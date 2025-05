Microsoft houdt op 9 juni Xbox Games Showcase-evenement

Microsoft houdt op 9 juni een Xbox Games Showcase-evenement via een livestream. Daarna volgt een evenement, vermoedelijk gewijd aan Call of Duty.

Het gaat volgens Microsoft om de eerste aankondiging met games van Activision, Blizzard, Bethesda en Xbox Game Studios, meldt Microsoft. Vorige keren was Activision-Blizzard nog geen onderdeel van Microsoft. Na de Showcase volgt een evenement voor een game apart, waarbij het volgens Microsoft het volgende deel is 'in een geliefde franchise'. Volgens The Verge gaat het om CoD. Het evenement is op het moment dat in vorige jaren gamebeurs E3 was, maar die beurs is er niet meer. Wel zijn er op dat moment in de Amerikaanse stad Las Vegas allerlei aankondigingen rond games.