Apple keurt Europese iOS-versie Epic Games Store alsnog goed

Apple heeft groen licht gegeven voor de iOS-versie van de Epic Games Store in Europa. Het Amerikaanse techbedrijf had de digitale gamewinkel deze week nog geweigerd omdat het ontwerp van bepaalde knoppen naar verluidt te veel leek op dat van knoppen uit de App Store.

Het is niet duidelijk of Epic Games aanpassingen heeft gedaan of Apple een fout had gemaakt. Het Amerikaanse techbedrijf gaf geen details in zijn verklaring aan Reuters, maar stelt wel dat de Fortnite-app inmiddels ook groen licht heeft gekregen.

Eerder deze week claimde Tim Sweeney, de ceo van Epic Games, nog dat Apple de release van de iOS-app opzettelijk dwarsboomt. Apple had de digitale gamewinkel tot twee keer toe afgewezen omdat het ontwerp van bepaalde knoppen te veel zouden lijken op die in de App Store. Epic Games had volgens Apple ook namen gebruikt die te veel leken op de termen die Apple gebruikt. Het gamebedrijf zei daarop dat meerdere appwinkels zonder problemen dezelfde termen hanteren en dat het 'de standaardconventies voor knoppen in iOS-apps volgt'. Het bedrijf noemde de afwijzing van Apple 'tegenstrijdig, obstructief en in strijd met de Digital Markets Act' en was naar de Europese Commissie gestapt. Die wilde nog niet reageren op de zaak.

Epic Games werkt al geruime tijd aan een Epic Games Store voor zowel iOS als Android. De digitale gamewinkel zou volgens het bedrijf tegen het einde van dit jaar moeten uitkomen.