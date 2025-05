Instagram straft accounts die video's aggregeren en voert TikTok-algoritme in

Instagram gaat accounts die video's kopiëren en met minimale aanpassingen in hun eigen feed zetten straffen door hun video's niet langer aan te raden en mogelijk die accounts te schorsen. Ook krijgt Reels een TikTok-achtig algoritme om video's van kleine makers te pushen.

De bedoeling is dat originele makers van video's meer bereik krijgen en aggregators van het platform verdwijnen, meldt The Verge op basis van een nog niet verschenen aankondiging van Instagram. Er komt ook een label die een video als originele content kan aanmerken, hoewel dat label verwijderbaar is. Accounts die tien keer in een maand een video kopiëren en via het eigen account verspreiden, krijgen een schorsing.

Om kleinere accounts de kans te geven viral te gaan, voert Instagram ook een TikTok-achtig systeem in bij het algoritme. Daarbij voert het algoritme een video aan een kleine set gebruikers en op basis van de prestaties in die kleine groep komt een video bij een grotere groep terecht. Als dat goed gaat, volgt een nog grotere groep die de video als aanrader te zien krijgt. De wijzigingen gaan per direct in.