Phil Spencer wil Xbox-consoles openstellen voor externe gamewinkels

Microsofts Gaming-ceo Phil Spencer zegt Xbox-consoles te willen openstellen voor externe gamewinkels, zoals de Epic Games Store en Itch.io. Dit zou spelers meer vrijheid moeten geven en het platform aantrekkelijker maken. Spencer zei niet wanneer de winkels naar de consoles komen.

De overweging om consoles open te stellen volgt uit het veranderende verdienmodel achter consoles, legt Spencer uit aan Polygon. Op dit moment verdienen consolemakers geld aan consoles, door de consoles zelf onder kostprijs te verkopen aan consumenten en daarna geld te verdienen aan de opbrengsten uit de verkoop van games. Daarom hebben consoles op dit moment bijvoorbeeld één digitale winkel waar spelers games kunnen kopen.

Het subsidiëren van consoles wordt echter steeds uitdagender, zegt Spencer, onder meer doordat de prijzen van componenten minder snel dalen dan voorheen. "En ik weet ook niet of het de branche laat groeien", zegt Spencer. "Dus dan vraag ik me af, wat zijn de belemmeringen? Wat zijn dingen die op dit moment bij spelers en creators voor weerstand zorgen? En hoe kunnen wij eraan bijdragen om dat model te openen? Misschien zorgen de muren die bedoeld zijn om spelers binnen consoles te houden, er juist voor dat die spelers wegblijven."

Spencer vergelijkt de consolesituatie met Windows-pc's en merkt op dat je op Windows zelf kan kiezen waar je games koopt. Daar zit volgens Spencer waarde in en zorgt voor een aantrekkelijker platform. Daarom wil hij het consoleplatform openstellen voor externe gamewinkels. Overigens wordt er in het artikel niet aangegeven wanneer externe gamewinkels naar Xbox moeten komen en is het ook niet duidelijk of die externe partijen hier interesse in hebben. Het is eveneens niet duidelijk of die externe gamewinkels dan commissie moeten afdragen aan Microsoft.

Naast het mogelijk installeren van externe gamewinkels, wil Spencer ook minder Xbox-exclusives uitbrengen om het platform minder gesloten te maken. Daarom komt onder meer Sea of Thieves ook naar PlayStation 5. Het zou niet uit moeten maken welk platform spelers hebben om ze te laten samenspelen, vindt Spencer.

Het is al langer bekend dat Xbox het moeilijk heeft in de consolemarkt. Hoewel Microsoft zelf zelden verkoopcijfers deelt, gaf het bedrijf vorig jaar juni aan 21 miljoen Xbox Series-consoles te hebben verkocht, terwijl Sony destijds bijna het dubbele aan PlayStation 5-consoles had verkocht. GamesIndustry.biz zegt in een podcast op de Game Developers Conference-beurs van twee bedrijven te hebben gehoord dat ze nog amper games verkopen via het Xbox-platform. "Ik weet niet waarom we nog de moeite doen om het platform te ondersteunen", zou 'een groot bedrijf dat vorig jaar een grote game uitbracht' hebben gezegd.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 27-03-2024 11:05 149

27-03-2024 • 11:05

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Reacties (149)

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ASNNetworks 27 maart 2024 11:36
Het is heel leuk verpakt, maar op de lange termijn boeit heel de Xbox Store echt niet. De lange termijn strategie is overduidelijk Game Pass, dat is ook de reden van de monster overnames van Microsoft. Wanneer je een groot aanbod "all you can play" titels hebt, dan boeit de verkoop van losse titels je niet eens. Daarnaast wil Microsoft Game Pass op zoveel mogelijk apparaten hebben, ook doormiddel van Cloud. Dus die externe stores hebben daar al helemaal geen negatief effect op.

Sterker nog: ik durf te zeggen dat externe stores op de Xbox juist Game Pass nog aantrekkelijker maken. Je kan je games uit allerlei stores los kopen OF maandelijks betalen voor Game Pass en oneindig games spelen. Wanneer je niet meer de enige keuze bent, kan je plots een stuk aantrekkelijker lijken.

Dus voor Microsoft draait het helemaal niet om het "openstellen" van hun platform. Dat is gewoon bijvangst om positief te lijken. Hun voornaamste doel is meer mensen naar de Xbox platform krijgen, dus je doelgroep die Game Pass af kan nemen vergroten. En een dubbele winst dat Game Pass nog aantrekkelijker lijkt door de concurrentie die losse games verkopen.

Grappig hoe ze openstaan voor externe stores op de Xbox, maar nog geen woord over externe streamingsdiensten op de Xbox :) Je kan Xbox Game Pass titels op GeForce NOW spelen, maar andersom kan je niet GeForce NOW de Xbox draaien (ja, met truukjes die niet optimaal werken). Hoe zou dat toch komen :+

[Reactie gewijzigd door ASNNetworks op 23 juli 2024 01:23]

raro007 27 maart 2024 11:12
Als ze denken dat het beter is dan moeten ze het vooral doen.
Zolang ze niet bij de eu aan kloppen dat Sony dat ook moet doen.
Zo achterbaks is microsoft niet toch? Toch?
ErikT738 @raro00727 maart 2024 11:17
Wellicht ziet Microsoft de bui gewoon al hangen? Vroeg of laat zal de EU deze praktijken onder de loep nemen.
batteries4ever @ErikT73827 maart 2024 13:00
En kennelijk zijn ze ook wat volwassener dan bij Apple, die hebben bij mij hier echt geen goede beurt gemaakt met hun krampachtige pogingen hun AppStore als enige toe te laten...
SpoekGTi @batteries4ever27 maart 2024 13:49
Die App Store poging heeft dan al wel 17 jaar geduurd, vind ik niet echt een poging he

Daarbij heb je wel eens gekeken hoe gebruikersvriendelijk je een 3rd party App Store kan activeren op een iPhone/iPad. Dat gaan Jan en Truus echt niet uitvoeren hoor. Die gaan voor gemak en gemak hangt een prijs of een restrictie aan.
Tourmaline @SpoekGTi27 maart 2024 15:21
En dat weten de slimme jongens van Apple ook wel.....
Brummetje @SpoekGTi27 maart 2024 15:54
Dat het niet gebruiksvriendelijk is komt juist door Apple. Apple zorgt er juist voor dat alles zo moeilijk mogelijk is voor andere om zo een prijskaartje aan die van hun te kunnen hangen.
cricque @ErikT73827 maart 2024 11:36
Was ook mijn idee, we zullen het maar voor zijn.
Fireshade @ErikT73827 maart 2024 17:30
Wellicht ziet Microsoft de bui gewoon al hangen? Vroeg of laat zal de EU deze praktijken onder de loep nemen.
Die bui is nog totaal niet zichtbaar als je bedenkt dat Xbox als console platform ergens onderaan bungelt onder marktleiders Sony en Nintendo. Die twee zouden wat dat betreft eerder aangepakt worden dan Microsoft.
Zentac @raro00727 maart 2024 11:14
En Nintendo en wellicht ook Apple. Goed idee toch?

Ik zie enkel voordelen
Godjira @Zentac27 maart 2024 11:16
Ik zie voordelen voor consumenten, absoluut. Maar vanuit bedrijfsperspectief kan het wel degelijk tegen je gaan werken natuurlijk (financieel gezien) en dus issues opleveren naar je aandeelhouders. NU vinden wij gamers dat natuurlijk helemaal niet belangrijk, maar een bedrijf moet ook wel gezond blijven willen ze ons entertainment blijven leveren :)
Honytawk @Godjira27 maart 2024 11:24
Als elk bedrijf zich aan die regels moet houden, dan zullen ze wel gezond blijven, want er is geen alternatief dat het niet moet doen dat daarmee de markt kan overpakken.

De markt zal blijven bestaan.
Joshuffle @raro00727 maart 2024 11:17
Zie niet in waarom dat achterbaks zou zijn, klopt ook met de laatste regelgeving dat bijvoorbeeld Apple (en google) het ook zouden moeten toestaan.

Of is het alleen erg omdat we Sony mogen en Apple niet?

[Reactie gewijzigd door Joshuffle op 23 juli 2024 01:23]

raro007 @Joshuffle27 maart 2024 11:24
Worden de iPhone tegen verlies of kostprijs verkocht om later via games verkoop terug te verdienen?
Joshuffle @raro00727 maart 2024 11:33
Nee maar naast wat Fox Hound zegt is dat ook al lang niet meer het geval met de playstation dus is niet echt relevant.

https://www.theverge.com/...station-5-ps5-loss-profit

"While the PS5 with a disc drive is no longer selling for less than the cost to produce it, the less expensive and disc-less $399 PS5 Digital Edition is reportedly on track to have Sony’s related losses offset by other hardware sales like accessories and the PS4.

Voeg daar aan toe dat dit artikel al 2.5 jaar oud is en dan is het aannemelijk om er van uit te gaan dat de digital edition die extra hardware sales ook niet meer nodig heeft.

[Reactie gewijzigd door Joshuffle op 23 juli 2024 01:23]

raro007 @Joshuffle27 maart 2024 13:54
Het subsidiëren van consoles wordt echter steeds uitdagender, zegt Spencer, onder meer doordat de prijzen van componenten minder snel dalen dan voorheen.
Dus volgens hem worden de componenten niet veel goedkoper als vroeger dus meer aan verdienen is de vraag.
En daarbij ze verdienen aan de console maar hoeveel? 1% is niks bijvoorbeeld.
Joshuffle @raro00727 maart 2024 14:07
Weet ik niet, online werd gesuggereerd dat de manufacturing costs van 1 console op 450$ lag in 2020, dus toen der tijd kregen ze zo'n 11% profit per console en dat zal nu wel hoger liggen of hetzelfde zijn, al zullen de aantallen sales per maand minder zijn, daar hebben wij het niet over nu. Ik werk niet bij Sony maar dat ze er blij van werden zegt al genoeg.

Daarnaast is zelfs 1% zeker wel wat, als een bedrijf 1% minder winst maakt dan verwacht of 1% minder waard word op de markt slaat paniek al toe, laat staan 10% of meer.

Ook vind ik dat het niet uit zou moeten maken al zou Apple 300% profit op hun telefoons maken dan vind ik alsnog "andere bedrijven mogen de mogelijkheid hebben om hun winkel aan te bieden binnen voorheen gesloten ecosystemen" passen bij beide bedrijven en een positief iets voor de consument, VOORAL bij bedrijven met digitale winkels zoals Apple en Playstation, xbox hoort hier ook bij.

Maar dit is wel het laatste keer dat ik hier op in ga want anders blijft de goalpost verplaatsen.

[Reactie gewijzigd door Joshuffle op 23 juli 2024 01:23]

Kaoh @Joshuffle27 maart 2024 16:48
Uit die 11% komt nog wel meer costs voor het profit is geworden. Manufacturing is nog zonder transport, marketing e.d. Dus het blijft zo dat de hardware geen money maker is voor console bouwers, de services en games wel.
Joshuffle @Kaoh27 maart 2024 16:58
Ook vind ik dat het niet uit zou moeten maken al zou Apple 300% profit op hun telefoons maken dan vind ik alsnog "andere bedrijven mogen de mogelijkheid hebben om hun winkel aan te bieden binnen voorheen gesloten ecosystemen" passen bij beide bedrijven en een positief iets voor de consument, VOORAL bij bedrijven met digitale winkels zoals Apple en Playstation, xbox hoort hier ook bij.
Kaoh @Joshuffle27 maart 2024 17:14
Ja daar ben ik het ook mee eens hoor. Ik vind ook dat er altijd naar een open platform gestreeft moet worden. Er is geen enkele technische reden waarom een epic niet hun eigen games via hun eigen store moet kunnen uitbrengen. En als dat niet past in het console verdien model, dan moet je dat model aanpassen.
Fox Hound @raro00727 maart 2024 11:30
Moreel gezien lijkt dat misschien een relevant vraag, maar ik betwijfel of dat het juridisch ook relevant is. Sony kiest er zelf voor om onder de kostprijs te verkopen.
Raem @raro00727 maart 2024 11:20
Zou toch alleen maar goed zijn als Sony dit ook moet doen? Waarom zou je afhankelijk willen zijn van 1 store waar Sony dan volledige controle heeft over de prijzen. Vooral wanneer alles steeds meer richting digitaal gaat ipv fysieke games.
Donstil @raro00727 maart 2024 11:29
Als ze denken dat het beter is dan moeten ze het vooral doen.
Zolang ze niet bij de eu aan kloppen dat Sony dat ook moet doen.
Zo achterbaks is microsoft niet toch? Toch?
Waarom moet Sony dat niet doen dan? Lijkt mij een goeie stap voor de consument als die platformen digitale stores ook open gaan of concurrentie krijgen op dat platform.

[Reactie gewijzigd door Donstil op 23 juli 2024 01:23]

Huugje @raro00727 maart 2024 13:01
Waarom zou Microsoft bij de EU aankloppen als ze van mening zijn dat hun platform hierdoor aantrekkelijker wordt? Om hun concurrenten zo te dwingen om hun platform ook aantrekkelijker te maken? Dat zou nogal een vreemde gang van zaken zijn, lijkt mij.
SunnieNL
@Huugje27 maart 2024 13:54
Klopt, ik denk ook eerder dat ubi en epic dan wel bij de EU aankloppen dat Sony en Nintendo dit ook moeten doen zodat ze zelf de prijzen kunnen bepalen van de games.
novasurp @raro00727 maart 2024 11:20
Grote kans inderdaad dat dit soort "pro-consumer" gedoe alleen maar een eerste stap is om Nintendo en Sony via Westerse overheden te dwingen om Game Pass toe te staan en hun spellen te porten naar Windows/Xbox.
xFeverr @novasurp27 maart 2024 11:26
En dat is erg? Toch fijn dat je als consument naast al het bestaande aanbod meer keuzes krijgt?
Je loopt wel erg op de zaken vooruit. Maar ik zou dat juist een grote plus vinden.
protoss warrior @xFeverr27 maart 2024 11:52
Puur vanuit bijvoorbeeld Nintendo gezien kan dat erg zijn inderdaad:
Nintendo heeft over het algemeen zwakkere hardware waar developers specifiek voor moeten ontwikkelen. Als iets als Gamepass op Nintendo hardware komt dan zal er toch een verwachting zijn bij gebruikers dat ze hun gamepass spellen kunnen spelen, developers zullen dan toch minder effort er in gaan steken en simpelweg zeggen het draait en je kan het beste spelen op x
Als dezelfde game op dit moment op een Nintendo console uit moet komen moeten ze het via Nintendo uit geven en zullen ze er voor moeten zorgen dat de kosten daarvoor er uit gehaald worden en Nintendo heeft nog altijd specifieke standaarden waaraan games moeten voldoen.
Uiteindelijk betekend geforceerd toelaten van andere winkels die multiplatform zijn op zijn best dat het niet veel veranderd voor het platform maar waarschijnlijker is reputatieschade waar zij niks aan kunnen/mogen doen.

Voordat het dan als voordeel aangehaald gaat worden dat Nintendo dan sterkere hardware moet gaan uitbrengen, als je dat wilt kan je net zo goed daadwerkelijk de 3 console fabrikanten mergen..
Raem @protoss warrior27 maart 2024 12:00
Als Gamepass beschikbaar zou komen op Playstation of de Switch verwacht ik dat dit via Xbox Cloud gaat en niet native. De minder krachtige hardware van de Switch maakt dan niet uit.
Fireshade @protoss warrior27 maart 2024 17:27
Als iets als Gamepass op Nintendo hardware komt dan zal er toch een verwachting zijn bij gebruikers dat ze hun gamepass spellen kunnen spelen, developers zullen dan toch minder effort er in gaan steken en simpelweg zeggen het draait en je kan het beste spelen op x
Dat gaat dan via Xbox Cloudgaming. Dat doet Microsoft nu ook al op de Xbox One S consoles. Games die te zwaar zijn voor de One S zoals Flight Simulator worden automatisch als cloudgame afgespeeld. Gaat echt prima.
NC83 @protoss warrior27 maart 2024 22:43
Als dezelfde game op dit moment op een Nintendo console uit moet komen moeten ze het via Nintendo uit geven en zullen ze er voor moeten zorgen dat de kosten daarvoor er uit gehaald worden en Nintendo heeft nog altijd specifieke standaarden waaraan games moeten voldoen.
Die hebben alle first party platforms trouwens MS en Sony moet je ook door een certificering heen voor het op hun console komt. Dat gaat niet anders zijn als het enkel xcloud zou zijn want dat is gewoon een Xbox versie van je spel wat draait.
protoss warrior @NC8329 maart 2024 13:04
ook voor Fireshade en Raem, voor een hele hoop mensen is games streamen geen acceptabel alternatief wat ook wel gebleken is imo met de release van Resident Evil op switch alweer wat jaren terug.
Natuurlijk zal er altijd een markt voor zijn maar als dat het enige is dan is dat niet echte concurrentie wat mij betreft.
Het gaat ook totaal aan mijn punt voorbij dat devs dan dus geen moeite meer gaan doen om het goed te laten lopen natively op specifieke hardware wat ze nu wel zullen moeten doen willen ze het maximale uit de sales halen.
Daarnaast geloof ik nooit dat MS het Nintendo platform gaat testen bij games die via xcloud of gamepass aangeboden worden waarbij dan dezelfde standaarden aangehouden worden als op de eigen hardware al was het alleen al omdat ze er zelf voordeel bij hebben als voor mensen de ervaring minder is op concurrerende hardware.
hottestbrain @novasurp27 maart 2024 11:54
Ik begrijp oprecht niet wat het probleem is met pro-consumer "gedoe"? Het is niet alsof andere consumenten er slechter van worden toch. Zou te gek zijn als ik mijn Steam & GOG games op een console naar keuze kan spelen.
watercoolertje @novasurp27 maart 2024 12:05
en hun spellen te porten naar Windows/Xbox.
Daar geloof ik helemaal niks van, wanneer is een maker van software verplicht geweest om een platform te ondersteunen? Dat is totaal niet logisch en kan ook vrijwel niet afgedwongen worden en is nergens voor nodig...

Het gaat juist om het omgekeerde, dat platformen wel open staan voor alle mensen die daar software voor willen maken.

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 23 juli 2024 01:23]

Donstil @novasurp27 maart 2024 12:15
Grote kans inderdaad dat dit soort "pro-consumer" gedoe alleen maar een eerste stap is om Nintendo en Sony via Westerse overheden te dwingen om Game Pass toe te staan en hun spellen te porten naar Windows/Xbox.
Nou dat scenario zou voor mij persoonlijk (en daarmee Sony) top zijn, ik heb nu de drie consoles staan maar speel voornamelijk op de Xbox.

Ik zou de Xbox de deur uit doen als GamePass op de PlayStation zou komen.
Lekker Ventje @Donstil27 maart 2024 12:54
Moet wel de XBox controller op de Playstation werken.
Donstil @Lekker Ventje27 maart 2024 16:06
Moet wel de XBox controller op de Playstation werken.
Ja dat blijft wel persoonlijke voorkeur, ik vind de Xbox controller ook iets fijner maar vind de functies van de Ps5 controller weer vooruitstrevender (behalve de accu duur 8)7 )
TheVMaster Moderator WOS @novasurp27 maart 2024 14:42
Wat is er precies slecht aan dat het voor de consumenten makkelijker wordt om hun games op elk platform te kunnen spelen. Als Gamepass naar PlayStation komt, dan is dat voor mij een reden om misschien ook wel een PlayStation in huis te halen.
nexhil @novasurp27 maart 2024 16:49
Ja wat is daar erg aan?
grizzlywilde @raro00727 maart 2024 11:21
<insert Anakin / Padmé meme>
FrankoNL @raro00727 maart 2024 14:07
Dit is niet vrijwillig hoor. De EU zit hier steeds meer achteraan en de VS zal uiteindelijk ook volgen. Ze kiezen eieren voor hun geld

Nu is het goede PR.

[Reactie gewijzigd door FrankoNL op 23 juli 2024 01:23]

RefriedNoodle @raro00727 maart 2024 15:30
Zolang ze niet bij de eu aan kloppen dat Sony dat ook moet doen.
Zo achterbaks is microsoft niet toch? Toch?
Als het de concurrentiepositie van de Xbox zou verbeteren, waarom zouden ze het dan eisen dat de grootste concurrent het ook moet doen?
PearlChoco 27 maart 2024 11:34
Microsoft is zowat àlles aan het proberen om hun Xbox divisie er weer bovenop te krijgen, behalve het ene ding dat ze écht moeten doen: gewoon steengoeie topgames maken die niemand wil missen.

Ze hebben ondertusesn 20-30 game studios opgekocht, waar blijven de games?
eddie010 @PearlChoco27 maart 2024 11:59
Er liggen wel kansen wat dat betreft;

- Nieuwe Fable
- Nieuwe Elder Scrolls
- Nieuwe Perfect Dark

Dan moeten ze wel besluiten de games bewust niet voor PS uit te brengen en dat zal met name bij Elder Scrolls gevoelig liggen. Maar daar zouden ze wel flink wat PS spelers mee kunnen overhalen.

Ik heb niet het idee dat Starfield op dit moment zo'n indruk maakt dat PS spelers besluiten een Xbox te halen om Starfield te kunnen spelen, waar sommige Xbox spelers denk ik wel bereid zijn een PS te halen voor sommige exclusives aan die kant.
PC spelers haal je ook niet over, aangezien games tegenwoordig ook voor de PC worden uitgebracht.
Rogers @eddie01027 maart 2024 12:22
Nou die fable trailer wordt toch ook niet al te denderent onvangen, lijkt vooral gemaakt om ESG punten te scoren en niks met de originele Fable te maken.
Zou liever een volledige remake zien van deel 1, de remaster is zo goed als onspeelbaar.

[Reactie gewijzigd door Rogers op 23 juli 2024 01:23]

MazeWing @eddie01027 maart 2024 12:31
Als Starfield een indicatie is voor wat Bethesda na al die jaren voor "elkaar" heeft gekregen denk ik niet dat veel PlayStation eigenaren er rouwig om zijn dat de nieuwe Elder Scrolls niet naar de PlayStation komt...
JustFogMaxi @MazeWing27 maart 2024 13:11
Komt wel weer een nieuwe Skyrim in de Starfield engine ;)
Eren @PearlChoco27 maart 2024 11:49
Kwantiteit is niet gelijk aan kwaliteit :) .
Jittikmieger @Eren27 maart 2024 15:22
Dat is maar net hoe kwaliteit gedefinieerd wordt. Kwantiteit kan wel degelijk kwaliteit zijn. Maar ik bespaar je de les kwaliteitskunde... :+
eggsforpedro @PearlChoco27 maart 2024 17:43
Of gewoon opzouten met het domme exclusive gedoe wat Sony nog heel hard in stand houdt. We zijn in NL allemaal zo geïnvesteerd in PlayStation dat we lijken te vergeten dat exclusives verre van goed zijn voor de consument. Opengooien die handel.
HarryL @PearlChoco27 maart 2024 11:51
Ze mogen van mij wel opschieten met Fable 4, Fable was echt de reden dat ik eerder een Xbox heb gehad :-)
Joshuffle @HarryL27 maart 2024 11:57
Heb zo'n gevoel dat die deze gen niet gaat halen, wat belachelijk zou zijn natuurlijk, ik kende mensen met een xbox one die dat apparaat hadden gekocht voor het geval dat er een fable op zou komen, dan heb je nu gewoon 2 gens waar mensen voor jan met de korte achternaam dat systeem hebben aangeschaft.
The Zep Man
@Joshuffle27 maart 2024 12:26
ik kende mensen met een xbox one die dat apparaat hadden gekocht voor het geval dat er een fable op zou komen, dan heb je nu gewoon 2 gens waar mensen voor jan met de korte achternaam dat systeem hebben aangeschaft.
Die mensen hebben echt niets anders op die consoles gespeeld?

Waarom koop je niet gewoon een console wanneer een spel uitkomt? Ja, er was ooit een tijdje een onderdelentekort, maar daar is inmiddels geen sprake meer van. Je gaat niet een console duur kopen van een scalper omdat er mogelijk (onaangekondigd!) een spel voor uit komt.
Joshuffle @The Zep Man27 maart 2024 13:34
In mijn geval (maar zag ook online, mensen die een xbox voor een dikke sale konden krijgen) was het iemand die werkte bij de intertoys met mij, zij kreeg dan natuurlijk personeelskorting en alles, ik snap dat dit een niche anecdote is.

Gewoon mega fans die niet veel van de industrie afweten maar weten dat het op xbox was en dat er een announcement was, als we deze "ignorance" even terzijde leggen vind ik het des al niet te min jammer voor hun, vooral als het zo vroeg announced word als met fable 4 (2017 over gepraat, 2020 vol announced, maar in 2023 pas in "early stages of full production", komt ie wss pas in 2027 ofzo uit als de volgende gen al klaar ligt)
The Zep Man
@Joshuffle27 maart 2024 13:44
Daarom neem je geen beslissing totdat een spel uit is, en eigenlijk idealiter tot wanneer er voldoende onafhankelijke reviews zijn uitgekomen. Te veel mensen laten zich verleiden tot de gevaren die hype brengt.

Het is niet alsof er een voorraad voor spellen wordt bijgehouden voor digitale spellen. De enige die jou tot haast aanzet ben jijzelf. :+
In mijn geval (maar zag ook online, mensen die een xbox voor een dikke sale konden krijgen) was het iemand die werkte bij de intertoys met mij, zij kreeg dan natuurlijk personeelskorting en alles, ik snap dat dit een niche anecdote is.
Door gewoon een console te kopen wanneer relevant was één console bespaard gebleven. Daarmee koop je waarschijnlijk een console later in diens levenscyclus, wat weer goedkoper is. Gecombineerd is dat waarschijnlijk goedkoper dan de personeelskorting.
Joshuffle @The Zep Man27 maart 2024 13:48
Ben het met je eens hoor, maar voor een fable super fan (en alleen fable) die niks weet van consoles, snap ik dat ze er gewoon van uit ging dat er om de zoveel jaar een nieuwe uit kwam als daar constant over gepraat word, vooral als een van de main titles van een console, eigen schuld maar toch vind ik dat games was later announced mogen worden.
Wolfos
@Joshuffle27 maart 2024 14:10
Komt waarschijnlijk gewoon volgend jaar. Ze begonnen in 2018 al met de productie.
doobieters @PearlChoco27 maart 2024 11:47
Indiana Jones ;)
Dioscuri @PearlChoco27 maart 2024 12:48
Wat maakt dat je denkt dat ze dat niet proberen?
Wolfos
@PearlChoco27 maart 2024 13:30
De kwaliteit van de games moet inderdaad beter - ik denk dat ze de afgelopen jaren 3 games gelanceerd hebben waarbij de multiplayer aanvankelijk nauwelijks werkte.

Maar het enige dat écht verschil kan maken is denk ik unieke hardware. De Series X doet vrijwel niks anders dan Playstation en zelts met de beste games verkoopt dat lastig want Playstation heeft ook genoeg games.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 23 juli 2024 01:23]

crzyhiphopazn @PearlChoco27 maart 2024 15:21
Nieuwe Game versies:

- HALO
- Gears of War
- Crackdown
- RARE games (Banjo Kazooie bv)
- Triple AAA blockbusteres van Bethesda
- Nieuwe Dragon Age?

Met het opkopen van Bethesda en Activision Blizzard zou XBOX potentieel ijzersterke exclusives hebben, maar helaas zie ik er nog niet veel van qua promo.

beetje hetzelfde als WIndows Mobile tot mijn grote verdriet

Ik zie het zo wil je meer consoles verkopen moet je met meer XBOX Exclusives komen.
Sony Playstation heeft dit gewoon ijzersterk aangepakt.
- Horizon serie.
- The Last of Us 1/2
- Uncharted series
- Ghost of Tsushima
- Killzone (maar lang niets uitgebracht.)
Lekker Ventje @crzyhiphopazn27 maart 2024 18:22
Maar van de Sony games die jij noemt is behalve Horizon ook al een tijdje niets meer uitgekomen.
Taipau666 27 maart 2024 11:16
Moet je dan nog steeds betalen om online te mogen?

Ik blijf het nog steeds raar vinden om een game per jaar kwijt te zijn om online met mijn internet te mogen spelen met andere mensen op hun internet.

En als je zegt servers, maar op pc gaming heb je dat niet toch?
The Zep Man
@Taipau66627 maart 2024 11:20
En als je zegt servers, maar op pc gaming heb je dat niet toch?
PC's vinden elkaar op magische wijze en elk multiplayerspel gebruikt P2P?
loki504 @The Zep Man27 maart 2024 13:11
Nee maar ze lopen ook niet via de servers van Windows/Linux/nintendo/xbox/Sony.

Maar via de makers van het spel.

Ff14 is daar een mooi voorbeeld van. Op Playstation en Windows is met alleen een ff14 abonnement te spelen. Bij Xbox moet je minimaal Gamepass core hebben en een ff14 abonnement.
The Zep Man
@loki50427 maart 2024 13:45
Ff14 is daar een mooi voorbeeld van. Op Playstation en Windows is met alleen een ff14 abonnement te spelen. Bij Xbox moet je minimaal Gamepass core hebben en een ff14 abonnement.
Dus je betaalt er alsnog voor, linksom of rechtsom. Bij de één wat meer dan bij de ander, maar je zal betalen. Dus terugkomend op:
En als je zegt servers, maar op pc gaming heb je dat niet toch?
Ja, dat heb je dus wel. Servers zijn nodig, en iemand moet die rekening betalen. Servers draaien niet op gebakken lucht. Nu zijn er veel PC-spellen waarbij de kosten van de periode waarin servers draaien inbegrepen zijn in de aanschafprijs van het spel zelf, maar dat maakt het niet serverloos of gratis.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 01:23]

loki504 @The Zep Man27 maart 2024 13:49
Welke rekening? SE is niet ineens meer kwijt aan mensen op PC. Dan op xbox omdat ze via een xbox verbinden.
The Zep Man
@loki50427 maart 2024 16:10
Welke rekening?
De rekening die iemand die een server online houdt moet betalen.
SE is niet ineens meer kwijt aan mensen op PC. Dan op xbox omdat ze via een xbox verbinden.
Dus omdat ze een server voor Xbox-spelers online houden, houdt in dat het voor SE gratis is voor PC-spelers om die te laten verbinden? Zo werkt het fiscaal niet. Die kosten worden berekend over alle inkomsten van het spel, ongeacht het platform.
loki504 @The Zep Man27 maart 2024 16:18
En welke server moet er dan extra online gehouden worden om online te gamen via xbox die de devs moeten betalen? MSFT kiest er voor om een constructie te bouwen waarbij je eerste via een xbox server naar een andere server verbind. dat is een kunstmatige extra stap die niet nodig is behalve extra inkomsten voor MSFT waar je niet aan kan ontkomen.

tevens kiest SE dan wel MSFT/Sony er voor om de servers apart te houden. ze konden ook alles via 1/meerdere server laten lopen zonder dat het aparte platformen worden

[Reactie gewijzigd door loki504 op 23 juli 2024 01:23]

xFeverr @Taipau66627 maart 2024 11:36
Ik blijf het nog steeds raar vinden om een game per jaar kwijt te zijn om online met mijn internet te mogen spelen met andere mensen op hun internet.

En als je zegt servers, maar op pc gaming heb je dat niet toch?
Je betaald helemaal niet om gebruik te mogen maken van jouw internet. Je betaald om gebruik te mogen maken van, jawel, de servers en infrastructuur van de Xbox cloud. Dat het elders gratis of tegen een ander bedrag kan doet niet ter zake.
loki504 @xFeverr27 maart 2024 13:15
En je betaald ook voor die nutteloze games die je er bij krijgt. Is dat dan niet een vorm van koppelverkoop?
Michaelr1 @loki50427 maart 2024 13:29
Deze games zijn een extra incentive.
loki504 @Michaelr127 maart 2024 13:39
En bij GamePass Ultimate is de MP optie en xcloud ineens een bonus?
Michaelr1 @loki50427 maart 2024 18:58
Xcloud is inderdaad een gratis bonus. Vanwege beta status.

Zodra dat product uit beta komt zul je er naar verwachting extra voor moeten betalen.
loki504 @Michaelr127 maart 2024 19:09
En MP ook... en zo kan je alles wel eens een keer als bonus zien...

En ik betwijfel of ze dat ooit los gaan doen. Amazon Luna is vrijwel het zelfde en kost ongeveer het zelfde. Dat los koppelen zou zelfmoord voor xcloud zijn.
xFeverr @loki50427 maart 2024 15:03
Er is hier helemaal geen sprake van koppelverkoop. Je kunt die zogenaamde nutteloze games namelijk ook gewoon los kopen. Dat je iets gratis erbij krijgt maakt het niet meteen koppelverkoop.

Je betaald voor het gebruik van de Xbox Cloud. Waarom is het gek dat je betaald voor gebruik van een dienst?
loki504 @xFeverr27 maart 2024 15:19
Xbox cloud? Dat is als je GP:U neemt. GP Core is nodig voor multiplayer gamen. En ja je kan ze los kopen. Maar je kan niet alleen MP acces kopen daar zitten op welke vorm dan ook games bij. En dan draaien we het om wil je die paar nutteloze games van GP:Core hebben ben je verplicht die MP optie er bij te nemen. Link of rechts om zit je met minimaal 2 producten/diensten in je maar.
Wolfos
@loki50427 maart 2024 15:46
Alleen als je verplicht was de games erbij te kopen dan was dat koppelverkoop.
loki504 @Wolfos27 maart 2024 15:54
dus als samsung een tv die normaal 1000 euro kost samen voegt met een soundbar van 500 en nu alleen als tv voor 1500 euro aanbiedt en je een gratis soundbar bij krijgt is het geen koppelverkoop en is alles goed? 8)7
Wolfos
@loki50427 maart 2024 18:12
En als het een TV was die 500 meer kostte dankzij de hele goede speakers?

Zolang het bij de prijs in zit is het geen koppelverkoop iig. Of je er blij van word is een tweede.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 23 juli 2024 01:23]

CyberFly @Taipau66627 maart 2024 12:00
Vroeger was het heel gebruikelijk om zelf een server te hosten. Voor veel games kon je bij een hosting bedrijf een server huren. Die servers waren vaak publiek toegangkelijk. Het was niet gratis. Iemand anders betaalde de rekening.
henk717 @CyberFly27 maart 2024 13:06
En dat blijft de beste manier om het te doen. Ik heb zelf ook nog een half-life 2 deathmatch server met unieke mods en levels. Valve betaalt de kosten van de server niet, en wij hebben volledige controle over de content en moderatie. Voor mij leuk om te beheren en te concureren met de andere servers, voor de spelers leuk om op te spelen. Iedereen wint.
Michaelr1 @henk71727 maart 2024 13:29
Behalve dat dit ook de deur wagenwijd openzet voor cheaters en andere onwelwilenden.
Joshuffle @Michaelr127 maart 2024 13:37
Want die bestaan nu niet met hetzelfde gemak en die hebben er geen baat bij om dit op officiele servers te doen i.p.v zelf gehoste servers?

[Reactie gewijzigd door Joshuffle op 23 juli 2024 01:23]

r0y89 @Joshuffle27 maart 2024 15:13
Want die bestaan nu niet met hetzelfde gemak en die hebben er geen baat bij om dit op officiele servers te doen i.p.v zelf gehoste servers?
Om zelf een server te kunnen hosten moet de developer de server files beschikbaar stellen. Wanneer je deze bestanden hebt kun dus ook zien wat er server-sided gebeurt en zodoende veel meer mogelijkheden om cheats te ontwikkelen.
henk717 @Michaelr129 maart 2024 19:53
Juist niet, de valve anticheat is vrijwel nutteloos voor ons dus we hadden zelfs onze eigen anticheat draaien op de competetive servers die ik beheerde. Community servers hebben admins die met demo's alles nakijken als er rapporten zijn en cheaters moeten hun best doen om buiten beeld te blijven. Onze anticheat gaf met logging alles aan wat verwacht was en dan bekeken we dit zelf terug op de demos met "wallhack" aan (In de demo viewer een simpel commando, heb je geen hack voor nodig) en zagen we precies of die speler zich verdacht gedroeg.
Bux666 27 maart 2024 11:13
GamesIndustry.biz zegt in een podcast op de Game Developers Conference-beurs van twee bedrijven te hebben gehoord dat ze nog amper games verkopen via het Xbox-platform.
Zou dit te maken hebben met de Game Pass die Microsoft op de Xbox aanbiedt?
vix-ducis @Bux66627 maart 2024 11:40
Volgens mij heeft het ook te maken met het de recente ontwikkelingen in de rechtzaak tegen Apple. Omdat Microsoft zich aangesloten heeft tegen Apple, kunnen zij zich moeilijk schuldig maken aan hetzelfde problematische gedrag dat ter discussie staat. Een beetje goodwill op voorhand tonen vermijdt 'pot verwijt de ketel'-argumenten.
raro007 @Bux66627 maart 2024 11:17
Tuurlijk open als in voordeel voor Microsoft nooit echt open.
Zelfde met het onzin dat ze open-source omarmen.
xFeverr @raro00727 maart 2024 11:24
Ik zie de relevantie niet echt, maar oke: omarmen ze open-source dan niet volgens jou?
Remc0_ @xFeverr27 maart 2024 11:27
Zeker wel, alleen de achter liggende redenen zijn bij dit soort grote bedrijven vaak het probleem, zie: https://en.wikipedia.org/...e,_extend,_and_extinguish
xFeverr @Remc0_27 maart 2024 11:31
Dat is wel een beetje oud nieuws he? De houding van Microsoft is al flink wat jaren anders.
Remc0_ @xFeverr27 maart 2024 11:44
Hoezo is de houding anders? VS code en C# zijn goede voorbeelden hiervan, ze zijn iets minder aggressief met anderen weren maar het is wel duidelijk waar de prioriteiten liggen.
xFeverr @Remc0_27 maart 2024 11:45
Leg eens uit dan? Je roept nu twee dingen zonder uitleg, daar kunnen we niks mee.
Remc0_ @xFeverr27 maart 2024 11:53
VS code integreert compleet op zijn eigen manier met LSPs en probeert zijn eigen standaarden door te drukken. En ja C# is uiteindelijk bijna een synoniem voor .NET, (Unity daar gelaten), en daar wordt natuurlijk alles in het werk gesteld om jou als developer naar Azure te pushen. De laatste updates zorgen er helemaal voor dat je eigenlijk het makkelijkste naar MS tools kan deployen.

Dus nee dit is niet vergelijkbaar hoe het met opensource projecten gaat waar er een grotere community en groepen van bedrijven achter zitten, of een BDFL. Dus ja het is open source, maar uiteindelijk zijn het gewoon nog steeds Microsoft producten. Een betere benaming zou public source zijn.
xFeverr @Remc0_27 maart 2024 14:56
Dat Visual Studio (van Microsoft) ook diensten van Microsoft aanbied om te gebruiken met de programmeertaal van Microsoft, dat is niet zo gek. En dat ze daarvoor integratie hebben met Visual Studio is ook niet gek. Maar die integratie kunnen andere aanbieders ook bieden, en dat doen ze ook. AWS heeft daar ook zijn integraties voor. Klik je even in de ingebouwde marketplace op de extensie en alles staat klaar.

Daarnaast ben je totaal niet gebonden aan Visual Studio. Ik gebruik bijvoorbeeld Rider, en met mij velen, en daar worden dan weer diensten van Jetbrains makkelijker aangeboden. Dat zijn dan geen clouddiensten, maar wel weer andere diensten. En er wordt mij niets opgedrongen.

Overigens waren het Language Server Protocol eerst alleen voor VS Code bedoelt. Het is dus gemaakt door Microsoft en voor Microsoft. Uiteindelijk hebben ze er een open specificatie van gemaakt in samenwerking met onder andere Red Hat en is het sinds een tijdje een beetje de standaard geworden voor code editors en talen. Zo klinkt het verhaal opeens heel anders dan hoe jij het hier neerzet.
Remc0_ @xFeverr27 maart 2024 15:17
Ahh TIL, dat wist ik dan weer niet, jahh ieder zijn eigen keuze. Het neemt niet weg dat MS geld probeert te verdienen en dus uiteindelijk een ander soort opensource product levert in vergelijking met emacs/(neo)vim.
Wolfos
@Remc0_27 maart 2024 14:25
Wij gebruiken hier .NET zonder enige vorm van Azure en ik heb totaal niet het idee dat het opgedrongen word. Het is gewoon één van de vele opties die door Visual Studio aangeboden word.
Remc0_ @Wolfos27 maart 2024 15:22
Interessant met mijn laatste .NET 7 projecten had ik een ander gevoel. Misschien is het ook wel omdat de meeste documentation resources ook van MS komen en daardoor dat beeld bij mij ontstaat.
hottestbrain @Remc0_27 maart 2024 12:02
Goeie genade, kunnen we dit eindelijk eens achter ons laten? Zelfs Jim Zemlin (Executive Director van de Linux Foundation) is overtuigd van het gegeven dat Microsoft open source volledig heeft omarmt.
Droxal @Bux66627 maart 2024 11:23
Dan zouden de studio's toch wel geld ermee moeten verdienen.
Gamepass heeft 34 miljoen subscribers blijkbaar volgens the Verge.
Nu denk ik wel dat dit voor Xbox en PC is maar daar ben ik niet zeker van.

bron: https://www.theverge.com/...criber-numbers-34-million
SunnieNL
@Bux66627 maart 2024 13:56
Andere mogelijkheden:
- exlusiviteit op een ander platform waardoor ze later bij xbox waren? (en mensen het al op het andere platform of pc gekocht hebben)
- later lanceren op de xbox dan op andere platformen (anders dan de exlusiveitsreden).
- het was gewoon helemaal geen goede game en de xbox players hebben hem links laten liggen.
bluebug @Bux66627 maart 2024 14:45
Volgens mij heeft het minstens zoveel te maken met het gebrek aan reclame. Ik zie of hoor nooit iets van ze, waar Sony nog reclame maakt voor games en playstation
Alxndr 27 maart 2024 13:53
Doet me aan de tijden van CPS denken (Tele2 etc), ik snap de logica niet.

Hoe kan een bedrijf zijn product of dienst met winst aan een middleman verkopen en die middleman het vervolgens met winst aan de consument, terwijl de consument uiteindelijk alsnog minder betaalt dan zonder middleman?
rjberg @Alxndr27 maart 2024 14:33
Twee producten hier, de console en de games. De games kunnen dan bij anderen gekocht worden, misschien zelfs cross-platform, maar de console blijft het product van Microsoft.

Misschien moet microsoft de Xbox dan iets duurder maken, maar dan komen er mogelijk wel meer games of goedkopere games door de extra concurrentie. Microsoft verkoopt dan meer consoles, maar minder games per console.
Alxndr @rjberg27 maart 2024 17:30
Ik heb het puur over de sofware(winkels) niet over de hardware. Die nieuwe winkels zullen met MS moeten concurreren, en dat kunnen ze praktisch gezien alleen op prijs.

Een externe gamewinkel moet én MS betalen voor het gebruik van hun platform, én winst maken, én goedkoper zijn.

MS betaalt zelf niet voor hun eigen platform, of die kosten kunnen in de boeken weggestreept worden tegen de opbrengsten? Tenzij hun eigen winkel op de een of ander manier super inefficiënt is (wat een raar zou zijn aangezien het hun eigen platform is wat ze in kunnen richten zoals ze willen), snap ik niet hoe hier een business case in zit.

Maarja, we hebben gezien hoe groot Tele2 uiteindelijk is geworden, dus ik mis iets..
rjberg @Alxndr28 maart 2024 10:19
Men zou misschien games cross-platform kunnen verkopen. Koop een game op Steam, krijg de xbox versie en de PC versie. Een 3rd party store zou dat kunnen regelen.

Ook zou bepaald werk dat nu door Microsoft wordt gedaan voor uitgevers en ontwikkelaars (development hulp, goedkeuring, testen, marketing, webhosting) door die andere winkels kunnen worden gedaan. Dan concurreert die winkel wel met Microsoft, maar moeten ze wel taken overnemen, die Microsoft dan dus niet zelf hoeft te doen.

Ook kunnen 3rd party gamewinkels bijvoorbeeld indie games die niet in de Microsoft Store staan leveren. Dan concurreren ze met de xbox winkel, maar alleen met games die Microsoft zelf niet in huis heeft. Ik kan me voorstellen dat een bedrijf dat veel met Microsoft concurreerd dan eerder ook voor xbox levert.
boratnl 27 maart 2024 11:24
"van twee bedrijven te hebben gehoord dat ze nog amper games verkopen via het Xbox-platform". Ik ben benieuwd in hoeverre Game Pass daar dan ook een grote rol in speelt.

De PS5 doet het een stuk beter dan de Xbox, maar aan de andere kant zijn er 'maar' dubbel zoveel PS5's verkocht. Het aandeel in gameverkopen op Xbox zou daarmee toch nog altijd substantieel moeten zijn.
Malistix1985 @boratnl27 maart 2024 13:03
Mogelijk een link naar het succes van Xbox Gamepass?
Wolfos
@Malistix198527 maart 2024 14:30
Mwah, op Xbox heb je misschien concurrentie van Game Pass maar op Playstation heb je dan weer meer concurrentie van Sony's first party games. PS+ is daarnaast ook een ding.

Zonder details kan je er weinig uit halen.
Sjalabert 27 maart 2024 11:11
Kijk dat is nog eens mooi!
PacinoAllstars 27 maart 2024 11:13
Geweldig nieuws, graag ook de steamstore en integratie met de quest3 store.

[Reactie gewijzigd door PacinoAllstars op 23 juli 2024 01:23]

SunnieNL
27 maart 2024 11:14
Open ook andere game clouddiensten op de xbox zou ik zeggen. Al is het natuurlijk maar de vraag of Sony een app op de xbox wil lanceren om games op de Sony cloud te spelen :)

De opmerking van "een groot bedrijf dat vorig jaar een grote game uitbracht" is ook twijfelachtig natuurlijk. Als het een game was die eerst exclusief op een ander platform kwam of pas maanden later op de xbox, dan is er grote kans dat je niet verkoopt op de xbox omdat ze de game al op een ander platform hebben gekocht en schiet je jezelf gewoon in de voeten. Kan mij namelijk niet voorstellen dat een grote, goede game niet ook gewoon goed verkoopt op de xbox als die gelijktijdig op alle platformen uit komt.

[Reactie gewijzigd door SunnieNL op 23 juli 2024 01:23]


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