen staan.
bzuidgeest
@smooc7 juli 2024 00:24
Stop met betalen en die abbo's verdwijnen vanzelf. Er is geen probleem.
Niosus @bzuidgeest7 juli 2024 08:31
Nee hoor, je contract loopt gewoon door. Na een tijd ga je toegang verliezen, maar dat betekent niet dat je uiteindelijk geen incassobureau achter je aan gaat krijgen voor de schulden die je tot dat punt gemaakt hebt.

Kop-in-zand is de domste strategie als het gaat over van abonnementen af geraken. Duidelijk en proactief opzeggen is de juiste strategie.
jerisson @Niosus7 juli 2024 10:34
Lijkt me niet dat hij bedoelt dat je een wanbetaler moet worden, maar gewoon moet weigeren om aan zulke abonnementsvormen deel te nemen. Als maar een beperkt aantal mensen op deze manier wilt betalen moet men terug overschakelen op éénmalige betalingen.

(Zo interpreteer ik de opmerking toch.)

Of dit echt zal werken is nog maar de vraag, vermits veel bedrijven er net in geslaagd zijn om van éénmalige betalingen naar abonnementen over te schakelen.
bzuidgeest
@Niosus8 juli 2024 12:13
Klopt duidelijk opzeggen, betaling annuleren. Als het incasso komt laat je zien dat je hebt opgezegd. Maar je hebt geen reactie van een bedrijf nodig.

En geen slim bedrijf blijft leveren als ze geen abbo geld krijgen. En een Amerikaan die hier een incasso stuurt? veel succes.

Het punt is vooral dat een bedrijf je nooit kan dwingen te blijven, je kan niet verplicht worden te betalen als je de dienst opzegt. Er word gesteld dat opzeggen lastig is. Nee, je zegt op en betaald niet meer. Dan is het over.

[Reactie gewijzigd door bzuidgeest op 22 juli 2024 14:45]

jerisson @smooc6 juli 2024 22:13
Je beseft dat er andere platformen zijn waar dit "weghalen uit een andere store" absoluut niet het geval is, ondanks dat ze al sinds het begin alternatieve stores toelaten? Ik zeg maar iets: Android.

Hierboven zeg je ergens "maar wat als Whatsapp naar een andere store trekt?" Waarom zou een gratis app - die buiten
een jaarlijkse 99$ niks aan Apple moet betalen - naar een andere store trekken?

En waarom zou een betalende app zich uit de App Store terugtrekken? Ja, die 30% niet moeten betalen is mooi, maar door uit de Apple store te gaan verliezen ze ook aan zichtbaarheid en ontstaat er een extra barriere voor de gebruiker. Zo een app zal niet exclusief worden voor een 3rd party store, maar zal van beide stores proberen te profiteren. In de Apple Store zal die dus aan de voorwaarden van Apple moeten voldoen.

En nieuwe Apps? Die kiezen ook gewoon de officiële store.

Dat geklaag over leegloop en "wacht maar" is gewoon pure stemmingmakerij zonder even verder te denken.
WhatsappHack
@Houtenklaas6 juli 2024 16:58
“Keuze voor de consument is altijd goed.”

Behalve als die keuze iets is dat je niet aanstaat natuurlijk, dan opeens is keuze hebben heel slecht. Wij mogen allemaal geen keuze hebben voor een veilig en gesloten ecosysteem hoewel we dat willen hebben. (En nee “je hebt de keuze! Dan kan je je telefoon alleen niet meer gebruiken zoals je wil en mis je apps” is geen werkelijke keuze. Is meer chantage. Eerst had de consument een keuze, nu niet meer. Devs kunnen en zullen je dwingen, die macht geeft de EU ze in plaats van een gebalanceerde en eerlijke wet.)
Houtenklaas @WhatsappHack6 juli 2024 18:38
Je laat je regeren door angst. Angst is een slechte raadgever. Dat apps verdwijnen uit het Apple ecosysteem is allerminst zeker, sterker nog, ik geloof geen seconde dat dat het geval gaat zijn. Waarom? Omdat appmakers economische motieven hebben. De appstore verlaten kost altijd een deel omzet, dat zal dan ook niet gebeuren. En dan hou jij dezelfde opties die je nu hebt.
Eerst had de consument een keuze, nu niet meer.
Welke dan? Ik kan met een Apple device nergens anders terecht dan Apple. Of bepaal jij nu voor mij dat ik maar naar Android moet uitwijken als ik vrije keuze wens? Als jij een BMW hebt en je wordt gedwongen dat je alleen naar de BMW garage mag voor onderhoud en accessoires, dan is de wereld te klein. Dit is exact hetzelfde.

Ah, terwijl ik op "enter" druk snap ik wat je zegt, 't kwartje valt. Maar je wens is blijkbaar dat je alles wil consumeren wat er maar is. Tja, dan moet je maar even goed nadenken of je concessies wil doen. 't Is net als met series kijken, soms verdwijnt er iets naar een andere streamingpartij en zal je de keuze moeten maken of je daarin meegaat. Niks mis mee.

[Reactie gewijzigd door Houtenklaas op 22 juli 2024 14:45]

Tripwire999 @Houtenklaas7 juli 2024 07:59
Weet niet hoe vaak ik dit nog moet aanhalen maar het eerste voorbeeld is er al. De Delta app die overal buiten de EU gratis is te downloaden is in de App Store, is alleen in de EU te downloaden via de AltStore waar je jaarlijks $3 mag betalen. De eerste van velen zie ik aankomen....
Houtenklaas @Tripwire9997 juli 2024 17:00
Bijzonder voorbeeld. De altstore meldt:
Witnessing this scenario, Riley Testut, the brain behind the Delta Emulator, announced an alternative iOS App Store that goes by the name of AltStore, enabling him and other developers to distribute iOS apps that, in the original scenario, will never make up to the official Apple App Store by surpassing the Apple’s application review system.
Dat is nu net iets is waar de meeste Apple mensen ver van wensen te blijven, je wilt immers een gesloten en veilig systeem toch? Dit is niet direct het voorbeeld wat je zoekt denk ik om aan te tonen dat er apps uit de appstore verdwijnen.
jdh009 FP ProMod @smooc6 juli 2024 15:41
Je bedoelt MET wijdverspreide problemen met persoonlijke betaalgegevens. Probeer maar eens de NYTimes op te zeggen of Adobe Creative Suite. En dat zijn zeer zichtbare apps. Gaan we nu voor elke random app een app store krijgen of voor elk bedrijf dat denk dat ze belangrijk genoeg zijn MET aparte betalingsconstructies?
Waarom zouden third-party stores niet kunnen kiezen voor gestandaardiseerde betalingsconstructies en voorwaarden om consistentie te bieden aan gebruikers? Platforms zoals Steam en Epic Store laten prima zien dat dit kan, idem op het gebied van beveiligingsmaatregelen en standaardprotocollen. Bovendien houdt Apple bepaalde mogelijkheden tegen die de kosten zouden kunnen drukken. Diensten zoals Netflix en Spotify zijn/waren duurder als ze via de Apple App Store worden afgesloten door de marges die Apple rekent. Dooor nieuwe regelgeving vanuit de Europese Unie komt er een eindelijk een einde aan deze verplichting voor bedrijven, wat alleen maar voordeel biedt aan de gebruiker. Niets mis mee toch?

Problemen met het opzeggen van abonnementen zoals de NYTimes of Adobe Creative Suite zijn niet exclusief voor third-party stores. Waarbij je naar mijn mening ook die partijen moet aanpakken en dat blijkt te gebeuren. Daarbij dat bij sommige Apple-services het abonnement direct stopt zodra je het opzegt. Ook niet de meest nette manier van zaken doen en dat is binnen hun eigen ecosysteem.
De keuzevrijheid is die voor developers hier. Heeft niets met consumenten te maken. Daar wordt het alleen maar ingewikkeleder voor en dus ondoorzichtiger.
Concurrentie tussen app stores kan leiden tot betere prijzen, meer innovatie en een breder aanbod aan apps, wat uiteindelijk ten goede komt aan de consumenten. Concurrentie is nooit een vies woord geweest voor consumenten. Daarnaast zijn er nu al nieuwe appstores die zich specialiseren in bepaalde soorten apps of markten. Voor jou misschien niet interessant, maar voor die niche zeker wel. Ook is er al een open source iets of als ontwikkelaars op deze manier beter zichtbaar kunnen zijn voor hun klanten.. Waarom moet Apple overal tussen zitten als ik ook direct met een developer zaken kan doen?

Nog een voorbeeld, zijn apps zoals Pornhub die nu mogelijk kunnen worden toegestaan in third-party app stores, wat een hele nieuwe markt aanbreekt. Deze apps worden vaak geweerd uit de officiële stores vanwege de strikte inhoudsrichtlijnen, maar ze hebben wel een grote userbase. Door deze apps toe te staan in third-party stores, krijgen consumenten meer keuzevrijheid en toegang tot legale content die ze anders moeilijk zouden kunnen vinden op hun mobiele apparaten (via de browser is (bijna) alles mogelijk maar nu ook is er weer een extra keuze.
Ik, als gebruiker, zit helemaal niet op een Windows of Android eco systeem te wachten. De ongeloofelijke meuk die daar is die virus scanners verplicht en je hele privacy te grabbel gooien. Dat is de meeste "innovatie". Dat hebben die ecosystemen al lang laten zien inderdaad. "Uniek" in je batterij opeten en "vrij" om je betalingen moeilijk te maken om op te zeggen.
Als gebruiker hoef je die stores niet te gebruiken. De meeste A-merken zijn toch overal wel te koop? Je hoeft echt niet alle supermarkten af te gaan en als je dat wel doet, heb je als voordeel dat je de goedkoopste kunt meepakken. Wil je dat niet, dan betaal je een AH of Spar toeslag. Bij alle kun je gewoon op de normale en zelfde manieren betalen. Ja, AH cadeaukaarten kun je niet bij de Spar inleveren, maar dat lijkt mij vrij logisch. Maar als store heb je nu ook de keuze om methodes toe te voegen die Apple niet wil.

Daarnaast hebben Android One en Project Treble geleid tot snellere en efficiëntere beveiligingsupdates, waardoor kwetsbaarheden sneller kunnen worden aangepakt. In alle besturingssystemen zitten bugs en elk platform heeft zijn eigen uitdagingen. Het zal misschien iets minder worden ALS de stores opengaan EN je daar gebruik van maakt en sideloading wordt toegestaan, maar alle drie de platforms (Windows, iOS en Android) hebben significante stappen gezet om hun beveiliging te verbeteren en zie niet in waarom dat zomaar zou stoppen. Sandboxing en andere beveiligingsmaatregelen en best practices hoeven niet overboord gegooid te worden wanneer je iets externs downloadt uit een andere store.
Je kan alles vinden van de App Store met de kosten die ze rekenen etc, maar qua gebruiksvriendelijkheid en transparantie en dus vertrouwen zijn ze briljant.
Als je tevreden bent met de App Store, dan kies je er toch gewoon voor om die te gebruiken? Steam werd toch ook niet opeens een heel stuk minder nadat de Epic Game Store werd gelanceerd op de PC? Veel gebruikers hebben kunnen genieten van gratis games of goedkopere aanschaf, ondanks de mindere functionaliteit i.v.m. met steam. Niet iedereen gebruikte het of heeft daar behoefte aan. Lang leve de keuze! En degenen die nog steeds graag bij GoG of Steam kopen, kunnen daar nu nog steeds kopen omdat zij die keuze hebben. Bovendien dwingt concurrentie de App Store om hun gebruiksvriendelijkheid en transparantie verder te verbeteren, omdat ze anders klanten kunnen verliezen. Dit lijkt mij een win-win situatie.

De Digital Markets Act en de koers van de EU zijn gericht op het bevorderen van meer vrijheid en keuze voor consumenten en een eerlijk speelveld voor marktpartijen. Hierdoor zal Apple zeker nog bepaalde vormen van controle moeten opgeven ten gunste van keuzevrijheid en toegang voor derden, wat de innovatie stimuleert en uiteindelijk de algehele gebruikerservaring verbetert. Ik zie de huidige koers van Apple, die meestribbelt, niet houdbaar zijn voor de toekomst.

[Reactie gewijzigd door jdh009 op 22 juli 2024 14:45]

smooc @jdh0096 juli 2024 15:59
Zeker je hebt gelijk. Dat zou kunnen. Echter, in de praktijk lijkt dat niet te gebeuren (kijk naar Tinder bv). De prijzen blijven gelijk en dalen niet voor de consument. Maar diezelfde consument moet nu wel in de gaten houden waar hij zijn betalingsgegevens heeft achter gelaten.

Wat je aangeeft is dat Adobe aangepakt wordt om die abonnementen. Het probleem is dat elk bedrijf dat nu kan gaan doen. Terwijl dat voorheen in de app store niet mogelijk was. Dus er moet per bedrijf geprocedeerd gaan worden.

Misschien komt er meer concurrentie. Misschien ook niet. Ik ben heel benieuwd of Epic zijn spulletjes ook weer in de (Apple) App store gaat zetten (zodra het mag natuurlijk). Ik zou verbaasd zijn als ze het doen. Dus wat betreft je A-merken vergelijking gaat die niet helmaal op naar mijn mening. Ik kan namelijk niet zoals in het echt naar een groothandel gaan om flessen CocaCola te kopen. Ik moet ze afnemen bij de developer en die kan weigeren.

Ik zou wat dat betreft voorstander zijn om het dan ook de andere kant open te stellen. Een app store moet elke app die ze willen kunnen aanbieden en dus kunnen inkopen. Dan krijg je echte innovatie op app store gebied denk ik.

Ja, bij de AH kan je afrekeningen met je betaalpas en ook bij de Spar. Maar nu moet ik gaan afrekenen met V-Bucks en die eerst inkopen. Of met Tinder coins. De huidige constructie die de EC naar mijn mening heeft bedacht werkt dit in de hand.

Overigens op security gebied staat een iPhone boven aan vanaf het begin. Treble en Android One kwamen er juist vanwege die enorme versnippering in het Android ecosysteem.

Dus ja ik ben voor open stellen, maar ik denk dat de EC veel te veel zijn oren heeft laten hangen naar developers in plaats van consumenten en dat er nog een aantal weeffouten in zitten die zorgen dat consumenten er wel eens bekaaid zouden kunnen gaan afkomen.

[Reactie gewijzigd door smooc op 22 juli 2024 14:45]

loki504 @smooc6 juli 2024 16:52
De reden dat het niet goedkoper wordt voor consumenten is puur omdat de manier van prijs betaling het lastig maakt. Want nu bepaalde de uitgever de prijs voor waar het in de store staat. En dan haalt de store zijn fee en tax daar vanaf. En wat overblijft krijgt de uitgever.

Terwijl het moment dat je als uitgever kan/moet aangeven ik wil er x euro voor hebben en hoeveel fee en BTW jullie moeten betalen mogen jullie zelf weten. Ja dan zal je zien dat winkels makkelijk op prijs kunnen concurreren want ze hoeven Alleen hun eigen fee te verlagen.
Gubbel @smooc6 juli 2024 17:30
Jij denkt oprecht dat die constructies in de hand zijn gewerkt door de EC? Je bent niet goed.
smooc @Gubbel6 juli 2024 19:11
Wat bedoel je precies? De EC is het wetgevende orgaan. Als je bedoelt dat het ergens anders opgeschreven is. Sure.
WendelV @smooc6 juli 2024 15:29
Dus ze doen een betalingssysteem op je telefoon goed, en dan moeten zij met iOS maar de ultieme macht behouden over 40% van een pijler van onze samenleving? Als eindverantwoordelijke van wat wel en niet mag? Mobiele platformen zijn een noodzaak geworden voor Nederlandse individuen en bedrijven.

Nee dank je, Apple is een afschuwelijk Amerikaans bedrijf dat er extreem nalatige praktijken op nahoudt. Als ze een eigen niche product hadden prima, maar nu mobiel essentieel is geworden moet het gereguleerd worden.

Denk niet dat ik fan ben van andere bedrijven als Google en Adobe.
smooc @WendelV6 juli 2024 15:42
Nee het is niet precies dat ik vind dat Apple de ultieme macht moet behouden. Echter, de consequentie van de regulering van de verschillende app stores is een de-regulering van o.a. de betalingen. Als er gesteld zou worden dat er bv op dezelfde/eenduidige manier opgezegd/beheerd moet kunnen worden zoals nu in de de App Store gebeurt dan is dat al een stuk beter. Dat is nu niet zo.

En misschien (niet echt uitgedacht) iets als dat stores ook zelf moeten kunnen bepalen welke apps ze toevoegen en partijen dat niet mogen weigeren? Zoals in een echte winkel. Zodat je als winkel dus kan inkopen en verkopen. Dan krijg je denk ik echtere innovatie op het Store gebied, dan ik vermoed dat nu het geval gaat zijn.
vrow @smooc9 juli 2024 01:03
Apple heeft dit aan zichzelf te wijten.
Hun beleid voor het wel of niet toestaan van apps, is te streng.
Ze moeten gewoon filteren op virussen/malware en zich er verder niet mee bemoeien,
Eventueel leeftijdsclassificatie instellen zodat je voor je kinderen daar iets mee kan doen.
Maar omdat Apple liever geen emulator heeft of een bepaalde soort programma’s of spelen, houden ze dan tegen gewoon omdat het kan.
Daar zit het probleem.
Als ze dat niet doen - en geen belachelijke premium rekenen voor hun abonnementssysteem, dan was er helemaal geen vraag naar een alternatieve store. Niet van uitgevers en niet van consumenten. Door dit dwarse beleid is die vraag er dus wel en speelt de EU daarop in.
Dat is mijn mening,
CH4OS @Sfynx6 juli 2024 14:31
Het is de vrijheid om een keuze te kunnen maken, een keuze die er nu niet is, maar de DMA wel mogelijk maakt. Je hoeft er geen gebruik van te maken als je dat niet wilt, dat is het mooie van het hebben van een keuze, ipv dat je geen keuze hebt… ;)

Daarbij is de App Store vooralsnog de standaard App Store, ik zie dus niet waarom een app zoals WhatsApp uiteindelijk ook via een eigen App Store zou moeten gaan. En als het dat doet, prima toch? Ook dat is een keuze, maar geeft jou ook een keuze om mee te gaan of niet. Het zou een redelijke doodsteek betekenen voor WhatsApp op iOS, gezien WhatsApp/Meta eerder een zo breed mogelijk bereik wilt van gebruikers.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 22 juli 2024 14:45]

supersnathan94
@CH4OS6 juli 2024 15:21
En als het dat doet, prima toch?
Nee helemaal niet prima. A was het alleen maar voor het feit dat je dan waarschijnlijk de hele boel opnieuw moet aan gaan schaffen. En als Lifetime free user zit ik daar gewoon niet op te wachten.
Het zou een redelijke doodsteek betekenen voor WhatsApp op iOS, gezien WhatsApp/Meta eerder een zo breed mogelijk bereik wilt van gebruikers.
Zou me niks verbazen als FB gewoon met een meta store oid komt waar het al haar apps bundelt. Je gaat toch wel mee, want whatsapp en insta zijn gewoon nog steeds de defacto standaard hier. Kun je hoog of laag springen, maar als die niet meer in de normale Appstore staan, dan gaat iedereen wel gewoon ff de meta store installeren hoor.
CH4OS @supersnathan946 juli 2024 15:55
De App Store heeft elke iOS gebruiker, met het opstarten van een zogenaamde Meta App Store moeten ze van voor af aan beginnen… De kans dat Meta een eigen App Store start is minimaal.
supersnathan94
@CH4OS6 juli 2024 16:28
Voor een bedrijf als meta is dat echt niet heel moeilijk denk je ook niet? Paar kleine campagnes en push meldingen via de apps een beetje gevaarlijk verwoorden en klaar. Geef t een maandje.
CH4OS @supersnathan946 juli 2024 16:38
Het is wel weer moeite die gedaan moet worden terwijl het niet hóeft… Je maakt het groter dan het daadwerkelijk is.

Groei van Threads ging ondanks een vergelijkbare campagne ook niet héél rap: https://www.axios.com/202...hreads-1-year-anniversary en die groei is gaande het jaar behoorlijk gestagneerd.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 22 juli 2024 14:45]

supersnathan94
@CH4OS7 juli 2024 02:24
Threads is absoluut niet vergelijkbaar. Mensen zijn nu eenmaal verstokt aan de apps die ze nu al gebruiken.

Als die apps ineens op een andere plek (die vrij simpel bereikbaar is) beschikbaar zijn en hun vertrouwde content producers zitten daar, dan is de overstap snel gemaakt. Dat is niet vergelijkbaar met een nieuw concept, wat nog nauwelijks gebruikers heeft.
CH4OS @supersnathan947 juli 2024 07:31
Het gaat toch om de vergelijkbare campagne en dat daaruit dus (wereldwijd) niet zoveel op is gereageerd zoals jij pretendeert dat er gaat gebeuren? Het is nota bene van Meta zélf en dan is dat ineens niet eens vergelijkbaar? Terwijl de app in bestaande app stores al dus niet eens zo groot is geworden in het eerste jaar van de app.
supersnathan94
@CH4OS7 juli 2024 13:35
Nee dat is niet vergelijkbaar omdat je bij de ene een compleet nieuwe userbase moet opbouwen en bij de andere een bestaande userbase moet overzetten. Als je de app al gebruikt is het installeren van een andere store om nog updates te ontvangen natuurlijk een heel ander concept.
CH4OS @supersnathan947 juli 2024 14:26
En een userbase opbouwen is bij een eigen App Store niet? :?

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 22 juli 2024 14:45]

supersnathan94
@CH4OS7 juli 2024 15:21
Ik neem aan dat je userbase bedoeld?

En ja dat moet je ook, maar door slim gebruik te maken van het feit dat mensen nu eenmaal veel gebruik maken van Instagram, FB, Whatsapp en een zwikkie andere apps kun je dat makkelijk “forceren” door updates in het vervolg te laten verlopen via de eigen store.
Wil je dan gebruik blijven maken van de app dan moet je ff die store installeren en that’s it. Daarmee zet je dus je huidige userbase in die al gebonden zijn aan je app. Dat is veel makkelijker dan van scratch beginnen met een idee wat zich nog niet bewezen heeft (Threads)

Die twee kun je dus niet vergelijken.
CH4OS @supersnathan947 juli 2024 15:34
Ja, autocorrect op iPhone is soms irritant…Tja, Meta gebruikte dus ook Facebook en Instagram om gebruikers te krijgen voor Threads, via de standaard aanwezige app stores, met dus ook wel enigszins teleurstellend resultaat, voor een App Store zal dat dan echt niet opeens anders zijn. Daarnaast zal een dergelijke App Store nooit standaard aanwezig zijn… Dus wil Meta de apps groot houden, moeten ze vooral in de standaard app stores blijven…
supersnathan94
@CH4OS7 juli 2024 15:48
Meta gebruikte dus ook Facebook en Instagram om gebruikers te krijgen voor Threads
Is echt totaal niet vergelijkbaar. Ik heb threads niet nodig om Insta of FB te gebruiken. Zo’n appstore wel als meta het goed doet en de updates voortaan daar uit stuurt.

En meta is groot genoeg om met een klein beetje marketing weg te komen met “het is niet standaard aanwezig”.
CH4OS @supersnathan947 juli 2024 16:40
Je gaat er vanuit dat dit gaat gebeuren, maar er is genoeg reden voor Meta om het niet te doen, de standaard app stores heeft iedereen immers al. Een eigen app stores voor de eigen apps breekt het marktaandeel juist af voor Meta en haar apps. Mensen vertrouwen vaak alleen maar de standaard App Store, kijkend naar de reacties van mede tweakers wanneer het onderwerp een derde App Store is. Je gaat uit van aannames, terwijl de processen voor het builden van apps (momenteel) op Google Play Store en Apples App Store geënt zijn…
Houtenklaas @supersnathan946 juli 2024 15:41
Bangmakerij. Je geeft een voorbeeld wat nog nooit is gebeurd en m.i. ook nooit gaat gebeuren. Als maar 10% van de wereldmarkt bij Apple blijft is dat een te grote markt om over te slaan. En mijn verwachting is dat minstens 90% bij Apple blijft, zo niet meer. Jouw voorbeeld zal dan ook nooit praktijk worden. Nooit.

Daarnaast, het is dan ook nog hoe principieel je bent. Zou WA niet meer in de appstore staan? Wees recalcitrant en ga naar Signal of wat anders. Wat "iedereen" doet is niet interessant, het gaat er om wat jij doet.
supersnathan94
@Houtenklaas6 juli 2024 15:48
Wat "iedereen" doet is niet interessant, het gaat er om wat jij doet.
Tuurlijk wel. Je hebt er toch geen kloot aan als je als enige van je netwerk dan met een andere app zit? Wat iedereen doet is juist interessant, want als jij als enige weggaat bij Whatsapp heb je daar helemaal geen kloot aan anders dan dat je jezelf isoleert en geen contacten meer hebt.
En mijn verwachting is dat minstens 90% bij Apple blijft, zo niet meer. Jouw voorbeeld zal dan ook nooit praktijk worden. Nooit.
Meta heeft de top5 meest gebruikte apps in handen. Als zij hun kaarten goed spelen gaat dat echt gewoon gebeuren hoor.

Nu zal het zo’n vaart niet lopen want meta betaald nu geen ene kloot voor distributie van al die apps dus zal met meta niet gebeuren omdat het ze anders initieel miljoenen gaat kosten aan distributiekosten, maar het is echt geen gekke gedachte.

Epic doet het namelijk wel zo meteen. Al die apps blijven EGS exclusive. Kun je donder op zeggen.

[Reactie gewijzigd door supersnathan94 op 22 juli 2024 14:45]

CH4OS @supersnathan946 juli 2024 15:57
Met de komst van DMA moeten apps als WhatsApp ook open, je kunt wellicht over een tijdje dus gewoon met een alternatieve cliënt op het WhatsApp netwerk verbinden. Je maakt het probleem groter dan dat het überhaupt is.
supersnathan94
@CH4OS6 juli 2024 16:26
Nou. Dat wordt nog wat dan. Hoe gaat whatsapp mijn data dan nog kunnen garanderen met alternatieve clients als opgelegde verplichting? Weet jij veel wat zo’n client allemaal wel en niet met je data doet.
CH4OS @supersnathan946 juli 2024 16:28
Daar is al een antwoord op; nieuws: WhatsApp vereist implementatie eigen protocol bij verbinding andere c...
supersnathan94
@CH4OS7 juli 2024 02:21
Ja duh nogal wiedes. Dat protocol is het probleem ook niet. Dat is een protocol wat de in flight beveiliging van berichten regelt. Dat is het punt ook niet. Het probleem zit em daarna. Hoe gaan die apps de boel opslaan?

Whatsapp heeft al issues gehad met onversleutelde back-ups in iets als google drive. Wat gaat een andere client anders doen dat dat niet een issue is?

Nee het gaat juist precies om alles ná transmissie. E2E is leuk, maar je moet wel de client kunnen vertrouwen dat deze er niks anders mee doet.

Met whatsapp geloof ik dat wel (ook mede dankzij mensen als @WhatsappHack ) maar met 3rd party clients moet dat eerst nog maar bewezen worden.

As in zijn er echt geen backdoors?

Gezien de nieuwe encryptie wetgevingsvoorstellen is dat echt geen verkeerde vraag om te stellen.
CH4OS @supersnathan947 juli 2024 07:40
Als het punt 'daarna' is, zou het toch geen E2EE meer zijn? Je moet nu WhatsApp toch net zo goed vertrouwen? En wie garandeert jou dat WhatsApp géén backdoors heeft dan? Als er een partij is dat ik zo min mogelijk wíl vertrouwen is het Meta wil, toch zijn er miljarden gebruikers.

Met de mogelijke encryptie wetgeving heeft élke app dan toch te maken, dus dat is ook geen valide reden. Je ziet ook hier alleen maar beren op de weg of zaken die voor iedereen gaan gelden...
supersnathan94
@CH4OS7 juli 2024 13:39
En wie garandeert jou dat WhatsApp géén backdoors heeft dan?
Mensen zoals @WhatsappHack.

Die client wordt aan alle kanten doorgelicht door verschillende onderzoekers. Ook mensen die hier veel komen.
Als het punt 'daarna' is, zou het toch geen E2EE meer zijn?
E2EE is in transit en at rest. Maar om het te kunnen zien moet je het wel decrypten in de app. Dat is dus het “daarna”.
CH4OS @supersnathan947 juli 2024 14:28
Dat deel die dus ook niet per sé vertrouwd hoeft te zijn in Meta’s eigen app… Wat is nu het punt precies? :? Waarom zou een andere app dan anders zijn?

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 22 juli 2024 14:45]

supersnathan94
@CH4OS7 juli 2024 15:30
Dat deel die dus ook niet per sé vertrouwd hoeft te zijn in Meta’s eigen app
Maar wat het wel is dankzij allerlei mensen die de app al doorgelicht hebben. Je gaat helemaal voorbij aan de persoon die ik hier nu twee keer heb getagged. Lees een keer wat van zijn posts over hoe de encryptie werkt, hoe de app data opslaat en verwerkt en hoe dat bijvoorbeeld nu met de webversie werkt. Heel interessant en geeft je ook direct inzicht in het feit dat die app zo hard doorgelicht en aangepast is dat het gewoon niet kan. Er wordt geen inhoudelijke data doorgestuurd. Metadata wel.

Stel he. Wechat komt straks met een module waardoor whatsapp gebruikers ook met wechat gebruikers kunnen babbelen (want dat kan straks kennelijk) Ik weet dat als Whatsapp Client gebruiker niet, maar wat ik wel weet is dat ik gebruikers van die client helemaal niet wil berichten. Alles wat je dan namelijk verstuurd wordt dan opgeslagen en doorgezet naar de datakluis van winnie the pooh.
Sylvia @CH4OS6 juli 2024 18:56
Ik moet eerlijk zeggen dat ik dit niet vertrouw of begrijp. Als Meta gaat eisen dat het volgens het Whatsapp protocol moet gaan gebeuren ben ik er echt niet gerust op dat er niet wordt meegelezen of iets anders, geklooi met reclame, tracking ofzo. Idd, ik vertrouw WA echt niet puur en alleen omdat het van Meta is.
CH4OS @Sylvia6 juli 2024 20:24
De end to end encryption veranderd niet, dus de berichten kunnen niet ingezien worden door een derde partij. Dat is een van de voorwaarden in het protocol.

Als je een derde partij niet kan vertrouwen, kan je nu eigenlijk WhatsApp ook niet vertrouwen, zij kunnen nu immers hetzelfde doen.
Sylvia @CH4OS7 juli 2024 20:50
De reden waarom ik dit heb geschreven is vanwege een recente discussie over die encryptie. Omdat als iemand jou meld bij Meta/WA als zijnde niet koosjer dan schijnen zij toch de gesprekken in te kunnen zien om te kijken of jij ontoelaatbare zaken heb verricht. Ik heb gezocht maar kan dat bericht op Tweakers niet terugvinden, wss zoek ik met de verkeerde steekwoorden. Ik vertrouw die hele META voor geen meter meer. Maar ik kan het helemaal verkeerd begrepen hebben hoor

[Reactie gewijzigd door Sylvia op 22 juli 2024 14:45]

bzuidgeest
@supersnathan947 juli 2024 00:30
Weet jij wat de WhatsApp cliënt allemaal met je data doet?

Maar buiten dat, welke data? De chat berichten die jij zelf naar de andere kant stuurt? Communicatie platforms met open standaarden waren ooit de norm. Hoog tijd dat we daar naar terug keren.
supersnathan94
@bzuidgeest7 juli 2024 15:31
Communicatie platforms met open standaarden waren ooit de norm. Hoog tijd dat we daar naar terug keren.
Veel plezier met je RCS dan. Waarom moeten we dan de rest allemaal gaan openbreken?
loki504 @supersnathan946 juli 2024 16:58
Nou. Dat wordt nog wat dan. Hoe gaat whatsapp mijn data dan nog kunnen garanderen met een ander persoon/bedrijf aan de andere kant? Weet jij veel wat die persoon allemaal wel en niet met je data doet.
Heb het even gefixt zodat je nu al vraagtekens kan Stellen ;)
Houtenklaas @supersnathan946 juli 2024 16:07
Ik hoor alleen maar aannames. Wacht maar rustig af op wat er werkelijk gaat gebeuren. Kijken we even naar Android wat al vele jaren open is, daar is dat allemaal niet gebeurt wat je beschrijft, je kan je afvragen waarom het bij Apple dan wel gaat gebeuren.

Mijn moeder zei altijd "Als iedereen van de brug springt, spring jij dan ook?". Je bent een individu en je kan je eigen keuzes maken. Meelopen met de kudde vind ik persoonlijk te makkelijk als dat tegen je eigen waarden ingaat. Dan kan jij als éénling prima "nee" zeggen. We zijn de middeleeuwen doorgekomen zonder insta of WA, dat is echt makkelijker dan het lijkt.

En precies wat je zegt, het opzetten en distribueren van een eigen appstore is verre van gratis en het marktaandeel wat bij Apple blijft zal altijd te groot zijn om links te laten liggen vanwege economische motieven van de app-makers. Voor jou gaat er niets veranderen en de rest krijgt er keuze bij. Win-win.
supersnathan94
@Houtenklaas6 juli 2024 16:24
Mijn moeder zei altijd "Als iedereen van de brug springt, spring jij dan ook?". Je bent een individu en je kan je eigen keuzes maken. Meelopen met de kudde vind ik persoonlijk te makkelijk als dat tegen je eigen waarden ingaat. Dan kan jij als éénling prima "nee" zeggen. We zijn de middeleeuwen doorgekomen zonder insta of WA, dat is echt makkelijker dan het lijkt.
Wat voor kromme redeneringen jij er hier op nahoud is mij een raadsel.

Je hebt het over innovatie dit en dat en vervolgens kom je er mee dat we de middeleeuwen ook zijn doorgekomen zonder whatsapp?

Ja eh we zijn ook het vorige decennium doorgekomen zonder de DMA.

En het van de brug af springen is nogal afhankelijk van de context niet waar? Blanket statement zonder die context is gewoon nutteloos. Als het niet van de brug afspringen betekent dat ik mijn werk niet goed kan doen dan denk ik dat m’n baas mij vanzelf een keer duwt.

Ik ben ook niet principieel tegen het gebruik van whatsapp ofzo.
_Dune_ Moderator OeB @supersnathan946 juli 2024 20:55
Ik volg heel veel van wat je aangeeft en met veel ben ik het wel eens. Alleen dat van je werkgever, die aangeeft een bepaalde app te gebruiken. 1. Dat mag een werkgever bij wet niet. 2. Wil jouw werkgever dat jij een bepaalde app gebruikt, dan dient zij jou te voorzien van een telefoon om de app te kunnen gebruiken.
supersnathan94
@_Dune_7 juli 2024 02:27
1. Dat mag een werkgever bij wet niet. 2. Wil jouw werkgever dat jij een bepaalde app gebruikt, dan dient zij jou te voorzien van een telefoon om de app te kunnen gebruiken.
En dat geloof ik allemaal.

Puntje bij paaltje ben ik dan nog steeds wel degelijk de sjaak en moet ik die app gewoon gebruiken.
evers97 @supersnathan946 juli 2024 21:08
Nou dan moet je zien hoe snel mensen overgaan naar iMessage, vooral in iOS 18 met rcs ondersteuning. Je vergeet dat mensen onwijs lui zijn en vooral op IT vlak niet veel willen uitzoeken. Ze willen iets dat werkt en waarmee ze vrienden en familie op de hoogte kunnen houden.

Ik zelf zie het eigenlijk steeds somberder worden voor Whatsapp (niet dat ik dat erg vind).
supersnathan94
@evers977 juli 2024 02:34
Ik niet. RCS bied zoveel minder dan Whatsapp. Alleen al op het gebied van bijvoorbeeld stickers.

Ik kan letterlijk Uno spelen met mensen omdat ik de hele collectie heb. Dat soort dingen zijn gewoon hilarisch en iets wat RCS nooit gaat kunnen bieden op een soortgelijk niveau (met huidige implementatie).

Ik ben absoluut niet boos als Whatsapp gebruik rustig afsterft (want hoe minder meta hoe beter) maar het bied gewoon opties.
Remzi1993 @supersnathan946 juli 2024 21:15
Zou me niks verbazen als FB gewoon met een meta store oid komt waar het al haar apps bundelt. Je gaat toch wel mee, want whatsapp en insta zijn gewoon nog steeds de defacto standaard hier. Kun je hoog of laag springen, maar als die niet meer in de normale Appstore staan, dan gaat iedereen wel gewoon ff de meta store installeren hoor.
Wat een bangmakerij weer dit. Op Android doen ze dit toch ook niet? Wereldwijd zijn er meer Android dan iOS gebruikers.
supersnathan94
@Remzi19937 juli 2024 02:31
Zowel jij als @Mjappio vergissen zich enorm in het verschil van gebruikersgroepen. Verschillende onderzoeken hebben al uitgewezen dat er echt een significant verschil is tussen android en iOS gebruikers. Je kunt die groepen dus ook niet 1-op-1 vergelijken.

Kijk alleen al eens naar de verschillende bankopties met NFC betalingen.

Via via weet ik dat ING heel veel moeite heeft gestoken in NFC betalingen op android. Na maanden gedoe en moeite hadden ze eindelijk een redelijke userbase.

En toen kwam Apple met Apple Pay.
Na lanceringen hadden ze overnight meer gebruikers van Apple pay dan op android via NFC betalingen.

Je kunt beide platformen echt heel lastig met elkaar vergelijken. De bereidheid om betaalde apps te kopen alleen al is onder iOS gebruikers over het algemeen een stuk groter.
Mjappio @supersnathan946 juli 2024 21:59
Waarom zou Facebook in een Meta store komen dan? Het bereik van Android is wereldwijd veel groter dan iOS en daar heeft Meta ook nooit een eigen store geopend.
semicolon @CH4OS6 juli 2024 15:23
De consument heeft op geen enkele manier baat hierbij, het gaat enkel om bedrijven die meer geld willen verdienen (Apple zelf ook natuurlijk). Dit hele vrijheid van keuze verhaal is onzin als je argument is 'je hoeft de app niet te gebruiken' want natuurlijk is het dan geen probleem wie mijn persoons en betaalgegevens bijhoud. Op het moment dat je een app wilt of moet gebruiken die prima in de AppStore had kunnen staan maar niet staat omdat een bedrijf meer geld wilt verdienen is het niet mijn keuze.

Apple doet genoeg dingen fout en de AppStore en de manier waarop ze ermee omgaan is ook ver van ideaal, en ik ben ook niet tegen het idee van sideloaden of eventueel third party stores, maar om te zeggen dat het gaat om keuze voor de consument ben je gewoon getrapt in de bullshit van bedrijven als Epic.
Houtenklaas @semicolon6 juli 2024 15:37
Tuurlijk, dat Epic er meer aan over kan houden is fijn meegenomen, maar het gaat wel degelijk om keuze voor de consument. Het argument dat een app uit de appstore verdwijnt is nog nooit waargemaakt en gaat m.i. ook niet gebeuren. Ook al zouden er wereldwijd maar 10% van Apple fans bij de appstore blijven, dat is nog steeds een gigantische markt, dat gaat dan ook niet gebeuren. Keuze is altijd goed voor de consument.

Als ik kijk naar Android waar het kipsimpel is om een alternatief te gebruiken, ken ik buiten mijn tech-vriendjes werkelijk niemand die iets anders dan de playstore gebruikt. Dat soort argumenten is niet bewezen en de kans dat het gebeurt is naderend nul.

[Reactie gewijzigd door Houtenklaas op 22 juli 2024 14:45]

Haga @Houtenklaas6 juli 2024 19:49
Wat wel bewezen is is het feit dat Apple gebruikers veel meer geld besteden in apps dan Android gebruikers.
Dat het (nog) niet gebeurt op Android, is geen garantie dan het niet gebeurt op IOS.
Houtenklaas @Haga6 juli 2024 21:12
Dat is inderdaad onderzocht en bewezen. Mijns inziens zijn er dan ook twee redenen dat de Apple appstore 100% in werking blijft en er werkelijk geen één app verdwijnt:
1. 95-98% - wellicht zelfs meer - blijft in de Apple Store wegens "I don't care".
2. Ook al blijft er maar 10%, dat zijn zoveel mensen dat elke app ontwikkelaar dat niet links laat liggen uit economische motieven

Maar de tijd zal het leren. Mocht ik ongelijk hebben tzt, help me er aan herinneren, dan is de gevulde bakkerskoek op mijn kosten ;)
loki504 @Houtenklaas6 juli 2024 21:32
Bewezen vind ik niet heel erg. Omdat ze alleen wereldwijd onderzoeken. En in een hoop landen waar android bv 90% van de markt in handen heeft ook landen zijn die arm zijn. En ja als je landen als india bv mee gaat nemen in je gebruikers aantal krijg je een scheelt beeld.
johnbetonschaar @semicolon6 juli 2024 15:41
Precies dit. Alle stennis over de 30% die Apple neemt en consument onvriendelijk en concurrentie etc, allemaal theater.

Uiteindelijk komt het er alleen maar op neer dat je de 30% straks gewoon aan Epic betaalt of wie dan ook, misschien heel even in het begin dat er wat prijs voordeel uitkomt voor consumenten, totdat er voldoende lock in is gecreëerd en dan worden de prijzen en voorwaarden gewoon aangepast.

Heel het ‘marktwerking’ en ‘goed voor de consument’ argument is wat mij betreft een dooddoener, veel te simpel gesteld en gebaseerd op een ouderwets idee van een economie waarbij bedrijven nog primair concurreerden op de prijs/kwaliteit verhouding van hun producten. Zo werkt het voor veel producten en diensten al lang niet meer, en voor tech/online diensten al helemaal niet.
Mjappio @semicolon6 juli 2024 22:00
Hoeze geen enkele baat bij? Ik ben Android gebruiker en zou iOS overwegen als het niet zo idioot gesloten zou zijn als dat nu het geval is. Ik ben ook consument hoor, dat jij er geen voorstander van bent betekent niet dat dit voor alle andere mensen ook geldt.
supersnathan94
@Mjappio7 juli 2024 15:37
IOS zal (gelukkig) nooit de openheid en aanpasbaarheid van android gaan krijgen. Dat is gewoon hoe het systeem is opgezet. Android is open source en dus per definitie aan te passen naar je eigen wensen op praktisch ieder vlak. IOS niet.

Het staat je vrij om een volledig eigen launcher te ontwikkelen waardoor je de hele look & feel van je toestel kunt aanpassen aan je eigen wensen. Icon packs en whatever nog meer.

Rooten kan met de meeste toestellen ook en dan heb je eigenlijk gewoon Linux volledig draaien.

Gaat op iOS nooit gebeuren.
WhatsappHack
@CH4OS6 juli 2024 17:02
“Je hoeft er geen gebruik van te maken als je dat niet wilt, dat is het mooie van het hebben van een keuze, ipv dat je geen keuze hebt… ;)”

Je had voorheen juist als consument de keuze. Nu totaal niet meer, je mag niet meer kiezen voor een gesloten ecosysteem (zonder functionaliteit/apps te verliezen); alle macht ligt nu 100% bij de ontwikkelaars. Als er al een probleem was, dan is het probleem enkel verplaatst en de consument is de dupe.
CH4OS @WhatsappHack6 juli 2024 17:06
Hoezo? Als je veiligheid wilt en zekerheid, dan doe je toch lekker niets, dan hou je de bestaande zekerheden en hoef je dus verder niets voor te doen. Appa gaan echt niet zo snel uitwijken naar een 3rd party App Store, ik zie eerder gebeuren dat apps in meerdere app stores willen staan.
Sebast1aan @Sfynx6 juli 2024 15:36
Ik ben het met je eens. Ik werk in infosec/cybersec (toch al meer dan 25 jaar) en ben hier helemaal geen fan van.

Standaard cliché “vrijheid van keuze” vs. security. Wat is nu echt de meerwaarde voor de consument hier? Wat is nu echt het percentage consumenten die hierop zitten te wachten? Wat lever je in qua security en privacy voor die “vrijheid”? Zijn we niet ge-tricked in een ideologische discussie die in de praktijk voor de consument zo goed als geen voordelen heeft? Misschien zelfs alleen nadelen?

IMHO, is de meerwaarde vooral voor de grote developers zoals EA. En zoals je al aangaf, straks moet je wel stores van EA en Facebook etc. gaan vertrouwen, want anders heb je de app gewoon niet. En doorsnee Jan en alleman klikt dan gewoon alle bevestigings-boxen weg, omdat hij zijn app wil hebben. En gaat dan alles goedkoper worden voor de consument? Natuurlijk niet. Bedrijven als EA willen zoveel mogelijk geld verdienen en zo min mogelijk kosten maken. Als men echt gelooft dat dit economische voordelen voor de consument gaat opleveren, dan heb ik een zeer interessante investering voor die mensen die gegarandeerd je geld verdubbelt, super beloofd.

Gaat de security achteruit? Ja, per definitie. Meer stores is meer risicos. Daar komt dan nog bij dat bedrijven als EA en Facebook een slechte security reputatie hebben. En hoewel het hier op Tweakers vloeken in de kerk is, heeft Apple een goede reputatie op het gebied van security en privacy. De meest luide anti-Apple mensen kennen waarschijnlijk de Apple store security measures niet zoals hide-my-email, geen adres doorsturen naar de leverancier, geen verbruiksgegevens doorsturen, geen advertentie nonsense, etc, precies de zaken die EA juist wil.

De woorden vrijheid en gesloten worden altijd gebruikt in discussies over Apple, terwijl iedereen er een andere definitie voor heeft. Die termen doen het goed bij het publiek, maar van security (technologie in het algemeen) hebben ze bij de Europese Commisie geen kaas gegeten (ik heb er een aantal jaar gewerkt). Ik vind het allemaal erg naar populisme ruiken ge-mixed met wat lobbyen van bedrijven als EA. Zie ook het direct messaging decryption debacle van enige weken geleden, in die discussie werd het keywoord k*dp*rn gebruikt om een agenda te pushen. De EC is goed in symbool maatregelen wanneer het op cyber security aankomt. De DMA act is een vage wet en ik vermoed dat die vooral bedoelt is om Europese bedrijven te ondersteunen. Waar ik niet direct op tegen ben, maar de manier waarop is slecht. Het is ouderwets protectionisme ipv investeren in innovatie, eductie en bedrijven.

Maar ok, het grote voordeel voor de consument is dat we straks alle apps kunnen installeren die we nu niet kunnen installeren. Het merendeel van de consumenten zit bijvoorbeeld te wachten op de de volgende top 10 apps:
1. ?
2. ?
3. ?
..

Dat voor de lage prijs van een stevige verminderen van je security en privacy /s

[Reactie gewijzigd door Sebast1aan op 22 juli 2024 14:45]

supersnathan94
@Sebast1aan6 juli 2024 16:36
Standaard cliché “vrijheid van keuze” vs. security. Wat is nu echt de meerwaarde voor de consument hier? Wat is nu echt het percentage consumenten die hierop zitten te wachten? Wat lever je in qua security en privacy voor die “vrijheid”? Zijn we niet ge-tricked in een ideologische discussie die in de praktijk voor de consument zo goed als geen voordelen heeft? Misschien zelfs alleen nadelen?
Nou dit dus. Ik zit er niet op te wachten dat er een zogenaamde keuzevrijheid wordt opgedwongen. Ik heb de keuze bewust gemaakt om dat uit te besteden en dat geeft mij best wat voordelen.

Namelijk kwalitatief goede apps, met eenduidige navigatie en een centrale manier om abonnementen en aankopen te beheren. Een groot gedeelte daarvan vervalt straks compleet.

En wordt het er allemaal goedkoper van? Nee natuurlijk niet. Worden er betere en innovatieve apps gemaakt? Nou denk het ook niet.

Dus wat heb je er als consument nu aan? Precies niks. Je gegevens komen overal weer op straat te liggen doordat het nu bij jan en alleman moet liggen voor de betalingen die niet meer centraal geadministreerd gaan worden en je moet actief gaan zitten bijhouden wie wat nu allemaal gekocht heeft. Ook dingen als familysharing zullen met die alternatieve stores wel weer niet werken. Moet je voor iedereen weer apart accounts aan gaan zitten maken en betalingen doen.

Nee voor de consumenten zijn er eigenlijk alleen maar nadelen.

Als je keuzevrijheid wil ga je maar lekker bij een android fabrikant kijken. Zat keuze en tig opties qua budget. Laat ons lekker die ene partij houden die je minder keuzes bied en gewoon een degelijke oplossing geeft.
bzuidgeest
@Sebast1aan7 juli 2024 00:43
Dat je lang is en vak gezeten is geen garantie dat je goed bent in dat vak. Dat soort opmerkingen hecht ik weinig waarde aan, ze zijn ook slecht te verifiëren op waarheid.

De hele markt stuurt aan op vendor lock-in met als excuus security en veiligheid.
Platforms horen open te zijn, niet om wat er nu is, maar om wat mensen dan de ruimte krijgen om nieuw te verzinnen.

Er is geen enkele reden om te denken dat openheid gepaard moet gaan met minder veiligheid. En gebrek aan kennis bij de consument is het ook niet.
Anders kunnen we iedereen wel voor zijn veiligheid gaan opsluiten. Zoals in de film iRobot.

Er zijn genoeg manieren om veilige communicatie tussen verschillende systemen te doen en het is aan de consument om te kiezen welk bedrijf ze vertrouwen, niet aan een bedrijf dat vooral hecht aan zijn eigen inkomsten.
Sebast1aan @bzuidgeest7 juli 2024 01:52
Je hebt gelijk, ik kan van alles zeggen, ik poogde gewoon wat context te geven. Je mag het gewoon negeren, het is niet nodig om mijn punten te volgen.

Je doet echter allerlei aannames waar ik me niet in kan vinden:
De hele markt stuurt aan op vendor lock-in met als excuus security en veiligheid. Platforms horen open te zijn, niet om wat er nu is, maar om wat mensen dan de ruimte krijgen om nieuw te verzinnen.
De hele markt stuurt aan op vendor lock-in? Welke markt precies? Bedoel je in de IT? Ik zie juist het tegenovergestelde. Eind jaren ‘90, in de 2000’s, had je veel meer proprietary standaarden. Tegenwoordig is er veel meer interoperabiliteit tussen fabrikanten en zijn protocollen en interfaces gestandaardiseerd in RFC’s en industriestandaarden. Bijvoorbeeld TCP/IP, TLS, JSON, PKCS12, BASE64, Matter, HTML5, OAuth, Kubernetes, WebSockets, enzovoort.

Als ik nu een product koop, dan is het normaal als dat product HTTPS, SSH, Syslog en OAuth ondersteunt, ongeacht welke fabrikant het levert.
Er is geen enkele reden om te denken dat openheid gepaard moet gaan met minder veiligheid. En gebrek aan kennis bij de consument is het ook niet. Anders kunnen we iedereen wel voor zijn veiligheid gaan opsluiten. Zoals in de film iRobot.
Ten eerste zeg ik nergens dat openheid gepaard moet gaan met minder veiligheid. Maar wat is jouw definitie van open in deze context? Elke fabrikant moet alle appstores toestaan van andere bedrijven? Is dat meer open? Mijn definitie zou zijn dat alle source code van de verschillende developers beschikbaar is voor auditing door een derde partij. Maar jij bedoelt waarschijnlijk iets anders.

Trouwens, dat open source per definitie veiliger is, is een oude stelling die allang niet waar is gebleken. Vasthouden aan zulke stellingen wordt al snel ideologisch, IMHO. En ik ben een grote fan van open source en ik heb zelfs eigen software beschikbaar als open source.
Er zijn genoeg manieren om veilige communicatie tussen verschillende systemen te doen en het is aan de consument om te kiezen welk bedrijf ze vertrouwen, niet aan een bedrijf dat vooral hecht aan zijn eigen inkomsten.
Genoeg manieren om veilige communicatie tussen verschillende systemen te realiseren? Dat is maar één aspect van cybersecurity, transportbeveiliging. Maar er is ook authenticatie, autorisatie, gegevensintegriteit, indringingsdetectie, encryptie, endpointbeveiliging, patchmanagement, toegangscontrole, malwarebescherming, kwetsbaarheidsbeheer, enzovoort. En dan heb ik het nog niet eens over privacy gehad. Met alle respect, met die opmerking laat je je onervarenheid met cybersecurity een beetje doorschijnen.

Je hebt al weer helemaal gelijk, de consument moet zelf kiezen welk bedrijf ze vertrouwen en welk product ze kopen. Niets dat Apple doet, verplicht jou om hun producten te kopen. Jij hebt waarschijnlijk zelf geen Apple-producten bijvoorbeeld.

Oh, en geen enkel bedrijf heeft alleen oog voor zijn eigen inkomsten. Dat zou betekenen dat een bedrijf gevoelens had. Een bedrijf heeft alleen maar drijfveren en voor commerciële bedrijven zoals Apple, EA, enzovoort, is dat inderdaad vooral geld verdienen. Waar je naar moet kijken is of de doelstellingen van het bedrijf voor hoe ze dat geld verdienen in lijn liggen met die van jou.

Apple bijvoorbeeld laat keer op keer blijken (niet alleen zeggen, maar uit daadwerkelijke acties) dat ze privacy en security hoog in het vaandel hebben staan. Ze delen geen gegevens met derden in de app store, ze hebben functies om je email te verbergen in al hun apps, en ook je IP-adres te verbergen bijvoorbeeld van je Mac. Ook zijn ze anti-reclame. Dit is een van de redenen dat Apple zo populair is bij cybersecuritymensen (dat en dat Macs fijne engineeringplatformen zijn die standaard allerlei open source software aan boord hebben zoals VIM, bash, zsh, Python, enzovoort)

Facebook is gratis voor de gebruikers, maar de echte klanten zijn hun adverteerders. Facebook deelt dan ook zoveel mogelijk informatie met hun klanten. Hetzelfde geldt voor Google. Daarom gebruiken cybersecuritymensen liever geen Google-services bijvoorbeeld.
supersnathan94
@bzuidgeest7 juli 2024 19:26
Platforms horen open te zijn, niet om wat er nu is, maar om wat mensen dan de ruimte krijgen om nieuw te verzinnen.
Ben ik niet met je eens. Als jij als bedrijf/dev iets maakt wat door de markt als beste wordt gezien en waar men veel geld in steekt om dat zo te houden (dus R&D) vind ik het raar dat een EU zich daar mee gaat bemoeien en verplicht dat je het open moet zetten dan heeft het nul nut om veel te investeren om marktleider te worden en goede producten te maken, want op een gegeven moment moet je heel veel kosten gaan maken zodat anderen tegen een schijntje aan kunnen gaan haken.

Kijk naar een whatsapp. Dat moet straks kennelijk opengesteld worden, maar het maken van een client kost praktisch niks. Paar maanden ontwikkeltijd om de APIs te implementeren en een goede UX te kunnen leveren.

Dat terwijl Whatsapp miljoenen heeft geïnvesteerd in het ontwikkelen van het protocol en de beveiligingszaken en gewoon operationele kosten heeft waar jij dan niks aan bijdraagt.

Op een gegeven moment heeft het dus geen zin meer verder te investeren omdat de kosten niet meer opwegen tegen de baten, want als je iets meer gebruikers gaat aantrekken gaat de EU je als poortwachter bestempelen en moet je de hele reut open stellen.

Dit gaat op een gegeven moment gewoon innovatie flatlinen omdat het voor partijen niet interessant meer is om verder te groeien tenzij er een strategie te bedenken is voor monetization van het open stellen.

Dan krijg je situaties waarin een whatsapp weer een betaald abonnement gaat worden en dat je dan andere clients kunt gebruiken (omdat ze met niet eigen client geen metadata kunnen verzamelen voor advertentiedoeleinden bijvoorbeeld).
bzuidgeest
@supersnathan948 juli 2024 12:11
vind ik het raar dat een EU zich daar mee gaat bemoeien en verplicht dat je het open moet zetten
De regels zijn voor monopolisten altijd anders geweest. Je kan als bedrijf beter niet op een monopolie aansturen en whatsapp heeft virtueel een monopolie op de mobiele chat. Monopolies zijn de dood van innovatie. Alles wat anders is kopen ze op of doen ze na en drukken ze weg.

Als je na het openstellen je klanten niet kan binden dan heb je dus iets fout gedaan. Een extra ux maken is wellicht eenvoudig als de API's er zijn, maar klanten stappen alleen over als er in de nieuw interface iets zit dat in de oude ontbreekt. Ofwel op die manier word de fabrikant gedwongen om te blijven innoveren of tenminste naar zijn klanten en hun wensen te luisteren. Zonder openheid en als monopolist hoeven ze niet naar klanten te luisteren. Men stapt niet over omdat mensen als groep niet vlug overstappen en dan kan je als enige overstapper niet meer communiceren.

Het is bizar dat er niet gecommuniceerd zou kunnen worden tussen gebruikers van whatsapp, telegram, ios messenger of hoe dat ook heet....

En laat het maar betaald worden, het is nu ook niet gratis. Je betaald gewoon met je data. En e2e helpt daar niets tegen als ze die aan de client kant harvesten, voor het de connectie op gaat.

Dus nee, dit gaat innovatie niet flatlinen. Het geeft eerder ruimte aan innovatie en keuze aan de consument, Gezonde concurrentie moet er zijn. En maak je maar geen zorgen over de kosten en baten, niemand gaat met je concurreren als er geen reden is voor klanten om over te stappen. Die doom scenarios die jij noemt zijn niet in lijn met de realiteit. Als er voorbeelden zijn van bedrijven die na openstellen klanten verloren dan was dat omdat ze al niet meer innoveerden en gewoon alleen nog maar lui geld zaten te trekken.
GertMenkel
@Sfynx6 juli 2024 15:24
Exclusives zijn inderdaad nogal stom. Ik hoop niet dat het daar op aankomt. Dat was bij de Amazon App Store op Android nooit een probleem gelukkig.

Helaas is het wel een probleem op iOS, aangezien Apple Arcade bepaalde exclusiviteit afdwingt. Een koekje van eigen deeg voor Apple zou 's grappig zijn, maar dat zal natuurlijk ook meteen Android treffen.

Ik hoop dat we de situatie krijgen dat je dezelfde dingen kunt kopen bij alle winkels, en voor het gemak dat Apple biedt (en de afdracht die verplicht is) gewoon een paar euro moet bijbetalen. Op die manier kan er normale concurrentie ontstaan. Wellicht krijg je ook sneller updates en bigfixes op andere platformen (Apple's reviewproces is al jaren een drama), dus dat zou ook een mooie impuls zijn voor Apple om hun zaken op orde te brengen.

Ik betwijfel dat WhatsApp naar een losse store zal gaan. Mets had op Android al jarenlang de optie om zoiets te doen, en heeft er helemaal niks mee gedaan. Ik zie niet waarom het nu op iOS ineens wel zou gebeuren. Het is niet alsof Meta geld verdient aan abonnementen of microtransacties ofzo.
Blokker_1999
@Sfynx6 juli 2024 15:34
Altijd weer datzelfde argument dat er exclusives gaan komen op andere platformen, dat apps op de app store gaan verdwijnen terwijl er geen enkel ander platform is waar je dit probleem ziet. Zowat alle belangrijke apps op Android zitten nog altijd gewoon in de play store, ook al zijn ze ook beschikbaar via andere platformen.
WhatsappHack
@Blokker_19996 juli 2024 17:04
Hebben Epic, META en Spotify bijvoorbeeld op Android ook aangekondigd dat ze een eigen store gaan bouwen om Apple (of in dat geval Google) beleid op veilig betalen (vooral belangrijk voor Epic, willen ouders uit kunnen knijpen) en privacybescherming (META wil af van de privacyregels van Apple die ze miljarden aan omzet heeft gekost, was wel goed voor de gebruikers) te omzeilen en hebben ze dat vervolgens niet gedaan; of is de situatie op Android vergelijken met deze situatie gewoon appels en peren vergelijken? Die exclusives zijn al lang en breed aangekondigd, altijd weer dat argument dat het niet gaat gebeuren “want Android” is gewoon moot.

[Reactie gewijzigd door WhatsappHack op 22 juli 2024 14:45]

Mayonaise @Sfynx6 juli 2024 18:28
Zou toch leuk zijn dat als Sony beslist om de PSN Store niet meer te ondersteunen op de PS5 dat men alsnog kan winkelen en downloaden bij concurrerende stores?
Mjappio @Mayonaise6 juli 2024 22:01
Dat kan ook, die stores heten Mediamarkt, Nedgame, Bol.com, Amazon, etc..
Mayonaise @Mjappio7 juli 2024 15:25
Gebruik je verstand eens, we zijn aan het omschakelen naar digital-only consoles.

En wat als Sony beslist dat de PSN volledig wordt uitgeschakeld voor PS4 en je de andere helft van de halve game die op je disc staat niet meer kan downloaden?
Lord Anubis @Sfynx6 juli 2024 14:36
Idd, straks krijg je andere stores met abo’s plus kosten, of gok stores waar het overzicht verloren gaat.
LOTG @Lord Anubis6 juli 2024 14:49
Waarom gebeurt dat dan nu niet? Elke keer die argumenten tegen keuze vrijheid, maar noem dan een voorbeeld waar dat dan gebeurt.
Windows? Linux? MacOS?
Waar zijn die gokstores?
Lord Anubis @LOTG6 juli 2024 16:29
Straks krijg je…,
loki504 @Lord Anubis6 juli 2024 21:35
Ja want die heb je ook op Android?
Remzi1993 @Sfynx6 juli 2024 21:11
Ik hoop juist van niet. Het is een drama voor mensen die niet jan en alleman hun persoonlijke (betaal)gegevens willen geven en willen kunnen vertrouwen op de kwaliteitscontrole van Apple.

Hoe gaat dit systeem trouwens werken met het Volume Purchase Program waarmee bedrijven gecentraliseerd via Apple Business Manager apps kunnen inkopen en installeren op apparaten van werknemers? Dat werkt immers met de app catalogus bij Apple.

En inderdaad, je hoeft het niet te gebruiken. Nu nog wel. Nu kan ik third party app stores nog uitschakelen zodat ik nog een overzichtelijk en veilig platform kan onderhouden voor mijn ouders en andere niet heel technisch aangelegde mensen. We staan nu echter wel op het punt dat de eerste exclusives ontstaan die niet meer bij Apple te krijgen zijn, zeg maar het punt dat Netflix uit elkaar begon te vallen in de streamingwereld. Als deze geschiedenis zich hier gaat herhalen en populaire apps uit de Apple store worden gehaald word je gedwongen eraan mee te doen. Ik zie het nog wel gebeuren dat WhatsApp ooit alleen nog maar in een of andere Meta store wordt bijgehouden.
Ik ben het er ook niet eens dat console gewoon zo moeten blijven maar een smartphone kan je beter met een computer vergelijken waarop je algemene dingen doet en daarom vind ik dat smartphones, tablets, laptops en computers hetzelfde moeten werken, namelijk software erop uit kunnen brengen zonder geforceerde tussenkomst van een partij (dit is al het geval op de PC en Android). In het Engels wordt er dus ook onderscheid gemaakt tussen "general purpose computer" en consoles, embedded, IoT of kiosk apparaten.

Consoles, embedded, IoT of kiosk apparaten worden gemaakt voor 1 doel en consoles worden met verlies of geen winst verkocht. Dat is wel een groot verschil tov een smartphone of PC.

"general purpose computer" definitie:
Desktops, notebooks, smartphones and tablets, are all examples of general-purpose computers.

[Reactie gewijzigd door Remzi1993 op 22 juli 2024 14:45]

MarcoC @Sfynx7 juli 2024 11:10
Dat valt denk ik allemaal wel mee. Op de desktop (Windows, macOS, Linux) kan je al jaren apps vanuit allerlei verschillende bronnen installeren en dat is ook echt geen Sodom en Gomorra. Een goed beveiligingsmodel op OS-niveau doet wonderen. Een alternatieve app store hoeft niet het einde van het sandboxmodel te betekenen waarbij apps beperkte rechten hebben. Sowieso is de kwaliteitscontrole van Apple ook weer niet zo geweldig, 80% van de app store bestaat uit play-to-win games en andere apps waarvan 80% van de functionaliteit achter in-app purchases of abonnementen verstopt zit. Geweldige kwaliteit hoor.
Vayra @Sfynx7 juli 2024 15:34
Je punt over de wildgroei aan 'diensten' is terecht want ja dat heeft de markt ook nodig. Monopolisme en gesloten eco systemen helpen jou en mij uiteindelijk niet op het aspect van een eerlijke markt en goede marktwerking.

Maar is het een drama? Mensen hebben nu al meerdere streaming diensten en meerdere partijen waar betaald wordt. Gek genoeg gaat dat gewoon goed. Dat is op een mobieltje niet anders, sterker nog die werelden zijn compleet aan het versmelten. Apple werkt er zelf aan mee met Apple Pay, je kan je bankkaart op je telefoon benaderen, en zelfs met alleen je persoonsgegevens kan je ergens achteraf betalen. Kortom: bedrijven doen er juist alles aan om elke barriere voor betalingen weg te nemen. Goed voor de handel.

Als de markt spreekt en mensen het 'teveel vinden'? Dan zal de industrie een aanpassing moeten doorvoeren in hoe ze dit regelen. Uiteindelijk kun je natuurlijk prima de hele digitale distributie aan een universeel platform hangen waar iedereen aan meedoet en waar overheden controle op kunnen uitoefenen. Wat er nu eerst gebeurt is dat allerlei bedrijven hun eigen winkeltje fatsoenlijk willen inrichten en vervolgens gaan ze ontdekken dat dat overkill is. Dat zie je op de PC met gaming ook. Daar begint nu de crossplay en crossplatform-toegankelijkheid terrein te winnen. De logische volgende stap is dat je dat verder laat versmelten of herindeelt.

[Reactie gewijzigd door Vayra op 22 juli 2024 14:45]

teek2 @Sfynx7 juli 2024 16:14
Al die alternatieve stores op Android zijn ook echt een drama voor mensen die niet Jan en alleman hun betaalgegevens willen geven. /s
Jeanpaul145 @Sfynx7 juli 2024 17:04
Het is een drama voor mensen die niet jan en alleman hun persoonlijke (betaal)gegevens willen geven en willen kunnen vertrouwen op de kwaliteitscontrole van Apple.
Wat een fundamenteel tekortschietende en kortzichtige gedachtengang zeg.

Dat er een andere store beschikbaar is betekent niet dat jij er per se gebruik van moet maken. Het betekent enkel dat wie dat wil, dat kan. En wie dat niet wil, heeft geen enkele verplichting daartoe.

Wanneer dat wordt meegenomen dan is de conclusie dat wat jij wil enkel anderen in de weg zou zitten. En dat is geen vrijheid te noemen, in welke zin dan ook.
Dus tenzij je tegen vrijheid bent is het geen slecht idee om van gedachten te veranderen op dit punt.
jdh009 FP ProMod @JeroenNietDoen6 juli 2024 13:40
Vergeet Nintendo niet. Dit is in principe een goede ontwikkeling, ondanks dat Epic het puur doet voor hun eigen winstbejag. Uiteindelijk profiteert de consument van meer keuze en concurrentie in deze markten. Degenen die willen, kunnen veilig bij de officiële store zaken halen, en voor iedereen die keuzevrijheid wil, is er de mogelijkheid om bij derde partijen te shoppen.

Bovendien kan de aanwezigheid van thirdparty stores leiden tot innovatie en betere diensten, aangezien de officiële stores hun aanbod, service en extras zoals je ziet in bijv steam moeten verbeteren om concurrerend te blijven. Wat zou moeten resulteren in lagere prijzen, exclusieve deals (welke zeker niet altijd beter zijn maar soms wel flink beter in kwaliteit kunnen zijn), en een groter assortiment aan games en apps. Hopelijk dat hierdoor ook kleinere ontwikkelaars de kans krijgen om hun producten makkelijker aan een breder publiek te presenteren, wat de concurrentie, diversiteit en creativiteit binnen de industrie alleen maar ten goede komt.

Kijk alleen al naar hoeveel invloed Cydia en de jailbreak-gemeenschap in de beginjaren van de iPhone hebben gehad op de ontwikkeling van iOS door innovatieve functies te introduceren die Apple later heeft overgenomen en geïntegreerd in hun besturingssysteem (zie wat voorbeelden van wat al mogelijk was op de 3G(s)).

Enkele voorbeelden.
  • Cycorder (Video-opname mogelijk maken)
  • Backgrounder (Apps op achtergrond draaien!!)
  • LockInfo (Informatie op vergrendelscherm)
  • MyWi (iPhone als wifihotspot)
  • TetherMe (Persoonlijke hotspot inschakelen zonder App nodig te hebben zoals bovenstaand)
  • Winterboard (Grafische stijl aanpassen van de gehele GUI)
  • AnyRing (MP3 als bel- of sms-toon)
  • 3G Unrestrictor (3G-beperkingen van de telefoon omzeilen, wat legaal is)
Het was in veel opzichte ook zijn tijd vooruit in vergelijking met Android die toen ook nog in zijn kinderschoenen stond. Wijzigingen van Epic zullen dat, mijns inziens, in de toekomst zeker ook gaan doen maar dan op het gebied van de appstore. Helaas lijkt het nog niet zover dat ze diepere zaken mogen/kunnen aanpassen maar hopelijk komt dat in de toekomst wel door druk of/of wetgeving.

[Reactie gewijzigd door jdh009 op 22 juli 2024 14:45]

smooc @jdh0096 juli 2024 15:24
Hoewel Cydia inderdaad dit soort innovaties heeft bewerkstelligd, zullen de Apps binnen de App Stores van derde partijen moeten nog steeds voldoen aan eisen van Apple voor wat betreft het type APIs dat ze gebruiken. De voorbeelden die jij noemt van Cydia maakten allen gebruik van niet publieke APIs en dat soort type Apps zullen dus niet mogen.

Het zou mooi zijn als er inderdaad gebruiksvriendelijke innovatie zou komen, niettemin is dat niet het eerste denk ik waar Epic aan zal denken. Voor kleinere ontwikkelaars zou het leuk kunnen zijn als er een third party "Indie" Store komt die geen grote namen accepteert. Dat zou best nog gaaf kunnen zijn. Ik hoop echter wel dat betalingen dan nog steeds op de zelfde manier beheert kunnen blijven worden als nu: met een druk op de knop opzeggen.
SpoekGTi @JeroenNietDoen6 juli 2024 13:37
Voor de xbox zal het wel mee vallen gezien Microsoft vaak nu al multiplatform is. Playstation on the other hand.
loki504 @SpoekGTi6 juli 2024 15:46
Multiplatform is leuk voor de consument. Maar een dev heeft daar weinig aan. En die moeten nog steeds dansen naar de pijpen van MSFT. Ik zie alleen xbox niet zo snel verplicht wordt omdat ze daarin geen GateKeeper zijn Nintendo/Sony daarin tegen kunnen dat kwa omvang wel worden.
eric.1 @JeroenNietDoen6 juli 2024 14:03
Die concurrentie, het lijkt me eerlijk gezegd sterk dat de consument er echt de vruchten van gaat plukken. Het zal mooi zijn voor de uitgevers, en wellicht nog wel voor ontwikkelaars ook (alhoewel...). Maar we weten dondersgoed dat een partij als Epic erg veel met exclusive titles werkt waardoor je alsnog bijzonder weinig keuze/voordeel hebt, in ieder geval voor een x-periode vanaf de release-datum.
LOTG @eric.16 juli 2024 14:54
Dat zelfde geld toch voor Apple? Zijn toch ook zaken die exclusief in Apple zijn store zullen staan?

Gaat Apple spellen die in Apple arcade staan dan ook aanbieden bij de Epic store?
eric.1 @LOTG6 juli 2024 14:59
Ja, dat is dus ook het punt. De concurrentie zit waarschijnlijk niet in de keuze voor de consument, maar de keuze voor de ontwikkelaars en uitgevers. Wat we daarvan terug zien in positieve zin, geen idee.
bzuidgeest
@eric.17 juli 2024 00:50
Dus jij wil alleen dingen die jou helpen? Sorry hoor maar zo werkt het niet. De wetgever werkt voor iedereen een soms is dat voor developers en uitgevers, die hebben ook wensen en zien ook graag positive verandering.

Mensen krijgen soms extra in de vorm van dingen als zorg, huur steun etc. Dingen die jij wellicht niet krijgt, mogen anderen die dan ook niet hebben omdat jij het niet krijgt?

Het hoeft niet altijd jou te helpen om goed te zijn.
Verwijderd @JeroenNietDoen6 juli 2024 14:30
Het is nu al een ellende voor ouders.... probeer maar eens iets te kopen voor Roblox of Fortnite. Ze kopen iets en voila... onder welk account gekoppeld (epic,xbox,google,psn,etc...) ? Geld pleite en geen items... te ingewikkeld voor de niet tech ouders.
Luchtbakker @JeroenNietDoen6 juli 2024 15:11
In sommige markten vind ik het juist niet fijn en heb ik liever 1 store. Denk aan windows games dat ik het liefst echt op Steam speel.
zap8 @JeroenNietDoen6 juli 2024 16:16
Ik vind het hele gebeuren met third party stores op iOS helemaal prima MAAR het grootste probleem voor mij is dat ik bv geen toegang kan krijgen tot de ALTSTORE kan krijgen omdat ik € 1,82 moet betalen en dat alleen maar kan met een creditcard. Kortom de betaling moet gewoon gemakkelijker kunnen bv met bankoverschrijving of ideal. Ik denk dat creditcard only veel mensen in de EU zal weerhouden van deze store gebruik te maken. Wel ironisch dat de betaalmethode in de ALTSTORE creditcard is terwijl dat vnl in de VS iets als een door bijna iedereen gebruikte methode is, in de EU is de een veel minder gebruikte methode.

link: https://altstore.io/
stijn.philips @zap86 juli 2024 18:14
Waarom zou je geen VISA of MasterCard debitcard willen nemen als je geen creditcard wil?
Woodsnaps @JeroenNietDoen6 juli 2024 16:59
Welkom streamingsdiensten polarisering 2.0….
ZpAz
@JeroenNietDoen6 juli 2024 18:01
Ik verwacht niet direct heel veel meer concurrentie. Je krijgt een Ubisoft store, welke alleen Ubisoft games verkoopt, een Epic store waar alleen Epic games worden verkocht, een Blizzard store enz.
CH4OS @JeroenNietDoen6 juli 2024 18:06
Die zijn helaas niet als poortwachter aangewezen voor de DMA, dus zij hoeven helaas hun markten niet open te stellen.
ibmpc @JeroenNietDoen6 juli 2024 19:49
Mee eens, maar ik wil wel dat Apple Vanderpool technologie toepast op alle apps, van zowel de eigen appstore als die van third party stores. Vooruitgang mag nooit ten koste gaan van security.
Mjappio @JeroenNietDoen6 juli 2024 21:56
Voor Xbox en Playstation is dat helemaal niet nodig en zal dat ook niet gebeuren. Zolang iedereen een store kan openen waar ze fysieke games voor Xbox en Playstation kunnen verkopen is er op deze twee platforms gewoon voldoende concurrentie. Het wordt pas een probleem als de console makers digital-only gaan.
DrWaltman @Mjappio6 juli 2024 22:22
Ze verkopen al digital only versies die geen keuze meer bieden. Op deze consoles heb je dus geen keuze.
Mjappio @DrWaltman12 juli 2024 19:21
Dat is de keuze van de gebruiker zelf, Sony biedt je de mogelijkheid een disk-versie te kopen en houdt daarmee het platform open. Op het moment dat Sony digital only is kan het inderdaad zomaar dat het platform opengesteld moet worden.
dwarfangel @JeroenNietDoen7 juli 2024 23:17
Er zal geconcurreerd worden, maar de vraag is: waarmee ?

Ben je blij met de concurrentie tussen Apple TV, Netflix, Disney, HBO+, Videoland, Amazon Prime, ViaPlay, Pathe Thuis, NLZiet en YouTube?

Persoonlijk vind ik het een drama, aangezien niemand overzicht heeft wat je op een platform kan zien omdat de concurrentie niet gaat over prijs, maar over aanbod. Exclusiviteit van titels zorgt ook voor tijdelijke contracten, waardoor films ook weer van een platform verdwijnen.

De concurrentie zou m.i. moeten gaan om prijs, kwaliteit, service en beschikbaarheid.

Ik betwijfel of je dat met fragmentatie van het marktaanbod gaat bereiken.
tim085 @JeroenNietDoen8 juli 2024 16:03
Thirdparty op PS of Xbox is wat utopie vrees ik en praktisch ook gewoon niet logisch.
Deze toevoegingen zouden het voor mij al goed maken:
- multiplayer zonder abo
- ontwikkelaars zelf korting laten bepalen voor hun producten indien ze dit nodig achten
- games tweedehands verkopen (digitaal)
- games (tijdelijk) kunnen uitlenen

Je mag nooit vergeten dat de console markt op zichzelf al quasi verlies draait op hardware.
Dit is anders als bij de android, windows, mac, linux, ios, etc markt waar fabrikanten wel degelijk geld verdienen aan jouw aankoop.
Deze markten moeten het nou eenmaal hebben van de verkoop van games, maar gebruikers voelen zich momenteel toch soms teveel "gevangen" in het ecosysteem, al helemaal zonder discdrive.
Steam for PS of Xbox zou wellicht de hele softwaremarkt kapotmaken en innovatie in de weg staan voor toekomstige consoles, dus dat slaat weer naar de verkeerde kant door.

Begrijp me niet verkeerd, ik zou ook graag hele goedkope games hebben voor PS/xbox, maar realistisch gezien weten we dat dit geen levensvatbaar scenario is als je opnieuw +-€500 wil betalen voor je volgende console.
Dreamvoid @JeroenNietDoen6 juli 2024 14:48
Waarom app stores? Geef gewoon de optie om een app te downloaden en installeren, zoals we al 40 jaar doen. Als je bang bent voor teveel malware, desnoods alleen voor dev accounts, waar je moet bewijzen dat je kan coden.

[Reactie gewijzigd door Dreamvoid op 22 juli 2024 14:45]

Autisme_tech @Dreamvoid6 juli 2024 17:21
Je hoeft het ook niet te gebruiken, sommige mensen houden van vooruitgang. Als jou 20 jaar oude pc het nog prima doet is dat ook prima. Ieder z'n eigen keuze
TheBorg 6 juli 2024 14:18
Het is niet duidelijk of Epic Games aanpassingen heeft gedaan of Apple een fout had gemaakt.
Als er opzet in het spel is kun je dan spreken van een fout?

Het klinkt allemaal een beetje als opzettelijk dwarsliggen en als de media er lucht van krijgt toch maar de keutel intrekken.
punishedbrains
@TheBorg6 juli 2024 14:20
Zou kunnen, maar lijkt me sterk nu ze sowieso onder een vergrootglas liggen en het er al doorheen was. Apple is nog steeds strikt met wat ze dan toelaten net als bij alle ontwikkelaars, dus Epic zal wel ergens een klein foutje hebben gemaakt. Ook een reden dat ik ooit begonnen ben met ontwikkelen voor de iPhone, maar gezien al de onduidelijke momenten dat je niks kan uploaden/updaten (want er was iets niet goed) en gesherlocked worden destijds toch gestopt.

[Reactie gewijzigd door punishedbrains op 22 juli 2024 14:45]

WhatsappHack
@TheBorg6 juli 2024 17:09
Of Epic heeft expres iets ingediend dat er niet doorkwam en daarna meteen een die wel voldoet, en heeft geklaagd tegen de media over de foute versie. We kunnen allemaal wel verhalen verzinnen over wat er gebeurd is. :+
Morkatog @WhatsappHack6 juli 2024 17:57
Dat heeft Epic niet. Ik begrijp aan je tag dat je een fanboy bent en dat je mening zeer waarschijnlijk kleurt, maar in dit geval heeft Apple duidelijk Epic tegengewerkt op punten waar ze bij andere partijen niet over dwars liggen. Een blinde ziet nog dat ze dat bij Epic wel doen om dwars te liggen en ze het zo moeilijk mogelijk te maken. Ik zou als Epic ook zeker niets aanpassen zolang Apple niet ALLE partijen dwingt om diezelfde aanpassingen door te voeren. Buiten dat kunnen ze dan ook weer een gang naar de Europese Commissie verwachten.

Dit hele geneuzel is niets anders dan een poging om allerlei normale/logische woorden te verbieden om zo app stores zo onbruikbaar/onbegrijpelijk mogelijk te maken zodat die van Apple er beter uit komt. Dat er nog mensen Apple kunnen verdedigen in dit soort zaken.. het zegt genoeg over de moraliteit van de Apple fans.
redtoller @Morkatog8 juli 2024 16:58
Heb je een bron voor al die conclusies die je trekt?
lenwar
6 juli 2024 14:42
Los van wat we nou vinden van meer marktplaatsen voelt het nu wel een beetje als zieken of op z’n best willekeur van Apple.

Ervan uit te gaan dat het klopt dat de andere winkel te veel lijkt op die van Apple zelf, zien ze zelf ook altijd heel strak op dat alles er Apple’ig uit moet zien.

Maar goed. Ik denk dat alle partijen even moeten wennen aan de nieuwe afgedwongen situatie.
Grimm 6 juli 2024 15:00
Ik zou het fantastisch vinden wanneer er een ios versie van F-Droid komt :)
rmk_ 6 juli 2024 16:56
En wanneer gaat Epic Games hun game exclusives aanbieden op andere storeplatforms?
darknessblade 6 juli 2024 18:05
Ik denk dat Apple te bang is om 10-20% van hun wereldwijde winst op te geven.
Dus dat ze liever competitie hebben dan de competitie dwarsbomen en elk jaar fikse boete the betalen
m_snel @darknessblade7 juli 2024 00:16
Ik zie eigenlijk helemaal geen consumenten organisaties die zich zo druk maken als u. Alleen andere multinationals die ook gewoon veel geld binnen willen harken.
Persoonlijk zit ik niet te wachten op twee miljoen verschillende installatie punten, maar gelukkig zal het z’n vaart niet lopen .

Natuurlijk is het leuk voor de tweakers, zo zat ik in het Windows CE tijdperk graag op x-developers. Maar het normale publiek wil gewoon iets wat werkt.
neuzehie 6 juli 2024 20:19
Ik hoop vooral dat de komst van dit soort stores niet impliceert dat apps zo niet langer via de reguliere App Store te vinden zijn. Klopt, het geeft een consument keuze maar het maakt het echt wel niet eenvoudig voor minder ICT vaardige, niet Tweakers, mensen. Als ik aan m’n broer of ouders moet gaan uitleggen dat ze voordat ze app X kunnen aanschaffen eerst store X moeten installeren. Tja, dat verhoogt de drempel voor die mensen enorm. Dan krijgen ze geen keuze maar doen ze gewoon niet meer mee. Stel dat het dan ook nog eens een betalende app is die ze wensen dan zijn mogelijk die mensen ook weer gezien wanneer ze in de reguliere App Store meer betalen dan de prijs in store X (wat kan, ik zeg niet dat het zo zal zijn).
Ik weet dus niet goed of ik sta te springen voor die stores. Voor mezelf, geen probleem, ICT vaardig genoeg. Voor anderen vrees ik dat “keuze” vaak geen keuze is en kan uitdraaien op meerkosten.
Maar voordeel van de twijfel, ik ga er vanuit dat ik me zorgen maak om niets ;-)

[Reactie gewijzigd door neuzehie op 22 juli 2024 14:45]

RefriedNoodle @neuzehie6 juli 2024 20:33
Dat is zeker een punt. Elke app store is ook weer een partij waar je je betaalgegevens achter moet laten, en succes met geld terugclaimen als de app je niet bevalt of niet doet wat het belooft. Ik zit er ook niet op te wachten om het m'n familie uit te leggen.

Anderzijds hoop ik ook maar dat appontwikkelaars dat zelf ook inzien en weten in welke store ze hun apps aanbieden. Ik denk zelf dat het net als Windows N een geforceerde EU-regel gaat worden met weinig netto effect.
bzuidgeest
@RefriedNoodle7 juli 2024 00:54
Maar niemand had last van het bestaan van Windows N. Niemand heeft last van deze regels. Als ze niet nuttig blijken, dan kunnen we ze altijd later nog aanpassen.
Javah 7 juli 2024 14:28
Weer een app store er bij. Straks moet je voor 5 verschillende apps ook 5 verschillende appstores installeren. Of zelfs ieder bedrijf heeft een eigen app store.

1 app store is gewoon makkelijk. Er is voor al die verschillende app stores meer risico's op hacks, onveiligheden en apps die spullen bevatten die ik niet op mijn iphone wil.

Nu is het een keuze voor een gesloten eco systeem. Straks moet ik verplicht andere app stores installeren waardoor er alleen maar meer verwatering ontstaat.

Ik ben er in ieder geval niet blij mee.

Als ik keuze wil en alles zelf wil instellen dan ga ik wel naar Android. ben ik nog goedkoper uit voor een toestel ook.
ro8in 7 juli 2024 14:54
Wanneer kunnen we nou gewoon third party stores instaleren? Want dat is mij verder nog niet helemaal duidelijk behalve wat berichten dat er in een laatste update voorbereiding voor zaten. Maar nog altijd lijkt het niet mogelijk om gewoon een andere app store te instaleren met andere regels ofzo. Zou zou ik gewoon graag een youtube player instaleren die wel het beeld op de carplay laat zien. Ik snap dat vanwege veiligheid door Apple geblokkeerd wordt, maar er zijn genoeg situaties in de auto waarbij dit prima wel kan en bepaal dat liever zelf dan dat ik Apple dat voor mij laat bepalen. Ik bedoel ik moet ook zelf bepalen hoe hard ik rij en of ik stop bij een stoplicht etc en er wordt van mij verwacht dat ik door het hebben van een rijbewijs ik in staat ben om goede inschattingen te maken hierover. Maar of ik video wel of niet op mijn display kan kijken ben ik opeens niet capabel genoeg voor en moet Apple voor mij betalen dat ik dit nooit mag. Maar in alle apps zit er wel een like button om alles wel te kunnen blijven liken terwijl ik rij, want die data is dan weer te belangrijk om uit te schakelen Vrij apart

[Reactie gewijzigd door ro8in op 22 juli 2024 14:45]

erwinwernars 8 juli 2024 01:11
Als steam niet snel reageerd, worden ze achterhaald en wie had dat gedacht. Dat we mogelijk steam niet meer gaan gebruiken 😱

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