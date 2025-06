Phil Spencer: Xbox zou handheld in assortiment moeten hebben

Xbox-topman Phil Spencer vindt dat Microsoft een eigen handheld in het assortiment zou moeten hebben. Dat vertelde de man tijdens een interview met IGN. Spencer gaf ook aan dat er meer Xbox-games naar andere platforms zullen komen.

De interviewer van IGN vroeg aan Phil Spencer of er een handheld in de maak was bij Xbox. Spencer zei tijdens het gesprek dat hij vindt dat Xbox een handheld in het assortiment moet hebben, maar bevestigde de ontwikkeling van zo’n apparaat officieel niet. De topman verwees naar Xbox-baas Sarah Bond om uitspraken over deze materie te doen en vertelde dat er op een later moment nog aankondigingen over het Xbox-platform zullen volgen. Wanneer dat is, is niet duidelijk.

Spencer verwees in het interview ook naar de ROG Ally, de Lenovo Legion Go en de Steam Deck, en stelde dat hij lokaal gamen enorm belangrijk vindt in vergelijking met het streamen van games via wifi, zoals bij de PlayStation Portal. Spencer vertelde tijdens het interview ook dat er meer Xbox-games naar andere platforms zullen komen, zoals PlayStation. "Jullie zullen meer van onze games op verschillende platforms zien verschijnen", klonk het. Over welke games het dan gaat, is niet duidelijk.