Phil Spencer wil Xbox-consoles openstellen voor externe gamewinkels

Microsofts Gaming-ceo Phil Spencer zegt Xbox-consoles te willen openstellen voor externe gamewinkels, zoals de Epic Games Store en Itch.io. Dit zou spelers meer vrijheid moeten geven en het platform aantrekkelijker maken. Spencer zei niet wanneer de winkels naar de consoles komen.

De overweging om consoles open te stellen volgt uit het veranderende verdienmodel achter consoles, legt Spencer uit aan Polygon. Op dit moment verdienen consolemakers geld aan consoles, door de consoles zelf onder kostprijs te verkopen aan consumenten en daarna geld te verdienen aan de opbrengsten uit de verkoop van games. Daarom hebben consoles op dit moment bijvoorbeeld één digitale winkel waar spelers games kunnen kopen.

Het subsidiëren van consoles wordt echter steeds uitdagender, zegt Spencer, onder meer doordat de prijzen van componenten minder snel dalen dan voorheen. "En ik weet ook niet of het de branche laat groeien", zegt Spencer. "Dus dan vraag ik me af, wat zijn de belemmeringen? Wat zijn dingen die op dit moment bij spelers en creators voor weerstand zorgen? En hoe kunnen wij eraan bijdragen om dat model te openen? Misschien zorgen de muren die bedoeld zijn om spelers binnen consoles te houden, er juist voor dat die spelers wegblijven."

Spencer vergelijkt de consolesituatie met Windows-pc's en merkt op dat je op Windows zelf kan kiezen waar je games koopt. Daar zit volgens Spencer waarde in en zorgt voor een aantrekkelijker platform. Daarom wil hij het consoleplatform openstellen voor externe gamewinkels. Overigens wordt er in het artikel niet aangegeven wanneer externe gamewinkels naar Xbox moeten komen en is het ook niet duidelijk of die externe partijen hier interesse in hebben. Het is eveneens niet duidelijk of die externe gamewinkels dan commissie moeten afdragen aan Microsoft.

Naast het mogelijk installeren van externe gamewinkels, wil Spencer ook minder Xbox-exclusives uitbrengen om het platform minder gesloten te maken. Daarom komt onder meer Sea of Thieves ook naar PlayStation 5. Het zou niet uit moeten maken welk platform spelers hebben om ze te laten samenspelen, vindt Spencer.

Het is al langer bekend dat Xbox het moeilijk heeft in de consolemarkt. Hoewel Microsoft zelf zelden verkoopcijfers deelt, gaf het bedrijf vorig jaar juni aan 21 miljoen Xbox Series-consoles te hebben verkocht, terwijl Sony destijds bijna het dubbele aan PlayStation 5-consoles had verkocht. GamesIndustry.biz zegt in een podcast op de Game Developers Conference-beurs van twee bedrijven te hebben gehoord dat ze nog amper games verkopen via het Xbox-platform. "Ik weet niet waarom we nog de moeite doen om het platform te ondersteunen", zou 'een groot bedrijf dat vorig jaar een grote game uitbracht' hebben gezegd.