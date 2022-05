Acer kondigt Chromebook-convertible met stylus en startprijs van 879 euro aan

Acer kondigt de Chromebook Spin 714 aan. Dit is een Chromebook-2-in-1 met een 14"-scherm en een Intel Alder Lake-processor. De fabrikant kondigt ook een 10,1"-tablet met Chrome OS en een Snapdragon-soc aan.

Acer levert de Chromebook Spin 714 met 14"-scherm in varianten met verschillende schermresoluties. Er komen varianten met een resolutie van 2560x1600 pixels en met een resolutie van 1920x1200 pixels. De convertible komt beschikbaar in configuraties met Intel Alder Lake-processors, waaronder Core i7's van deze twaalfde Core-generatie.

Het apparaat is optioneel te bedienen met een stylus die gecertificeerd is op basis van de Universal Stylus Initiative-standaard en die 4096 niveaus van drukgevoeligheid ondersteunt. Deze stylus is op te bergen in het dockingstation en laadt dan in een kwartier op. Een volledig geladen stylus zou 240 minuten mee kunnen. De Chromebook Spin 714 ondersteunt WiFi 6E en Bluetooth 5.2, en heeft een toetsenbord met achtergrondverlichting. Verder zijn onder andere HDMI en twee Thunderbolt 4-poorten aanwezig.

Acer maakt de Chrome OS-convertible vanaf augustus beschikbaar in Nederland en België, voor een vanafprijs van 879 euro. Er verschijnt in september ook een enterprise-variant met meer beveiligings- en beheeropties, voor 979 euro.

Naast de convertibles verschijnt in augustus de Chromebook Tab 510. Dit is een tablet met 10,1"-scherm met resolutie van 1920x1200 pixels. Dit apparaat heeft een Snapdragon 7c Gen 2-soc en er komen varianten met een lte-modem voor 4G-connectiviteit. Acer maakt een optionele Keyboard Folio Case beschikbaar waarmee de tablet als laptop te gebruiken is en ook dit apparaat werkt met een stylus. De prijs is 'op aanvraag'.