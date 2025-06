Acer presenteert Chromebook Plus-convertible met Core Ultra

Acer introduceert de Chromebook Plus Spin 714. Het gaat om een 14"-convertible, die ChromeOS draait en voorzien is van nieuwe functionaliteit, die Google ook vandaag heeft aangekondigd.

De 14"-Chromebook Plus Spin 714 heeft een aluminium behuizing en is voorzien van een Core Ultra 7-processor, een 165U, of een 155U. Opvallend is dat de Ultra 7-processor een ingebouwde npu voor AI-berekeningen heeft, maar Google heeft al aangegeven dat ChromeOS daar op dit moment geen gebruikt van maakt. Er zal 8 of 16GB werkgeheugen aanwezig zijn en een ssd van 256 of 512GB.

Het beeldscherm heeft een resolutie van 1920x1200 pixels en kan de volledige sRGB-gamut weergeven. Het touchscreen is voorzien van antimicrobieel Gorilla Glass. De webcam heeft een resolutie van 2560x1440 pixels. Verder heeft de laptop Wi-Fi 6E, middels een Intel AX211-netwerkkaart, en een HDMI 2.0-aansluiting. Er zijn twee USB-C-poorten, die ondersteuning voor Thunderbolt 4 hebben en er is een gewone USB-A-aansluiting aanwezig. Een stylus, die in de behuizing past, wordt meegeleverd. Het is nog niet welke configuratie Acer precies zal gaan leveren. De adviesprijs is al wel bekend, die is 829 euro exclusief btw, ofwel ongeveer duizend euro inclusief.