Witte Xbox Series X zonder optische drive en 2TB-variant verschijnen in oktober

Microsoft brengt in oktober drie nieuwe Xbox Series-consolevarianten uit. Daaronder vallen de witte Xbox Series X zonder disklade en de Xbox Series X Special Edition met 2TB-ssd. Ook de witte Xbox Series S 1TB verschijnt op die datum.

Microsoft bevestigt de releasedata tijdens de gamescom in Keulen. De consoles verschijnen op 15 oktober al in de Verenigde Staten, maar komen op 29 oktober pas naar 'geselecteerde' andere landen. Volgens Microsoft komen de consoles beschikbaar in alle landen waar Xbox-hardware momenteel wordt uitgebracht, waaronder dus Nederland en België. De genoemde consoles werden eerder dit jaar al aangekondigd, maar hadden nog geen concrete releasedatum.