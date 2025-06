Call of Duty: Black Ops 6 komt direct na release uit op Xbox Game Pass - update

Microsoft gaat de volgende Call of Duty-games aan Xbox Game Pass toevoegen. Dat blijkt uit meldingen die gebruikers hebben ontvangen via de Xbox Game Pass-app. Het is niet bekend of ook oudere Call of Duty-games naar Game Pass komen.

In de melding staat: "Call of Duty: Black Ops 6 komt later dit jaar op dag één naar Game Pass!" Gebruikers kregen de melding op zowel de iOS- als de Android-versie van de app. Dat schrijft The Verge-journalist Tom Warren op sociale media. De melding linkt naar een URL, maar die werkt niet. Dat duidt erop dat de melding te vroeg is verstuurd.

Eerder deze maand schreef The Wall Street Journal dat Microsoft het nieuws op 9 juni wil aankondigen tijdens de jaarlijkse Xbox Showcase. Microsoft zal tijdens het evenement ook meer vertellen over Call of Duty: Black Ops 6. Dat maakte het bedrijf vorige week bekend.

Het is nog niet duidelijk of de game binnen het maandelijkse abonnement zal vallen of dat gebruikers er extra voor moeten betalen. Evenmin is al bekend of Microsoft de oudere Call of Duty-games naar Game Pass zal brengen of dat het alleen om Call of Duty: Black Ops 6 gaat.



De Britse Competition and Markets Authority schreef vorig jaar nog in een rapport dat Call of Duty pas in 2025 op Game Pass zou verschijnen. Dat rapport kwam er nadat bekend werd dat Microsoft Activision Blizzard wilde overnemen. De CMA concludeerde in het rapport dat Microsoft verschillende concessies moest doen.

Update, 20.00 uur: Microsoft heeft ondertussen bevestigd dat Call of Duty: Black Ops 6 ook direct via Xbox Game Pass uitgebracht wordt. Het is nog steeds niet duidelijk of andere Call of Duty-games ook via de gamedienst van Microsoft uitkomen.