Call of Duty: Black Ops 6 komt op 25 oktober uit en vereist internetverbinding

Activision Blizzard brengt Call of Duty: Black Ops 6 op 25 oktober uit voor de Xbox One, Series X en S, de PlayStation 4 en 5, en de pc. De 'spionageactiegame' komt ook direct voor de Xbox Game Pass uit. Het spel vereist altijd een actieve internetverbinding, ook op consoles.

De campagne van Call of Duty: Black Ops 6 speelt zich aan het begin van de jaren negentig af, kort na de Koude Oorlog. Het spel is onder meer gesitueerd in Zuid-Europa, de Verenigde Staten, de Russische toendra en het Midden-Oosten. In de onthullingstrailer zijn verschillende bekende CoD-personages te zien, waaronder Black Ops-veteraan Frank Woods en Cold War-personage Russell Adler. De singleplayermodus wordt ontwikkeld door Raven Software.

De singleplayercampagne vereist net als alle andere modi een permanente internetverbinding. Volgens een blogpost van Activision is de internetverbinding nodig om texture streaming mogelijk te maken. Een deel van de textures wordt met andere woorden ingeladen via internet en niet vanaf de lokale gamebestanden. Volgens de Xbox-verkooppagina van Black Ops 6 vereist het spel desondanks 309,85GB opslagruimte. De productpagina op de officiële website spreekt daarentegen van 149GB opslagruimte. Het is niet duidelijk wat de definitieve gamegrootte is.

Treyarch verzorgt de multiplayermodus, die volgens promotiemateriaal onder meer zestien nieuwe maps en een nieuwe modus omvat. De game krijgt weer een zombiemodus; de ontwikkelaar noemt het de terugkeer van 'Zombies op basis van rondes'. Er komt een Hunter-versus-Hunted-pvp-modus. Black Ops 6 introduceert verder een nieuw bewegingssysteem waarbij spelers alle kanten op kunnen duiken en sliden. Eenmaal op de grond kunnen spelers andere richtingen op draaien.

De bedrijven beloven dat er voor de release een gratis open bèta voor alle platforms komt, al is nog niet bekend wanneer.